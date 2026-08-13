JD.com poprvé od vstupu na burzu hlásí pokles tržeb 📉

Společnost JD.com zaznamenala ve druhém čtvrtletí první meziroční pokles tržeb od svého vstupu na burzu v roce 2014. Vývoj představuje další signál slábnoucí spotřebitelské nálady v Číně, kde se domácnosti nadále potýkají s dopady dlouhodobého ekonomického zpomalení.
Tržby JD.com klesly meziročně o 2,9 % na 346,4 miliardy jüanů, tedy přibližně 51,4 miliardy USD. Výsledek byl sice mírně nad očekáváním analytiků, samotný meziroční pokles však zastínil lepší ziskovost.
Čistý zisk totiž vzrostl o 15 % na 7,1 miliardy jüanů, protože společnost omezila část agresivního cenového boje s Alibaba a Meituan v segmentu rozvozu jídla. Akcie JD.com na výsledky reagovaly v americké předobchodní fázi poklesem o více než 2 %.
Slabší tržby odrážejí problémy čínského spotřebitele
Část poklesu souvisí s vysokou srovnávací základnou z minulého roku, kdy čínští prodejci výrazně těžili z vládních subvencí na nákupy automobilů, elektroniky a dalšího dražšího zboží.
Situace je ale širší. Čínský e-commerce sektor čelí dlouhodobě slabší domácí poptávce a v květnu země zaznamenala první meziměsíční pokles maloobchodních tržeb od pandemie.
Pro JD.com je to problém zejména proto, že jeho hlavní byznys je silně navázán na spotřebu domácností a prodej fyzického zboží. Slabší nálada spotřebitelů se tak rychle promítá do vývoje objednávek a tržeb.
Cenová válka polevuje, ziskovost se zlepšuje
Pozitivní stránkou výsledků je omezení ztrát v rozvozu jídla a solidní ziskovost hlavní divize JD Retail.
JD.com v posledních měsících intenzivně investoval do instantního doručování s cílem získat letos až 30% podíl na trhu. Tvrdý boj s Alibaba a Meituan však od roku 2025 tlačil na marže celého odvětví a JD.com kvůli tomu v závěru minulého roku vykázal první čtvrtletní ztrátu za téměř čtyři roky.
Peking navíc začal vůči příliš agresivní cenové konkurenci vystupovat kritičtěji a spustil vyšetřování některých velkých hráčů v rozvozu jídla.
Generální ředitelka Sandy Xu nyní upozornila na krátkodobé tlaky na tržby, zároveň ale vyzdvihla zlepšující se ekonomiku rozvozu a stabilní ziskovost jádrového retailového byznysu.
JD.com hledá růst v Evropě
Slabší domácí trh nutí společnost hledat nové příležitosti v zahraničí. JD.com rozšiřuje v Evropě platformu Joybuy a doručovací službu JoyExpress, kde chce využít svou logistickou infrastrukturu a zkušenosti z čínského trhu.
Firma se zároveň pokusila převzít německou maloobchodní společnost Ceconomy, transakce se však dostala pod důkladnější kontrolu Evropské komise kvůli otázkám spojeným se státními subvencemi.
Expanze do Evropy může JD.com nabídnout přístup k trhům s vyššími maržemi, ale zároveň přináší regulatorní rizika a silnou konkurenci.
AI zatím není hlavním růstovým příběhem JD.com
Na rozdíl od některých čínských technologických konkurentů zatím JD.com nepředstavil zásadní vlastní investiční příběh kolem umělé inteligence.
Společnost spolupracuje s Tencentem a využívá chatbot Yuanbao pro agentní nakupování a další funkce. Ve srovnání s Alibaba nebo dalšími internetovými firmami ale AI zatím nepůsobí jako hlavní motor ocenění JD.com.
Pro investory tak zůstává klíčové, zda se podaří stabilizovat domácí spotřebu, udržet ziskovost po omezení cenové války a současně najít nové zdroje růstu mimo Čínu.
Graf JD.com (JD.US, D1)
Zdroj: xStation5
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