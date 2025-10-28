Ranní shrnutí (28.10.2025)

- Zlato pokračuje v poklesu a ztrácí více než 1 %
- Indexy z Evropy a USA mírně klesají
- Výsledková sezóna v USA v centru pozornosti na Wall Street
- Americké akciové indexy včera prudce vzrostly a Dow Jones Industrial Average a Russell 2000 se vyšplhaly na nová historická maxima. Investoři se nyní soustředí na zítřejší rozhodnutí Federálního rezervního systému - kde trhy očekávají snížení sazeb o 25 bazických bodů a oficiální ukončení programu kvantitativního zpřísňování (QT) - a také na čtvrteční summit Donalda Trumpa a čínského prezidenta Si Ťin-pchinga.
- Po dnešní seanci budou zveřejněny hospodářské výsledky společností Visa, PayPal, UPS, UnitedHealth, Southern Copper, Booking Holdings a Mondelez. Před zahajovacím zvoněním na Wall Street se očekávají výsledky společností Novartis, NextEra Energy, Sherwin-Williams a Royal Caribbean.
- Futures na americké indexy se dnes ráno obchodují mírně níže, a to o 0,1 % až 0,15 %, přičemž většina hlavních evropských futures - včetně UK100 a DE40 - je rovněž v červených číslech. Zlato zaznamenává výrazný pokles, když klesá o více než 1 % na 3 950 USD za unci, následované poklesem stříbra. Americký dolar klesá, zatímco měnový pár EUR/USD roste o 0,1 % na 1,166. V Evropě bude dnes zveřejněn klíčový údaj, kterým bude německá spotřebitelská nálada, měřená indexem GfK.
- Po včerejší americké seanci si akcie společnosti Nucor po dobrých výsledcích za třetí čtvrtletí připsaly 2 %. Výrobce oceli vykázal zisk na akcii ve výši 2,63 USD, čímž překonal dřívější výhled 2,05-2,15 USD na akcii (FactSet).
- Tržby dosáhly 8,52 miliardy USD, což je více než konsensuální odhad 8,18 miliardy USD. Nucor však upozornil, že zisk za aktuální čtvrtletí bude nižší než ve 3. čtvrtletí.
- Společnost F5 Networks klesla o více než 6 % poté, co vydala neuspokojivý výhled a uvedla možné „krátkodobé narušení prodejních cyklů“ po narušení systému, které bylo na začátku tohoto měsíce připsáno státem podporovaným čínským hackerům.
- Mezitím akcie nizozemského výrobce čipů NXP Semiconductors vzrostly o téměř 2 % poté, co vykázaly výsledky za třetí čtvrtletí nad očekávání Wall Street a poskytly lepší než očekávanou prognózu pro aktuální čtvrtletí.
- Společnost OpenAI požádala americkou vládu o masivní rozšíření svých energetických kapacit, aby si udržela náskok v oblasti umělé inteligence. V podání adresovaném Bílému domu vyzvala k dodávce 100 gigawattů nové energie ročně, aby se vyrovnala „elektronová propast“ s Čínou. Společnost varovala, že omezená elektřina by mohla zpomalit pokrok v oblasti umělé inteligence a hospodářský růst.
