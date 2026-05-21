Ropa dál roste: je důvod k obavám?

Čtvrteční seance přináší další růst cen ropy kvůli obavám nejen ohledně vyhlídek na mír mezi USA a Íránem, ale také ohledně trvanlivosti příměří. Nejnovější vlna zpráv přináší více důvodů k obavám než odpovědí.
Írán údajně kategoricky odmítl požadavky na předání štěpného materiálu a nadále trvá na uznání své kontroly nad průlivem (stejně jako práva vybírat poplatky).
Šéf IEA Fatih Birol varoval, že v červenci nebo srpnu se trh může dostat do „červené zóny“, pokud se situace na Blízkém východě nezlepší. Problémem je střet sezónního vrcholu poptávky po palivech s omezeným exportem z regionu a klesajícími zásobami.
OPEC+ se snaží napětí zmírnit. Skupina má zvýšit červencový produkční cíl přibližně o 188 tisíc barelů denně. Za normálních okolností by to byl stabilizační signál, v současné situaci jde však spíše o symbolické gesto než o skutečný tlak na pokles cen.
Situaci nepomáhají ani zprávy z Ruska, kde je kromě dalších otázek ohledně záměrů režimu v souvislosti s neúspěchy na frontě vidět i další vlna útoků na infrastrukturu. Tentokrát ukrajinské drony zasáhly zařízení na Volze, včetně rafinerie v Syzrani.
Očekávání růstu cen ropy už nejsou omezena jen na širokou veřejnost. UBS zvýšila svůj zářijový výhled ceny Brentu na 105 USD a WTI na 97 USD. Banka uvádí, že krátkodobá rizika jsou vychýlena směrem vzhůru. V extrémním scénáři by Brent podle UBS mohl překročit 150 USD za barel.
Důležité je, že americké ropné společnosti nyní nesignalizují agresivní zvýšení produkce, a to ani navzdory rostoucí napjatosti nabídky a zvýšené geopolitické prémii v cenách ropy. Prioritou firem jsou cash flow, dividendy, zpětné odkupy akcií a udržení ziskovosti, nikoli maximalizace objemu těžby. Pokud logistické nebo geopolitické narušení udrží prémii v cenách ropy, mohou příští čtvrtletí přinést výrazné zvýšení ziskovosti ropného sektoru.
Ropa
Na grafu ceny ropy lze pozorovat posun k čím dál strmějším uptrendům navzdory lokálním korekcím. Zdroj: xStation5
