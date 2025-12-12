US OPEN: Valuace pod tlakem uprostřed vlny deregulací

-
Na začátku páteční seance v USA lze pozorovat pokračování nervózní nálady z předchozího dne. Ve čtvrtek hlavní indexy Wall Street klesly o více než 1 %, avšak ke konci seance se kupujícím podařilo převzít iniciativu. Páteční obchodování otevírá poklesem cen kontraktů na US 100 o téměř 1 %. Trh tak může opět diskontovat udržitelnost AI boomu a zvažovat, zda očekávané snížení sazeb ze strany FEDu odpovídá reálnému stavu ekonomiky.
Dnes vystoupí Austan Goolsbee, člen FOMC známý svým konzervativním postojem ke snižování sazeb. Trhy mohou očekávat pohled na jestřábí část spektra FOMC.
Donald Trump podepsal výnos, který zakazuje jednotlivým státům zavádět vlastní regulaci v oblasti AI.
Ministerstvo obchodu má 90 dní na přezkoumání platných zákonů na státní úrovni, které by mohly být v rozporu s novým dokumentem, jenž vznikl ve spolupráci se zástupci společností Google, Nvidia, OpenAI a Apple.
US100 (D1)
Zdroj: xStation5
Na grafu lze pozorovat formaci, která by potenciálně mohla být rozšířeným vzorem hlava a ramena (H&S). Pro kupce bude klíčové ubránit úrovně FIBO 23,6 a FIBO 50, což by mohlo zneplatnit scénář realizace formace. Podporu poptávky budou tvořit nejen úrovně Fibonacciho retracementu, ale také klouzavý průměr EMA100. Za potenciálně významné lze označit i prudké přiblížení signální linie k průměru MACD, což může dávat první signály o slábnoucí hodnotě aktiva.
Firemní zprávy:
-
Lululemon (LULU.US) – Akcie společnosti rostou o 12 % po rezignaci současného CEO.
-
Broadcom (AVGO.US) – Ztrácí přes 7 % po zklamání z výhledu tržeb v oblasti AI.
-
Roblox (RBLX.US) – Klesá o cca 4 % po negativním doporučení od investiční banky.
-
Eli Lilly (LLY.US) – Americká FDA plánuje urychlit proces schvalování léků.
-
Newmont Corp. (NEM.US) – Těžařské společnosti těžící zlato těží z růstu cen drahých kovů; akcie rostou o 1,5 %.
-
Quanex Building (NX.US) – Výrobce stavebních komponent vystřelil o 25 % po výrazném překonání odhadů za Q4. Zisk na akcii činil 83 centů vs. očekávaných cca 52 centů, i když EBITDA a tržby meziročně klesly.
-
Lockheed Martin (LMT.US) – Švýcarsko snížilo objednávku letounů F-35A kvůli nutnosti dodržet rozpočet po nečekaném růstu cen.
-
Canopy Growth (CGC.US) – Akcie konopných firem rostou po komentářích Donalda Trumpa, který oznámil uvolnění některých omezení v obchodě s touto látkou. Cena roste o cca 25 %.
