Ranní shrnutí (24.10.2025)

- Japonská inflace zůstala na vysoké úrovni 2,9 % r/r.
- JPY je dnes nejslabší měnou skupiny G10.
- Austrálie, předběžný výrobní PMI poklesl na 49,7 bodu.
- Trump vyhlásil „konec“ všech obchodních jednání s Kanadou.
- Po skončení amerického zasedání Trump prohlásil, že„ve Venezuele brzy dojde k pozemní akci“, aniž by to média dále komentovala. Pokud to signalizuje možný vojenský zásah, mohly by toky do bezpečných aktiv prudce vzrůst.
- Trump rovněž vyhlásil „konec“ všech obchodních jednání s Kanadou, přičemž se odvolával na inzerát o „Reaganových clech“. Kanada mezitím snížila bezcelní dovozní limity pro společnosti Stellantis (-50 %) a GM (-24,2 %), aby tlačila na větší domácí investice. Reakce USDCAD byla zatím nevýrazná.
- V září zůstala japonská inflace na vysoké úrovni 2,9 % r/r, jádrová inflace dosáhla 2,9 % a jádrová inflace 3,0 %. Ceny zboží vzrostly o 4,2 % r/r, zatímco ceny služeb se zvýšily pouze o 1,4 %. Slabé tempo ve službách omezuje šance na brzké zvýšení sazeb ze strany BoJ a nadále tlačí na kurz jenu.
- JPY je dnes nejslabší měnou G10, vůči srovnatelným měnám ztrácí přibližně 0,20-0,40 %, zatímco USDJPY si připisuje 0,30 %. Smíšené údaje o CPI (lepkavé zboží, měkké služby) dávají BoJ důvod odložit zpřísnění politiky, a trhy nyní vidí menší tlak na zvýšení.
- Ministr financí Katayama prohlásil, že politika BoJ by měla být v souladu s postojem vlády, přičemž zdůraznil význam akomodačního přístupu guvernéra Uedy. Setkala se s ministrem financí Bessentem a příští týden se s ním a s Trumpem setká znovu. Takaiči oznámil „zodpovědnou, ale proaktivní“ fiskální politiku, která upřednostňuje nejprve hospodářský růst a až poté fiskální konsolidaci.
- Předběžný japonský výrobní index PMI klesl na 48,3 bodu ( 19měsíční minimum), což znamenalo čtvrtý měsíc poklesu v řadě. Index PMI ve službách se snížil na 52,4 a kompozitní index poklesl na 50,9.
- V Austrálii předběžný PMI ve výrobě klesl na 49,7 (z 51,4), zatímco ve službách vzrostl na 53,1, čímž se kompozitní index dostal na 52,6. Smíšené údaje udržují RBA v pozici závislé na datech.
- Čínské úřady přislíbily zvýšit podporu spotřeby. Národní komise pro rozvoj a reformy (NDRC) oznámila rozsáhlé aukce, včetně aukcí na podzemní potrubní infrastrukturu v hodnotě více než 5 bilionů jüanů , jejichž cílem je stabilizovat růst a stimulovat investice.
Ranní shrnutí (27.10.2025)
