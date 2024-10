Ranní shrnutí (26.09.2024)

Včerejší poklesy amerických akciových indexů byly podpořeny silným odrazem dolaru, který opět testoval téměř tříleté pásmo podpory kolem 100 bodů. Index USDIDX si do konce dne připsal více než 0,70 %. Dnes dolarový index klesl o přibližně 0,10 % a nachází se na úrovni 100,5000.

Dnes byl zveřejněn zápis z posledního červencového zasedání BOJ. Tvůrci politiky Bank of Japan byli rozděleni v názoru na to, jak rychle by měla centrální banka pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb. Přestože BOJ na červencovém zasedání nečekaně zvýšila krátkodobé úrokové sazby na 0,25 % poměrem hlasů 7:2, na dalším zasedání v září je ponechala beze změny.