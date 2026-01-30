Ranní shrnutí (30.01.2026)

- Na širších finančních trzích probíhá výprodej a nedávné trendy se obracejí, jelikož se spojuje několik faktorů — včetně nového překvapivého favorita na post šéfa Fedu. Čínské indexy klesají o 0,85 % až 1,40 %, australský AU200.cash ztrácí 1,10 %, zatímco japonský JP225 je mírně výše o 0,05 %.
- Drahé kovy také prudce oslabují. Zlato klesá téměř o 4,00 % na 5 160 USD za unci, stříbro ztrácí 5,70 % na 109 USD za unci.
- Na devizových trzích sledujeme obrat proti-dollarového trendu, který podporuje nástup nového favorita na šéfa Fedu — Kevina Warsha. USDIDX roste o 0,45 %, což je již oživení o 1,06 % oproti úternímu minimu. EURUSD oslabuje o 0,34 %, zatímco USDJPY posiluje o 0,55 %.
- Kryptoměny zažívají prudký výprodej. Bitcoin klesá o více než 3,00 % na 81 000 USD, Ethereum ztrácí téměř 4,00 % na 2 700 USD. Poklesy jsou způsobeny realizací krátkodobých zisků a očekáváním nominace Warsha, který je trhem považován za nejméně přátelského vůči kryptoměnám.
- Podle zpráv může Trump oznámil rozhodnutí o nominaci už dnes během dopoledne (30. ledna, US čas). Na sázkové platformě Polymarket vzrostla pravděpodobnost nominace Kevina Warsha z cca 30 % až na 94 %. Ještě včera byl favoritem Rick Rieder s téměř 48% pravděpodobností.
- Trhy Warsha interpretují jako jestřábí volbu, což podporuje americký dolar, ačkoli se stále diskutuje, zda by Trumpův kandidát skutečně držel tvrdý postoj v praxi.
- Inflace CPI v Tokiu klesla na 1,5 % r/r (z 2,0 %), jádrová inflace na 2,0 % (z 2,3 %), s jasným ochlazením v jádrových ukazatelích. To snižuje tlak na další zvýšení sazeb Bank of Japan, i když růst USDJPY byl více důsledkem očekávání kolem Warsha než reakcí na data CPI.
- Akcie Applu posílily o 0,55 % po zveřejnění výsledků. Společnost očekává zhruba 16% růst tržeb ve čtvrtletí končícím v březnu, výrazně nad očekáváním trhu. Apple poukazuje na růst poptávky po iPhonech a zlepšení prodejů v Číně, což podporuje náladu u velkých technologických akcií.
- Panamský soud zrušil přístavní smlouvy společnosti CK Hutchison, což znovu otevírá otázky ohledně čínské infrastruktury na strategických místech. I bez okamžitého dopadu na toky to zvyšuje geopolitické riziko pro globální logistiku.
- Britský premiér Starmer navštívil Peking — první cesta britského premiéra od roku 2018 — a podepsal pragmatické obchodní dohody. Trump však varoval Velkou Británii před prohlubováním vztahů s Čínou.
- Podle průzkumu agentury Reuters nyní 24 z 31 ekonomů očekává zvýšení sazeb RBA o 25 bb na 3,85 % dne 3. února, zatímco v prosinci přes 85 % očekávalo setrvání na 3,60 %. Většina ale stále považuje tento krok za jednorázový, nikoli začátek cyklu zpřísňování.
- Wall Street Journal uvádí, že většina amerických agentur bude financována dlouhodobě, zatímco Ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS) dostane dočasné financování na 2 týdny, čímž se oddaluje spor ohledně migrace a ICE — a snižuje se riziko uzavření vlády.
- Trump oznámil možné rozhovory s Íránem a zároveň zmínil „velmi silné lodě“ mířící do regionu. Trhy to interpretují jako odstrašení s prostorem pro deeskalaci — relevantní hlavně pro ropnou rizikovou prémii. Cena ropy klesá o cca 2,00 %.
- UBS zvýšila svůj cíl pro cenu zlata na 6 200 USD/unci pro březen/červen/září 2026 (z 5 000 USD) a představila optimistický scénář na 7 200 USD, se spodní hranicí na 4 600 USD. Banka také očekává nákupy centrálních bank kolem 950 tun v roce 2026 a základní scénář ceny 5 900 USD ke konci roku.
