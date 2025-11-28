Ranní shrnutí (28.11.2025)

- Chuť k riziku vlila investorům více optimismu, což dnes ráno potvrdil 0,2% růst futures na Nasdaq a Bitcoin se vyšplhal nad 91,8 tisíce dolarů, čímž se odrazil o více než 10 % od nedávného cenového minima poblíž 81 tisíc dolarů. Asijské trhy měly smíšenou seanci; čínské indexy mírně klesly, zatímco japonské benchmarky se posunuly výše. Jihokorejský index KOSPI končí listopad poklesem o 4 %, což představuje jeho nejslabší měsíc od října 2024.
- V Japonsku vzrostl počet zahájených bytů o 3,2 % r/r, zatímco odhad činil -4,9 % a předchozí údaj -7,3 %. Maloobchodní tržby ve velkém měřítku vzrostly o 5 % r/r, přičemž prognóza nebyla k dispozici, a to oproti předchozím 3 %.
- Průmyslová výroba se podle předběžných údajů zvýšila o 1,4 % m/m sa, což překonalo očekávání -0,6 %, i když bylo nižší než dřívějších 2,6 %. Maloobchodní tržby vzrostly o 1,7 % r/r, což je nad prognózou 0,8 % a nad předchozími 0,5 %.
- Zahraniční investice do japonských akcií dosáhly v listopadu -348,7 mld. oproti předchozím 1 020,9 mld. a zahraniční investice do japonských dluhopisů činily 576,5 mld. oproti 348,4 mld.
- Údaje o tokijské inflaci ukázaly, že jádrový index CPI vzrostl o 2,8 % r/r, což odpovídá předchozímu údaji a je mírně nad prognózou 2,7 %, zatímco celkový index CPI v Tokiu dosáhl 2,7 %, což je v souladu s odhady, ale pod předchozí hodnotou 2,8 %.
- Nálada na trzích v Evropě je rovněž smíšená, futures na DAX mírně klesly. V Německu dosáhla sezónně očištěná změna nezaměstnanosti -1 tis. bodů , oproti očekávání 4,5 tis. bodů a předchozím 13 tis. bodů. Mezitím dovozní ceny meziměsíčně vzrostly o 0,2 %, což překonalo prognózu 0 % a zlepšilo se z předchozích -0,5 %.
- Na burze CME se vyskytl problém, který ztížil obchodování. Obchodování s futures a opcemi na CME bylo zastaveno kvůli technickým problémům. Problém se dotkl mimo jiné obchodování s futures na americké státní dluhopisy a kontrakty na index S&P 500. Obchodníci hlásili, že v důsledku zastavení činnosti CME bylo narušeno forexové obchodování na platformě EBS.
Ekonomický kalendář: Německý CPI a kanadský HDP v centru pozornosti
BREAKING: Švýcarský HDP slabší, než se očekávalo 📌 Španělský CPI nad odhady
Spotřebitelské výdaje ve Francii rostou, předběžná inflace klesá📋
EURNOK oslabil po slabých německých maloobchodních tržbách a norské nezaměstnanosti
