📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (31.7.2026)

Vítězové:
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Amazon.com Inc (AMZN) +15,32 %: Technologický gigant, globální lídr v oblasti e-commerce a největší poskytovatel cloudových služeb na světě (AWS).
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Dexcom Inc (DXCM) +11,95 %: Přední výrobce systémů pro kontinuální monitorování glukózy (CGM), které usnadňují život diabetikům.
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Monolithic Power Systems Inc (MPWR) +8,35 %: Polovodičová společnost specializující se na vysoce výkonná řešení pro správu napájení.
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Eaton Corp PLC (ETN) +7,32 %: Nadnárodní industriální gigant zaměřující se na řízení spotřeby energie a řešení pro elektrické, hydraulické či mechanické systémy.
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Alphabet Inc (GOOGL / GOOG) +6,88 %: Mateřská společnost Googlu a YouTube (původně obsazovala 5. a 6. místo kvůli dvěma různým třídám akcií na burze).
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Weyerhaeuser Co (WY) +6,51 %: Jeden z největších soukromých vlastníků lesní půdy na světě a obrovský producent dřevařských výrobků.
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Vertiv Holdings Co (VRT) +6,18 %: Klíčový dodavatel hardwaru, chlazení a softwaru pro řízení infrastruktury obřích datových center (což momentálně těží z AI boomu).
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Coherent Corp (COHR) +5,55 %: Výrobce optických materiálů, polovodičů a pokročilých laserových systémů.
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Arista Networks Inc (ANET) +5,46 %: Poskytovatel softwarově řízených cloudových sítí a přepínačů pro ta největší datová centra na světě.
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Fortinet Inc (FTNT) +4,99 %: Americká společnost sídlící v Kalifornii, která je globálním lídrem v oblasti kybernetické bezpečnosti. Vyvíjí a prodává ochranný software, hardwarové firewally a další komplexní síťová řešení pro firmy a organizace.
Poražení:
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GoDaddy Inc (GDDY) -16,70 %: Známý americký registrátor internetových domén a poskytovatel webhostingu pro firmy i jednotlivce.
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Corteva Inc (CTVA) -11,90 %: Velká agrochemická a osivářská společnost (vznikla odštěpením od gigantu DowDuPont).
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Coinbase Global Inc (COIN) -10,59 %: Jedna z největších světových a amerických platforem pro nákup, prodej a úschovu kryptoměn.
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Apple Inc (AAPL) -7,35 %: Technologický gigant, tvůrce iPhonů, Maců a bohatého ekosystému digitálních služeb.
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Edison International (EIX) -6,81 %: Velká energetická holdingová společnost, která primárně dodává elektřinu obyvatelům jižní Kalifornie.
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NXP Semiconductors NV (NXPI) -6,53 %: Globální výrobce polovodičů, který dominuje především v čipech pro automobilový průmysl a bezkontaktní NFC platby.
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Stryker Corp (SYK) -6,42 %: Přední nadnárodní společnost v oblasti lékařských technologií, známá především svými chirurgickými a ortopedickými nástroji.
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T. Rowe Price Group Inc (TROW) -6,31 %: Globální investiční společnost zabývající se správou aktiv, podílových fondů a penzijních plánů.
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Linde PLC (LIN) -5,95 %: Největší světová společnost zabývající se výrobou, zpracováním a distribucí průmyslových plynů.
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Micron Technology Inc (MU) -5,90 %: Jeden z největších světových výrobců paměťových čipů.
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.