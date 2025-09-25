Ranní shrnutí (25.09.2025)

- Asijsko-pacifické indexy zaznamenávají mírné zisky v rozmezí 0,15-0,70 %. Čínské indexy rostou v rozmezí 0,50-0,70 %, australský AU200.cash získává 0,45 %, japonský JP225 přidává 0,17 % a singapurský SG20cash je vyšší o 0,15 %.
- Mary Dalyová z Fedu podpořila další snižování sazeb, ale odmítla upřesnit časový plán a zdůraznila, že cesta závisí na datech. Poznamenala, že růst a najímání zaměstnanců se zpomalily, přičemž inflace se soustředí hlavně do oblastí postižených tarify. Snížení sazeb z minulého týdne bylo formulováno jako „pojistka“, přičemž riziko recese bylo považováno za nízké.
- Dnes jsme obdrželi podrobnosti ze zápisu z červencového zasedání BoJ. Členové se shodli, že sazby by měly pokračovat ve zvyšování, pokud aktivita a ceny budou odpovídat prognózám.
- Někteří tvůrci politiky vyzvali k včasnému zvýšení a k posunu směrem k „neutrálnějším“ aktivům. Firmy lépe přenášejí náklady, ale inflace ve službách tažená mzdami zůstává utlumená; dopady cel na Japonsko byly hodnoceny jako omezené.
- Bývalý člen bankovní rady BoJ Makoto Sakurai uvedl, že BoJ by mohla zvýšit sazby již v říjnu v závislosti na vyjasnění dopadů cel. V průběhu 2,5 roku by podle něj mohlo dojít ke zpřísnění sazeb až o 100 bazických bodů, přičemž do roku 2028 by sazby měly dosáhnout vrcholu poblíž 1,5 %.
- Index cen výrobců ve službách BoJ za srpen zpomalil na +2,7 % r/r (oproti očekávaným/předchozím 2,9 %).
- Dnes také uslyšíme až sedm představitelů Fedu. Trh bude analyzovat jejich komentáře a hledat vodítka pro nadcházející říjnové a prosincové zasedání.
- Viceguvernér čínské centrální banky zdůraznil přání internacionalizovat dluhopisy denominované v jüanech. Na onshore trhu s dluhopisy v hodnotě 192 bilionů CNY (druhý největší na světě) mají v současnosti zahraniční investoři pouze 2% podíl. Cílem je rozšířit jej prostřednictvím opatření, jako je povolení CNY dluhopisů jako kolaterálu na HK/globálních trzích, zvýšení limitů Swap Connect, umožnění repo přístupu a příprava futures kontraktů na čínské státní dluhopisy v HK.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.