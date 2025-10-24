US OPEN: Makroekonomická data posílají trhy na nová maxima

- Makroekonomická data určují pohyb trhu
- Údaje CPI a PMI posouvají trhy na nová historická maxima
- Spotřebitelská důvěra University of Michigan zaostává za očekáváními
- Ford obnovuje část ztracené kapacity
Seance na Wall Street začíná v pozitivním duchu, a to díky souhrnu klíčových makroekonomických dat. Kombinace posledních údajů PMI a CPI vytváří smíšený, ale stále optimistický obrázek ohledně stavu americké ekonomiky. To stačí k tomu, aby hlavní indexy hned po otevření zamířily k novým historickým maximům. Futures na US100 posilují přibližně o 0,8 %, US500 přidává 0,6 %. Ještě lépe si vede index Russell 2000, jehož kontrakty rostou o 1,3 %.
Dnešní seanci nadále ovlivňují makroekonomická data. Spotřebitelská inflace dopadla lépe, než se očekávalo, což posiluje vyprávění o pokroku Fedu v boji proti cenovým tlakům a zvyšuje pravděpodobnost rychlejšího a případně hlubšího uvolnění měnové politiky.
Zároveň velmi dobré hodnoty PMI signalizují solidní kondici ekonomiky, což může Fed přimět k opatrnějšímu harmonogramu snižování sazeb – zejména pokud si ekonomická aktivita udrží tempo bez výraznějšího zhoršení situace na trhu práce.
Dalším střípkem do mozaiky je údaj o spotřebitelské důvěře podle University of Michigan, který výrazně zaostal za prognózami, ale stále se drží nad neutrální hranicí 50 bodů. To lze interpretovat jako trvající, byť opatrný optimismus mezi americkými domácnostmi.
V takovém prostředí budou investoři pozorně sledovat vývoj výnosů amerických dluhopisů, kurz dolaru a sektorové rotace, jelikož právě tyto indikátory mohou naznačit konečný výklad dnešních dat.
US100 (D1)
Zdroj: xStation5
Na grafu je vidět úspěšné proražení předchozího vrcholu po několika neúspěšných pokusech během minulého týdne. Cena zároveň ubránila spodní hranici rostoucího trendu a klouzavé průměry EMA potvrzují pokračující růstový směr. V případě dočasné ztráty aktivity kupujících se nejbližší podpora nachází na úrovni 25 270 bodů (poslední vrchol). Níže se podpora nachází kolem 24 720 bodů, kde probíhá klouzavý průměr EMA25 a zároveň úroveň Fibonacciho retracementu 23,6 %.
Firemní zprávy:
Ford (F.US) – Akcie automobilky prudce rostou, a to až o 9 %. Důvodem jsou zprávy vedení společnosti, podle kterých škody způsobené odstávkou výroby v jednom ze závodů nebudou tak závažné a dlouhodobé, jak se původně očekávalo. Generální ředitel ujistil, že letošní ztráty budou příští rok plně kompenzovány.
Deckers Outdoor (DECK.US) – Výrobce obuvi ztrácí na otevření přibližně 12 % poté, co jeho dceřiné značky UGG a Hoka oznámily, že jejich tržby nedosáhnou na tržní očekávání.
Newmont (NEM.US) – Těžební společnost zaměřená na zlato oznámila, že produkce v příštím roce zůstane beze změny. To zklamalo trh, který očekával, že firma využije výhod vysokých cen komodit. Akcie klesají o 6 %.
Target (TGT.US) – Americký maloobchodní řetězec oznámil významné snižování počtu zaměstnanců. Propouštění se dotkne více než 1800 míst, což je 8 % pracovních sil společnosti. Akcie na zprávu zatím nereagují.
Kodiak Sciences (KOD.US) – Farmaceutická společnost roste na otevření až o 15 % díky doporučení od JP Morgan. V průběhu obchodování však většinu zisků maže.
