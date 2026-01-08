Chevron jedná s USA o rozšíření licence pro vývoz ropy z Venezuely

- Chevron jedná s USA o rozšíření licence, aby mohl zvýšit export venezuelské ropy.
- Chevron jedná s USA o rozšíření licence, aby mohl zvýšit export venezuelské ropy.
- Firma by se mohla vrátit k objemům nad 200 000 barelů denně a oslovit i mimotržní odběratele.
- Washington zvažuje zapojení i dalších amerických firem, což do jednání přináší napětí.
- Výnosy z vývozu by měly být spravovány pod americkým dohledem a využity na dodávky pro Venezuelu.
Společnost Chevron vede pokročilá jednání s americkou vládou o rozšíření stávající licence, která firmě umožňuje působit ve Venezuele i přes přetrvávající sankce. Cílem je umožnit zvýšení exportu venezuelské ropy jak do vlastních amerických rafinérií, tak i na další mezinárodní trhy.
Chevron je v současnosti jedinou americkou ropnou firmou s aktivními operacemi ve Venezuele, a to na základě speciální licence, která ji osvobozuje od sankcí uvalených na tamní ropný sektor. Původní omezení však firmě nedovolují překročit denní limit vývozu 100 000 barelů ropy, přičemž dříve šlo až o 250 000 barelů denně.
Rozšířená licence by umožnila návrat k vyšším exportním objemům a také opětovné zapojení obchodních partnerů, kteří by venezuelskou ropu mohli dále distribuovat mimo USA, například do Asie. O možnosti obnovení dodávek už údajně projevili zájem i bývalí partneři z Indie.
Zároveň se objevují snahy zapojit do vývozu venezuelské ropy i další americké firmy, včetně společností, jejichž aktiva byla v minulosti ve Venezuele znárodněna. Jedná se například o Valero Energy, Exxon Mobil nebo ConocoPhillips. Tato témata však přinášejí napětí do probíhajících rozhovorů mezi USA a Venezuelou.
Výtěžek z případného navýšení vývozu by měl být podle navrženého modelu spravován prostřednictvím amerického dohledu, přičemž cílem je financovat dodávky humanitárních a komerčních statků do Venezuely. Caracas i Washington označují jednání za čistě obchodní a legální, i když Spojené státy zároveň deklarují, že ropné embargo zůstává v platnosti.
Graf CVX.US (D1)
Akcie Chevron zažily v posledních dnech prudkou volatilitu. Po silném růstovém impulzu, který cenu vyhnal na úroveň 165 USD, došlo k rychlému výprodeji a cena se nyní stabilizuje poblíž 154,93 USD, tedy těsně nad klouzavým průměrem SMA 100 (154,17 USD) a také nad EMA 50 (152,52 USD). Z technického pohledu se jedná o klíčovou oblast podpory, která může rozhodnout o dalším směru trhu. Pokud by se cena udržela nad těmito průměry, mohlo by jít pouze o krátkodobou korekci v rámci pokračujícího růstového trendu. RSI se pohybuje na hodnotě 53,3, což značí neutrální až lehce pozitivní momentum a ponechává prostor pro obrat vzhůru. Z pohledu supportů je klíčová oblast 152–154 USD, která koresponduje s oběma hlavními klouzavými průměry. Její udržení by posílilo pravděpodobnost obnovy růstu. Naopak průraz pod tuto zónu by mohl vést k poklesu směrem ke 148–150 USD.
Zdroj: xStation5
