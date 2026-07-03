Ranní shrnutí: Asie v zeleném – vrací se na trhy optimismus? (03.07.2026)

Za zmínku stojí, že dnes mají americké trhy obchodní volno. Američané mají prodloužený víkend u příležitosti oslav 250. výročí nezávislosti (4. července).
🗓️ Včerejší přehled trhu
Včerejšímu obchodování dominovalo zveřejnění údajů NFP, které bylo pro investory nepříjemným překvapením.
- Data ukázala výrazně nižší než očekávanou tvorbu nových pracovních míst (+49 tis. vs. +107 tis.), kterou doprovázela výrazná revize údajů za předchozí dva měsíce směrem dolů (-74 tis.).
Obrázek 1: Změna počtu pracovních míst mimo zemědělství (NFP) a subindex zaměstnanosti ISM PMI (2023–2026)
Zdroj: XTB Research, 03.07.2026
- Míra nezaměstnanosti klesla na 4,2 %, což by za běžných okolností vybízelo k optimismu. Nebýt však výrazného poklesu míry participace na trhu práce na 61,5 %. Tento ukazatel byl naposledy na takto nízkých úrovních během pandemického období.
Obrázek 2: Míra nezaměstnanosti a míra participace na trhu práce v USA (2023–2026)
Zdroj: XTB Research, 03.07.2026
- Růst mezd se neodchýlil od očekávání (3,5 %). Po zohlednění inflace se však v reálném vyjádření dostal do záporného pásma (-0,7 %). To je významné vzhledem k tomu, že spotřeba v USA je v současnosti z velké části udržována na úkor úspor, přičemž míra úspor klesla na pouhá 3 %.
Obrázek 3: Inflace CPI a růst mezd v USA (2006–2026)
Zdroj: XTB Research, 03.07.2026
Zpráva vyvolala korekci trhem implikované trajektorie úrokových sazeb Fed. Investoři nadále plně zaceňují zvýšení sazeb do konce roku, ale zároveň přisuzují klesající pravděpodobnost tomu, že k takovému kroku dojde na jednom z příštích dvou zasedání. To přirozeně zatížilo dolar, který vůči euru oslabil o 0,5 %.
Data také dočasně podpořila akciový trh. V pozdějších hodinách obchodování jsme však viděli další rotaci kapitálu a výprodej akcií z technologického sektoru. Giganti jako Intel a Micron zaznamenali ztráty přesahující 5 %, což zatížilo Nasdaq 100 (-0,7 %). Naopak defenzivnější Dow Jones uzavřel den s jasným ziskem (+1,1 %).
🌏 Obchodování na asijských trzích
Negativní sentiment vůči velkým technologickým firmám byl patrný také při otevření asijského obchodování. V průběhu dne se však nálada otočila a indexy zakončují seanci ve výrazně silnější pozici. Po počátečním výprodeji zažili korejští burzovní giganti SK Hynix (10,2 %) a Samsung (8 %) silný růst, což umožnilo indexu KOSPI uzavřít o více než 5 % výše. Za posledních 12 měsíců se index posunul téměř o 160 %.
Japonský Nikkei 225 a čínský Hang Seng také posílily o více než 1 %. V Číně růst táhly společnosti, které těží z rostoucích cen zlata. Ty za poslední dva dny vzrostly o 4 %.
🌍 Geopolitika
Donald Trump v rozhovoru pro CNBC uvedl, že jednání s Íránem postupují úspěšně a že Teherán „souhlasil prakticky se vším, co potřebujeme“. Dále poznamenal, že země byla „vojensky zcela zničena“.
Na platformě Truth Social pokračoval ve své kritice NATO.
🛢️ Komodity
To může částečně ospravedlnit mírný růst cen ropy při otevření.
- Ropa Brent (+0,6 %) se aktuálně obchoduje přibližně za 72 USD za barel.
- WTI (+0,5 %) se obchoduje mírně pod 69 USD.
Ceny zemního plynu také rostou:
- NATGAS (+1,7 %) se pohybuje kolem 3,25 USD za MMBtu.
- TTF se obchoduje těsně nad 44 USD za MWh.
Drahé kovy pokračují v růstu, což lze připsat především nižším výnosům státních dluhopisů v hlavních ekonomikách. Tento pohyb podporují včerejší údaje z amerického trhu práce.
- Zlato se aktuálně obchoduje těsně pod 4 181 USD za troyskou unci, zatímco stříbro stojí více než 62 USD. Od začátku července to za poslední dva dny představuje růst o 4 %, respektive 6,3 %.
📈 Makroekonomická data
Během asijských obchodních hodin se pozornost soustředila na červnová data PMI.
Čína
Růst v sektoru služeb mírně zpomalil, ale zůstal silný (54,1). Klíčovým motorem byl nárůst exportních objednávek.
- Počet objednávek vzrostl už osmý měsíc v řadě, což vedlo k obnovenému růstu zaměstnanosti nejrychlejším tempem od července 2024.
- Vyšší náklady na zaměstnance, suroviny a dopravu tlačily ceny výše. To je v souladu s nedávnými údaji o inflaci PPI (3,9 %), která je na nejvyšší úrovni za téměř 4 roky.
Japonsko
V Japonsku byla pozornost zaměřena především na revize dat, které mají sekundární význam. Index sektoru služeb však vzrostl z 51,8 na 52,2.
- Za zmínku stojí, že nové objednávky ve výrobním sektoru i službách rostly druhým nejrychlejším tempem za tři roky. Bylo to hlavně díky silnější domácí poptávce, nikoli exportu.
Další pozornost přitáhla vyjádření ministryně financí Satsuki Katayama, která potvrdila, že Tokio zůstává připraveno intervenovat na devizovém trhu. Zároveň zdůraznila úzkou spolupráci s Washingtonem v této oblasti. Vyjádřila se také k rostoucím výnosům dluhopisů a uvedla, že fiskální politika bude řízena tak, aby obnovila důvěru trhu.
Austrálie
Mírná revize červnových dat PMI směrem nahoru byla zaznamenána také v Austrálii.
- Index sektoru služeb byl nakonec potvrzen na 50,5.
- Nové objednávky, domácí i zahraniční, však klesly.
- Inflace výstupních cen dosáhla nejnižší úrovně od ledna.
- Důvěra ve výhled na příštích 12 měsíců klesla na nejnižší úroveň od listopadu 2023. Ovlivnily ji obavy o ekonomické prostředí a daňové změny ve federálním rozpočtu.
💱 Měny
Dolar pokračuje ve výprodeji, který odstartoval po včerejším zklamání z údajů NFP. Pár EURUSD aktuálně proráží úroveň 1,146 a od nedávných minim se odrazil o více než 1 %.
Jen také posiluje vůči dolaru a USDJPY se vrací pod úroveň 161.
Pozorujeme také zlepšení sentimentu vůči většině měn rozvíjejících se trhů.
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