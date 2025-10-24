Denní shrnutí: Inflace klesá, trhy rostou

- Většina trhů roste díky příznivým makroekonomickým údajům
- Většina trhů roste díky příznivým makroekonomickým údajům
- Euro posiluje vůči většině měn
- Zlato a ropa konsolidují
- Intel po otevření roste, ale zisky rychle slábnou
- Makrodata a solidní výsledky většiny amerických firem posunuly americké indexy na nová maxima. Nasdaq100 přidává přibližně 1 %, S&P 500 roste o 0,8 %, a indexy Russell i Dow rostou o více než 1 %.
- V Evropě panuje smíšená nálada, i když celkově převažuje optimismus. Většina burz na starém kontinentu uzavírá v plusu. Největší nárůst zaznamenává britský FTSE 100 s růstem o 0,6 %. DAX a FTSE MIB končí seanci mírně v kladných číslech. CAC40 a WIG20 ztrácejí 0,2 %, resp. 0,3 %.
- Obchodování během páteční seance určoval příval makrodat. Index CPI byl nižší, než se očekávalo – jak meziročně, tak meziměsíčně – což trh přijal pozitivně s očekáváním rychlejšího snižování sazeb ze strany FEDu. Jádrový CPI meziročně činil 3 %, meziměsíčně růst cen dosáhl 0,3 %.
- Silný obrázek doplnilo také PMI, které výrazně překonalo očekávání. Zejména sektor služeb vykazuje velmi dobrou kondici. Očekávalo se zpomalení, ale index ukázal meziměsíční růst.
- Univerzita v Michiganu dnes zveřejnila také data o spotřebitelské náladě. Sentiment je sice pod očekáváním, ale stále pozitivní na úrovni 53,6. Inflační očekávání spotřebitelů zůstávají zakotvena na 4,6 % ročně.
- Z Velké Británie dorazila důležitá data – maloobchodní tržby vzrostly meziročně o 1,5 % a meziměsíčně o 0,5 %. PMI rovněž překonal očekávání. Průmysl je na tom lépe, ale stále zůstává pod hranicí optimismu – s hodnotou 49,6.
- Pozitivně překvapilo i PMI z eurozóny. Průmysl se opět dostal na hodnotu 50 a sektor služeb vzrostl na 52,6 – nejvyšší hodnotu za více než rok.
- Na měnovém trhu výrazně oslabuje norská koruna – vůči dolaru i euru ztrácí přes 0,5 %. Může to souviset s nižší poptávkou po norských surovinách a slabšími makrodaty. Dobré zprávy z eurozóny naopak podporují růst eura vůči většině měnových párů.
- Na trhu drahých kovů dochází ke konsolidaci po předchozích růstech – zlato zůstává nad 4100 USD za unci.
- Na trhu energií se rovněž konsoliduje – ropa se drží na úrovni 61,5 USD po předchozím růstu, zatímco zemní plyn (NATGAS) klesá o 2 %.
- Cenový pokles až o 3 % zaznamenaly futures na hovězí dobytek, pravděpodobně v reakci na dohodu o dovozu hovězího masa z Argentiny do USA.
- Pozitivní nálada z akciových trhů se přelévá i na kryptoměnové burzy. Většina tokenů roste, hlavně však v rámci velkých měn. Bitcoin a Ethereum zaznamenávají růst pod 1 %.
- Společnosti v centru pozornosti:
- Intel po zveřejnění výsledků otevírá růstem přes 6 %, ale v průběhu seance zisky téměř mizí. To může signalizovat vyčerpání kupců nebo vybírání zisků.
- Alphabet dnes roste o 3 % po oznámení partnerství s Anthropic, čímž si připsal miliardy na tržní kapitalizaci.
- Tesla zavádí nový režim jízdy „Mad Max“, který otevřeně ignoruje předpisy a přitahuje pozornost regulátorů. Akcie klesají o 2 %.
