Birkenstock zvedá výhled a akcie rostou o 12 %

Společnost Birkenstock zvýšila výhled růstu tržeb pro celý fiskální rok poté, co ve třetím čtvrtletí překonala očekávání trhu. Silná poptávka po prémiové obuvi, růst přímého prodeje zákazníkům a dobrý výkon ve všech hlavních regionech podpořily výsledky natolik, že akcie v předobchodní fázi vyskočily přibližně o 12 %.
Firma nyní očekává, že tržby ve fiskálním roce 2026 vzrostou při konstantních měnových kurzech o 15 %. Předchozí prognóza počítala s růstem v rozmezí 13–15 %.
Bohatší zákazníci zůstávají odolní
Birkenstock dál těží ze silné značky a relativně nízké citlivosti své klientely na širší zpomalení spotřebitelských výdajů v USA. Zatímco část oděvního a obuvnického sektoru čelí slabší poptávce a většímu tlaku na slevy, Birkenstock si udržuje solidní cenovou sílu a vysoký podíl prodejů za plnou cenu.
Poptávka zůstala silná napříč sandály, dřeváky i uzavřenou obuví. Firma tak zatím odolává prostředí, ve kterém jsou spotřebitelé obecně opatrnější při utrácení za zbytné zboží.
Přímý prodej táhne marže i růst
Důležitým motorem výsledků zůstává segment direct-to-consumer (DTC), tedy prodej prostřednictvím vlastních obchodů a webových stránek.
DTC tržby meziročně vzrostly o 14 % a tvořily už téměř 39 % celkových čtvrtletních tržeb. Tento kanál je pro Birkenstock atraktivní zejména proto, že obvykle přináší vyšší marže, větší kontrolu nad cenotvorbou a menší závislost na velkoobchodních partnerech a slevových akcích.
Podobný trend je patrný i u dalších obuvnických značek. Například Deckers Outdoor, vlastník značky Hoka, rovněž zdůrazňuje DTC jako významný zdroj růstu.
Tržby rostly ve všech regionech
Birkenstock zaznamenal solidní růst napříč hlavními geografickými oblastmi. V regionu Asie-Pacifik tržby vzrostly o 18 %, v regionu EMEA o 15 % a v Americe o 11 %.
To ukazuje, že růst společnosti není závislý pouze na jednom trhu a že značka dál získává prostor i mimo své tradiční evropské jádro.
Podle analytiků navíc poptávka nadále převyšuje dostupnou nabídku, což naznačuje, že Birkenstock stále disponuje určitým růstovým prostorem bez nutnosti výrazně zvyšovat promoční aktivitu.
Výsledky překonaly očekávání, zisk na akcii mírně zaostal
Tržby za třetí čtvrtletí vzrostly o 13 % na 719,5 milionu EUR, což překonalo konsensus analytiků ve výši 713,4 milionu EUR.
Očištěný zisk na akcii dosáhl 0,74 EUR, zatímco trh očekával 0,76 EUR. Tento mírný miss však investory výrazně neznepokojil, protože pozitivněji působil vyšší výhled tržeb a pokračující síla poptávky.
Firma zároveň ponechala celoroční výhled zisku na akcii v rozmezí 1,90 až 2,05 EUR.
Konflikt na Blízkém východě měl menší dopad, než se čekalo
Birkenstock také uvedl, že dopad konfliktu na Blízkém východě byl během čtvrtletí nižší, než původně očekával. To je pozitivní zpráva z hlediska nákladů a logistiky, protože firma se stejně jako ostatní globální výrobci potýká s riziky spojenými s přepravou a dodavatelskými řetězci.
Pro investory tak zůstává hlavním příběhem kombinace silné značky, odolné prémiové poptávky a růstu přímého prodeje. Pokud Birkenstock udrží současné tempo bez výrazného zhoršení marží, může si i nadále udržet nadprůměrný růst oproti širšímu obuvnickému sektoru.
Graf Birkenstock (BIRK.US, D1)
Zdroj: xStation5
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
OpenAI míří k IPO se silným růstem. Annualizované tržby přesáhly 40 miliard USD 💰
Shrnutí trhů: Evropské softwarové akcie drží indexy poblíž rekordních maxim. Dolar odevzdává zisky z tohoto týdne (14. 8. 2026)
Akcie Nintenda dnes posílily až o 7,5 % 📈
Reddit vstupuje do indexu S&P 500, akcie rostou o 12 % 📈 Z okrajového fóra do centra Wall Street
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.