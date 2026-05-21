Denní shrnutí: Návrh mírové dohody zvedá trh

USA
- Americké indexy zakončují den mírnými zisky, které zůstávají pod 1 %. Největší růst je vidět u futures na US2000, které přidávají přibližně 0,9 %.
- Jednání mezi USA a Íránem v posledních hodinách seance zrychlila. Íránská média tvrdí, že mírová dohoda je díky zapojení Pákistánu blízko finalizace. Nová dohoda má podle všeho obsahovat ustanovení o zastavení bojů na všech frontách, zdržení se útoků na infrastrukturu a znovuotevření průlivu pod společným dohledem Íránu a USA.
- SpaceX zveřejnil dlouho očekávaný nástin prospektu k IPO. Trhy a analytici stále vyhodnocují dopady i kvalitu zveřejněných údajů.
- Nvidia zveřejnila další sadu rekordních výsledků, reakce valuace však zůstala utlumená a akcie ztrácejí více než 1 %.
- Walmart klesá až o 7 % navzdory solidním výsledkům kvůli obavám z nákladových tlaků v nadcházejících čtvrtletích.
- Ministerstvo obchodu oznámilo dotace v objemu 2 miliard USD pro společnosti a startupy zapojené do quantum computingu. IBM roste téměř o 8 %, zatímco akcie firem z oblasti quantum computingu přidávají dvouciferná procenta.
- Makrodata
- Stavební povolení překonala očekávání a dosáhla 1,44 milionu.
- Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti byly blízko odhadům: 209 tis. oproti očekávaným 210 tis.
- PMI ve výrobě a službách ukázaly sílu především ve výrobním sektoru, kde index vzrostl na 55,3. Služby naopak klesly na 50,9.
Evropa
- Evropské indexy zakončily seanci poblíž nuly. Futures však ukazovaly na zlepšení sentimentu po zprávách o možné mírové dohodě. Nejvíce rostou futures na NED25 a SUI20, obě téměř o 1 %.
- Makrodata
- PMI v eurozóně zaostaly za očekáváním jak ve výrobě, tak ve službách a klesly na 51,4, respektive 46,4.
- Výsledek ve Velké Británii byl o něco lepší, když PMI ve výrobě vzrostl na 53,7. Britský PMI ve službách však zklamal a prudce klesl z 52,7 na 47,9.
Forex
- Novozélandský dolar a australský dolar oslabují po výrazně negativních překvapeních v australských makrodatech. Obě měny ztrácejí přibližně 0,2–0,3 % vůči hlavním měnovým párům.
Komodity
- Mezi zemědělskými komoditami klesají ceny bavlny a kávy, a to o 4 %, respektive o více než 2 %. Důvodem jsou mimořádně silné americké exporty bavlny. Káva zůstává pod tlakem kvůli očekávání velké sklizně v Brazílii.
- Energetické komodity smazaly dnešní zisky a zakončují seanci přibližně o 2 % níže. Brent je zpět pod 100 USD.
Krypto
- Vyhlídky na mír podporují kryptoměnový trh. Růst je vidět napříč většinou trhu: Bitcoin přidává 0,5 %, Ethereum zhruba 0,7 % a Solana posiluje téměř o 2 %.
