Ranní shrnutí (30.12.2024)

Na devizovém trhu během první části dne nejvíce získávají novozélandský a australský dolar. Nárůsty se pohybují v rozmezí od 0,3 % do 0,5 %. Naopak japonský jen patří mezi měny, které nejvíce ztrácejí. Ztráty se omezují na 0,3 % až 0,6 %.

Bývalý americký prezident Jimmy Carter zemřel kolem nedělního odpoledne ve věku 100 let ve svém domě v Plains. Carter zastával funkci prezidenta Spojených států od 20. ledna 1977 do 20. ledna 1981. Po úmrtí bývalého prezidenta obvykle úřadující americký prezident vyhlašuje Národní den smutku, během něhož většina federálních zaměstnanců dostává volno a burzy s akciemi a dluhopisy jsou zavřené. K tomu obvykle dochází přibližně 5-7 dní po úmrtí prezidenta, což by v tomto případě připadlo na období mezi 3. a 7. lednem.