Ranní shrnutí (24.12.2025)

- Americké indexy uzavřely s mírnými zisky. Nasdaq100 vzrostl o 0,5 %. Nového historického maxima na závěru dosáhl index S&P 500, který po růstu o 0,4 % ukončil seanci na 6 909 bodech.
- Nálada během asijské seance byla smíšená. Čínské indexy využily vynikajících dat o HDP v USA k mírným ziskům, zatímco ostatní indexy klesaly. Shanghai Composite vzrostl o 0,3 % a Hang Seng omezil růst na 0,2 %. Podobně v Indii posílil Nifty50 o 0,2 %.
- Jihokorejský KOSPI klesl o 0,2 % a ASX200 rovněž zaznamenal pokles, když oslabil o 0,4 %. V Japonsku po zveřejnění BOJ minutes zůstal Nikkei 225 beze změny, ale širší index TOPIX klesl o 0,4 %.
- Bank of Japan zveřejnila minutes ze svého listopadového zasedání měnové politiky:
- BOJ vnímá ekonomiku jako mírně rostoucí, s CPI kolem 3 % a pozitivní mzdovou dynamikou, ale s jasným zpomalením inflace pod 2 % a stále zápornými reálnými sazbami.
- BOJ bude „pokračovat ve zvyšování sazeb a upravovat míru uvolnění“, ale se silným důrazem na „závislost na datech“ a „globální rizika“.
- Třetí rok vysokého růstu mezd by formálně umožnil považovat inflační cíl za splněný a dal by mandát pro další zpřísňování.
- Většina výboru se zdržuje kroků a zdůrazňuje nejistotu ohledně dopadů amerických cel, nové fiskální politiky Tokia a skutečnosti, že CPI zatím není trvale na očekávaných 2 %.
- Menšina prosazuje okamžité zvýšení sazeb zhruba na 0,75 % s tím, že deflační norma byla prolomena, inflační cíl je „z velké části“ splněn, inflační rizika jsou směrem nahoru a nečinnost nyní zvyšuje riziko pozdějšího prudkého zpřísnění.
- Trh interpretuje minutes jako umírněné potvrzení nedávné komunikace a dočasně důvěřuje normalizační politice BOJ.
- Jen zůstává stabilní po posílení v posledních dnech, USDJPY se pohybuje kolem 155,7.
- Jihokorejský won výrazně posílil, když po vyjádřeních ministra financí o plánovaných reformách vzrostl o 2 % vůči dolaru. Indická rupie a thajský baht rovněž posilují vůči dolaru.
- Na komoditním trhu dosahuje měď dalšího historického maxima, přičemž kontrakty rostou o 1,3 %.
Na západních trzích lze během svátečního období očekávat výrazně sníženou volatilitu, přičemž obchodování nebude probíhat na německých, polských, italských, švýcarských a skandinávských burzách. Burzy ve Španělsku, Francii, Spojeném království a USA budou zavírat dříve než obvykle.
