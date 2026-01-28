Ranní shrnutí (28.01.2026)

- Asijsko-pacifická seance se odehrává v optimistické náladě poté, co indexy na Wall Street uzavřely na rekordních maximech. Čínské indexy rostou o 1,70 % až 2,50 %, zatímco japonský index přidává 1,65 %.
- Americké akciové benchmarky včera zakončily obchodování na historických maximech, a to těsně před dnešním rozhodnutím Fedu a zveřejněním tržeb klíčových technologických firem. US100 uzavřel nad 26 300 body, US500 na 7 040 bodech a US2000 na 2 685 bodech.
- Drahé kovy pokračují v mimořádném růstu. Zlato dnes přidává dalších 1,60 % na 5 260 USD za unci, stříbro roste o 2,20 % na 114,45 USD za unci.
- Americký dolar si vzal zpět většinu úterních ztrát, které spustily komentáře Donalda Trumpa. USDIDX roste o 0,37 %, EURUSD klesá o 0,35 % a USDJPY posiluje o 0,22 %.
- Australský dolar je dnes ve středu pozornosti, když patří mezi nejsilnější měny G10 po zveřejnění dat o inflaci.
- Inflace v Austrálii byla klíčovým tržním faktorem – jak CPI za 4. kvartál, tak měsíční údaj za prosinec překonaly očekávání.
- Inflace v prosinci opět zrychlila: hlavní CPI činil 3,8 % y/y a jádrová inflace 3,4 % y/y. Šestiměsíční anualizované tempo jádrové inflace ukazuje na 3,9 %, což není v souladu s rychlým návratem k cíli. Inflace služeb vzrostla na 4,1 % y/y (z 3,6 %), tažená zejména cestováním, ubytováním a nájmy — klíčovými oblastmi pro RBA.
- Australský dolar se vyšplhal zpět nad 0,70 USD, přičemž trhy začaly započítávat 25bodové zvýšení sazeb ze strany RBA v únoru. Pravděpodobnost takového kroku na zasedání 3. února vzrostla na více než 70 % (z přibližně 60 % dříve).
- Westpac se přidal k odhadům na únorové zvýšení o 25 bp, přičemž jako rozhodující faktor uvedl jádrovou inflaci. Banka však považuje tento krok spíše za jednorázový, s podmíněným přístupem k dalšímu zpřísnění.
- Čína schválila první dovoz AI čipů Nvidia H200, přičemž první zásilka „několika stovek tisíc kusů“ je určena pro tři velké technologické firmy. To je pozitivní signál pro Nvidii a její dodavatelský řetězec.
- Zápis ze zasedání japonské centrální banky (BoJ) z prosince potvrdil, že tvůrci politiky se nadále zaměřují na dopady slabého jenu na inflaci – i když se to mohlo změnit díky nedávným úspěšným intervencím. BoJ už v prosinci zvýšila sazby o 25 bp na 0,75 %, což je nejvýše od poloviny 90. let, a zápis ponechává otevřené dveře dalšímu zpřísnění, i když zdůrazňuje závislost na datech.
- Goldman uvádí, že chuť k riziku zůstává vysoká navzdory rostoucí geopolitické nejistotě. Jeho indikátor rizikového apetitu je na nejvyšší úrovni od dubna 2021.
- Analytici také naznačují, že Trump by mohl oznámit kandidáta na předsedu Fedu již tento týden. Funkční období Jeromea Powella trvá do května, ale Bílý dům může chtít ovlivnit rétoriku s předstihem.
