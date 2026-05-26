🚩 Zlato klesá o 1 %

Ceny zlata a stříbra v úterý klesají navzdory nižším výnosům amerických státních dluhopisů. Zlato se obchoduje poblíž 4 500 USD za unci, zatímco stříbro zůstává mírně nad 76 USD. Na drahé kovy tlačí silnější americký dolar, zatímco ceny ropy prudce rostou.
- Trhy znovu započítávají rizika související s ropou po amerických úderech na vybrané cíle v Íránu. Nejistota kolem Hormuzského průlivu přitom zůstává klíčovým geopolitickým přenosovým kanálem, který ovlivňuje energie, inflační očekávání a drahé kovy.
- Ropa Brent (OIL) se odrazila nad 96 USD za barel a roste téměř o 3 %, zatímco WTI (OIL.WTI) se vrátila do oblasti 93 USD. Vyšší ceny ropy a pokračující nejistota na Blízkém východě mohou podporovat vyšší inflační očekávání, americký dolar a úrokové sazby – což v konečném důsledku vytváří tlak na zlato.
- Index cen domů S&P/Case-Shiller vyšel mírně pod očekáváním, když meziročně vzrostl o 0,8 % oproti prognózám na úrovni 0,9 %. Pozornost trhu se nyní přesouvá k údajům o spotřebitelské důvěře v USA od Conference Board.
GOLD (graf D1)
Při pohledu na graf zlata zůstává cena pod 38,2% Fibonacciho retracementem a jen mírně nad EMA200 (červená linie), stejně jako nad 23,6% Fibonacciho retracementem poblíž 4 450 USD za unci. Tato oblast zároveň představuje klíčovou zónu podpory, kterou dodatečně posiluje lokální březnové minimum. Na straně růstu může oblast 4 670 USD sloužit jako nejbližší zóna rezistence, protože se shoduje s 38,2% Fibonacciho retracementem a posledním medvědím impulsem, tedy velkou červenou svíčkou z 15. května.
Zdroj: xStation5
