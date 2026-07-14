Ranní shrnutí: Americké indexy rostou před zveřejněním inflace CPI v USA (14.07.2026)

- Po vzestupné asijské seanci, kde rostly Nikkei, Hang Seng a KOSPI, rostou futures na evropské indexy, americký US100 přidává přibližně 0,7 % a US500 0,5 %. Klíčovými událostmi dnešního dne budou výsledky bank (Morgan Stanley, Goldman Sachs) kolem poledne a odečet inflace CPI ve 14:30. Vedlejšími makroekonomickými daty budou průzkum nálady malých podniků v USA ve 12:00 a týdenní změna počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti dle ADP ve 14:15.
- Zlato, stříbro a Bitcoin zaznamenávají velmi klidné oživení o necelé 1 %. Index dolaru mírně oslabuje po nedávných ziscích, které byly taženy vyššími cenami ropy a nepokojnou situací na Blízkém východě — ropa dnes posiluje o téměř 2 % a obchoduje se na úrovni 84 USD za barel.
- V Německu velkoobchodní ceny v červnu meziměsíčně klesly o 0,7 % (po poklesu o 0,6 % m/m v předchozím měsíci) a meziroční dynamika zpomalila na 4,9 % r/r z 5,9 % r/r. Přibližně 45 minut před otevřením evropských burz se kontrakt na DAX (DE40) obchoduje s mírným ziskem.
- Včera banka UBS snížila cílové ceny pro Meta Platforms na 766 USD z 865 USD a pro Alphabet na 400 USD z 410 USD, zatímco Bank of America zvýšila cílovou cenu pro AMD na 620 USD z 550 USD.
- Administrativa Donalda Trumpa a zástupci odvětví AI vedou jednání o vytvoření regulačního rámce, který má usnadnit uvádění amerických open source modelů na trh. Podle diskutované koncepce by úroveň pokročilosti těchto modelů měla být omezena na možnosti, které prezentují přední čínské modely AI — uvádí The Washington Post.
- Morgan Stanley předpovídá, že kapitálové výdaje amerických hyperscalerů vzrostou do roku 2027 na 1,2 bilionu USD.
US500 (M15 interval)
Zdroj: xStation5
📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (13.7.2026)
🎥 Ranní komentář: Pád semis a jihokorejských akcií, Meta datacentra, Nadellův informační paradox
US OPEN: Kapitál znovu utíká z „paměťových akcií“. Wall Street je při otevření pod tlakem 🚨
Které výsledkové reporty budou tento týden v centru pozornosti❓ (13.07.2026)
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.