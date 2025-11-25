Ranní shrnutí (25.11.2025)

- Včerejší obchodní seance ve Spojených státech skončila silným oživením, kdy index Nasdaq vzrostl o 2,69 %, index S&P 500 o 1,55 % a index Dow Jones o 1,4 %, přičemž zisky byly podpořeny rostoucími šancemi na snížení úrokových sazeb Fedu.
- Nedávné komentáře představitelů Fedu, včetně Dalyho, Wallera a Williamse, naznačily, že snížení sazeb v prosinci je stále pravděpodobnější, přičemž zdůraznili, že rozhodnutí bude záviset na aktuálních ekonomických datech, včetně inflace, dynamiky trhu práce a zdraví průmyslového sektoru. Trhy v současné době počítají s přibližně 70 až 75% pravděpodobností snížení sazeb v prosinci, což dále podporuje sentiment vůči akciím a rizikovým aktivům.
- Takaichi a Trump by měli diskutovat o Trumpově rozhovoru s Xi v kontextu rostoucího napětí kolem Tchaj-wanu.
- Bílý dům označil rozhovory s Ukrajinou za produktivní, zatímco Evropská komise oznámila plány vyslat do Washingtonu tým, který bude diskutovat o různých otázkách.
- Čínský prezident Xi oznámil utužení energetického partnerství s Ruskem a obě strany vedou rozhovory o rozšíření vývozu ropy v reakci na sankce USA. V důsledku toho se ceny ropy stabilizují kolem 58,5 USD za barel.
- V Asii indexy mírně posílily v návaznosti na pozitivní vývoj na Wall Street. Nikkei 225 vzrostl o 0,14 %, Hang Seng o 1,2 % a Shanghai Composite o 1,1 %, zatímco australský S&P/ASX 200 zaznamenal mírný pokles o 0,1 %.
- Bank of Korea (BOK) udržela úrokové sazby na úrovni 2,50 %, ale slabý won a rizika na realitním trhu mohou odložit snížení sazeb až na začátek roku 2026.
- Čínská lidová banka stanovila směnný kurz USD/CNY na 7,0826, což je pod odhadovanou úrovní 7,1056.
- Na měnových trzích se dolar choval smíšeně, posílil vůči japonskému jenu, ale mírně oslabil vůči euru a libře.
- Na komoditním trhu vzrostly ceny drahých kovů. Zlato se pohybovalo kolem 4 140 USD za unci, zatímco stříbro se drželo poblíž 51,4 USD za unci.
- Na trhu s kryptoměnami se sentiment mírně zlepšil, podpořen změnou názoru ohledně možného snížení sazeb Fedu v prosinci. Bitcoin se obchoduje kolem 87 975 USD, zatímco Ethereum se drží poblíž 2 915 USD.
- V technologickém sektoru společnost Alphabet stále více vstupuje na trh umělé inteligence s novými čipy TPU, což by mohlo ohrozit dominanci společnosti Nvidia v oblasti GPU pro umělou inteligenci. Společnost Meta navíc zvažuje, že od roku 2027 přesune část svých datových center na Google TPU a bude si pronajímat výpočetní výkon od Google Cloud.
- Společnost Tesla čelí obvinění z porušení patentů souvisejících s jejími robotickými systémy Autopilot.
