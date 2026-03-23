Ranní shrnutí - geopolitické ultimátum; panika na trhu s drahými kovy 🚨 (23.03.2026)

Zdroj: investing
Volatilita je aktuálně patrná na hlavních kontraktech. Zdroj: xStation
- Trhy vstoupily do týdne ve velmi napjaté náladě, nadále pod vlivem eskalujícího geopolitického napětí na Blízkém východě.
- Americký prezident Donald Trump dal Íránu 48hodinové ultimátum a požaduje znovuotevření Hormuzského průlivu, jinak hrozí možné útoky na klíčovou infrastrukturu.
- Lhůta vyprší v pondělí večer, a právě proto zůstávají trhy ve stavu vysoké pohotovosti pro případ další eskalace konfliktu.
- Írán reagoval důrazně a varoval, že jakékoli podobné kroky vyvolají odvetné útoky zaměřené na energetická zařízení v celém regionu Perského zálivu, stejně jako na odsolovací zařízení a jaderné elektrárny v sousedních zemích Rady pro spolupráci arabských států Perského zálivu (GCC).
- Fatih Birol, šéf Mezinárodní energetické agentury, označil situaci za „velmi vážnou“ a potenciálně horší než ropné krize v 70. letech. Birol uvedl, že současné výpadky se odhadují na přibližně 11 milionů barelů denně, což převyšuje kombinované ztráty ze dvou hlavních ropných šoků té doby.
- V tomto prostředí znovu dominují na Forexu americký dolar a kanadský dolar. Měnový pár USDJPY se opět dostal nad úroveň 159,500 jenu za dolar. Naopak měny Antipodů podávají velmi slabý výkon.
- Nejvýraznější pohyby, které poutají pozornost investorů, jsou však patrné u drahých kovů, konkrétně u zlata a stříbra. Zlato oslabuje o 4 % a kleslo na 4 320 USD za unci, zatímco stříbro ztrácí 5,6 % a obchoduje se poblíž 65 USD.
- Pokles cen těchto kovů může být částečně způsoben pokračujícím posilováním amerického dolaru, který historicky vykazuje silnou inverzní korelaci s prudkými pohyby na trhu se zlatem.
- Futures kontrakty na americké a evropské indexy ukazují na pokles cen akcií společností v těchto regionech během pondělní obchodní seance. Německý DE40 aktuálně ztrácí 0,82 %, americký US500 odepisuje 0,32 % a čínský CHN.Cash klesá o 1,29 %. Na druhé straně kontrakt na japonský JP225 aktuálně roste o téměř 0,72 %, což naznačuje, že sentiment je smíšený.
- Na spotovém trhu je však situace poměrně odlišná. Akciové trhy zde zaznamenávají velmi prudké poklesy. Nejhůře si vedou korejský KOSPI a japonský Nikkei 225, které klesají o 6,3 %, respektive 3,6 %.
- Ceny ropy, které jsou aktuálně hlavním ukazatelem vnímaného inflačního rizika plynoucího z Blízkého východu, rostou, avšak vzhledem ke geopolitickému kontextu ultimát a útoků na ropnou infrastrukturu jen mírně. Brent se aktuálně pohybuje poblíž 107 USD, což představuje růst přibližně o 0,3 %, zatímco WTI stoupá k úrovni 98 USD.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.