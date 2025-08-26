Ranní shrnutí (26.08.2025)

- Akcie v regionu APAC se po včerejším oslabení globálních trhů obchodují převážně níže, a to i přes páteční pozitivní reakci na komentáře Powella.
- Evropské indexové futures naznačují nižší otevření. Futures kontrakt Euro Stoxx 50 (EU50) je v současné době nižší o téměř 0,4 %.
- Směnný kurz EUR/USD zůstává nad 1,16; USD/JPY se pohybuje kolem 148. Euro je v současné době nejvýkonnější měnou, zatímco NZD zaznamenává zvýšené poklesy.
- Trump pohrozil dalšími cly na země, které uvalí digitální daně nebo regulace považované za diskriminační vůči americkým technologickým společnostem. Pokud tato opatření nebudou stažena, USA uvalí vývozní omezení na technologie a polovodiče, jakož i cla na vývoz z těchto zemí do USA.
- Prezident Trump veřejně oznámil okamžité odvolání Lisy Cookové z funkce členky Rady Federálního rezervního systému (Fed).
- Lisa Cooková obvinění odmítla s tím, že pro její odvolání neexistují žádné důvody a že nemá v úmyslu rezignovat; prezident nemá formální pravomoc ji odvolat. Cooková hodlá pokračovat ve výkonu svých funkcí ve Fedu.
- RBA ve svém zápisu nadále vidí významná rizika vyplývající z celní politiky USA, i když se zatím podařilo zabránit nejhorším scénářům.
- Rada RBA usoudila, že v příštím roce může být nutné další snížení úrokových sazeb – existují argumenty jak pro postupné, tak pro rychlejší tempo uvolňování.
- Situace na trhu práce zůstává mírně napjatá, inflace je mírně nad cílem a domácí poptávka roste. Současná měnová politika je popisována jako mírně restriktivní; diskutuje se, zda by byl lepší postupný nebo rychlejší cyklus snižování sazeb – rozhodnutí závisí na datech z globálních ekonomik.
- RBA zvažovala zrychlení tempa snižování svého portfolia dluhopisů, ale v tuto chvíli to nebylo shledáno nezbytným.
- Na začátku dne pozorujeme rozsáhlý pokles na trhu s energetickými komoditami (zemní plyn a ropa), zatímco drahé kovy posilují díky pokračující nejistotě na trzích.
- Dnešní události zahrnují: objednávky zboží dlouhodobé spotřeby v USA (červenec), index spotřebitelské důvěry Conference Board (srpen), prognóza HDP Atlantské federální rezervní banky, zápis z jednání Riksbank, rozhodnutí NBH (Maďarsko), jednání o íránském jaderném programu, projevy členů Fedu a BoE, aukce dluhopisů v Itálii a USA.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.