Ranní shrnutí – Deeskalace v Hormuzském průlivu, pokles SpaceX táhne dolů Big Tech (23. 06. 2026)

🛢️ Komodity a geopolitika
- Pokles cen ropy: Barel ropy Brent klesl pod úroveň 78 USD, protože trh reaguje na deeskalaci napětí na Blízkém východě.
- Průlom v jednáních USA–Írán: Jednání ve Švýcarsku přinesla pokrok. Strany se dohodly na vytvoření speciální komunikační linky, která má zabránit konfliktům při průjezdu plavidel strategickým Hormuzským průlivem. Obě země se navíc zavázaly garantovat územní celistvost Libanonu.
- Jednání: Zatím byly vyřešeny otázky týkající se uvolnění zmrazených íránských aktiv a záležitosti spojené s íránským vývozem ropy.
- Smíšené vyjádření Donalda Trumpa: Trump uvedl, že z Hormuzského průlivu proudí velké množství ropy a ceny komodit výrazně klesly. Zároveň však varoval, že USA mají nad průlivem plnou kontrolu a mohou okamžitě obnovit blokádu, pokud Írán nesplní podmínky dohody.
- Íránské prostředky: Guvernér Íránské centrální banky informoval, že uvolněné prostředky nebudou určeny výhradně na základní zboží. Teherán bude moci nakupovat i jiné zboží, na které se nevztahují sankce, ačkoli nemá povinnost nakupovat zemědělské produkty z USA.
📈 Akciový trh
- Ochladnutí AI rally: Americké indexy ustoupily z rekordních maxim. Nasdaq Composite klesl o 1,3 %. Sentiment tlumil také růst výnosů amerických dluhopisů, který podpořil další posilování amerického dolaru. Aktuálně sledujeme pokles futures na US100 téměř o 1,2 %.
- Poklesy v Asii: Asijské akciové trhy, zejména v Jižní Koreji, následovaly vývoj v USA a ztrácely kvůli výprodeji akcií výrobců čipů. Index KOSPI klesá až o 6 %, zatímco v Japonsku, kde pokračuje výprodej jenu, ztratil Nikkei 225 1,62 %. Některé čínské trhy jsou dnes kvůli svátku zavřené.
- Prudký 16% pokles SpaceX: Ocenění společnosti Elona Muska kleslo pod závěrečnou cenu z prvního dne veřejného obchodování. Důvodem je oznámení agresivního zadlužování, protože společnost poprvé vydává dluhopisy s investičním ratingem, aby financovala své rozsáhlé ambice v oblasti infrastruktury AI. A to navzdory podpisu mnohamiliardového kontraktu na dodávku výpočetního výkonu pro Reflection AI.
- Alphabet pod tlakem: Akcie giganta výrazně zasáhla zpráva, že John Jumper, viceprezident Google DeepMind a nositel Nobelovy ceny za chemii za rok 2024, odchází ke konkurenci, společnosti Anthropic.
📊 Makroekonomika a měny
- Japonsko (předběžný PMI): Data dopadla lépe, než se čekalo. Index ve výrobě vzrostl na 54,9 bodu z předchozích 54,5 a kompozitní index vyskočil na 52,5 bodu z předchozích 51,1. To naznačuje solidní ekonomické oživení.
- Austrálie (předběžný PMI): Výsledky byly smíšené. Výrobní sektor si vede dobře a expanduje tempem 52,1 bodu, zatímco sektor služeb zůstává v pásmu recese na úrovni 49,9 bodu.
- EURUSD se obchoduje kolem minim z minulého týdne, poblíž 1,14, zatímco USDJPY roste směrem k 162 navzdory pokusům japonských úřadů o slovní intervenci.
🔭 Co dnes sledovat?
- Opatrné otevření v Evropě: Futures kontrakty naznačují nervózní začátek seance v Evropě po technologickém výprodeji na Wall Street a v Asii. Index DE40 klesá o 0,6 %, zatímco UK100 ztrácí 0,7 %.
- Další napětí na Blízkém východě: Investoři budou sledovat, zda se pokles cen ropy udrží díky diplomatickému pokroku. Ten může přinést úlevu dopravním společnostem, ale zasáhnout energetický sektor. Ceny ropy Brent se aktuálně opírají o supporty z minulého týdne poblíž 200periodického klouzavého průměru.
- Tlak na Big Tech: Klíčový bude výkon polovodičového sektoru a společností navázaných na AI. Trh bude testovat, zda byl včerejší výprodej akcií Alphabet a SpaceX pouze dočasným výběrem zisků, nebo hlubší korekcí nadhodnoceného sektoru. Na trzích se stále více mluví o masivním zadlužení technologických firem a o tom, že dluh roste rychleji než tržby, nebo dokonce zisky.
- Politické pozadí: Investoři se také začnou postupně připravovat na budoucí makroekonomické události. Byl oznámen harmonogram slyšení v Kongresu, kde bude 14. července vypovídat předseda Fedu Warsh.
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