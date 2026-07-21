Ranní shrnutí: Indexy hledají odraz ve stínu konfliktu USA–Írán (21.07.2026)📉

- Futures na americké indexy se pokoušejí smazat předchozí ztráty a US500 aktuálně roste přibližně o 0,4 %, přestože nálada na trhu zůstává křehká v důsledku konfliktu USA s Íránem. Včerejší seance probíhala pod tlakem opětovného nárůstu napětí na Blízkém východě, které zastínilo naděje na příměří a vyvolalo výprodej většiny akcií z indexu S&P 500.
- Futures na evropské akciové indexy rovněž před otevřením rostou — EU50 a DE40 si připisují téměř 0,5 % a eurodolar posiluje o 0,1 %. Zajímavé je, že navzdory vyšším cenám ropy se odráží i Bitcoin, za který investoři platí již téměř 65 500 USD; Ethereum roste o 1 %.
- Výjimkou byl sektor polovodičů — index výrobců čipů se odrazil poté, co předtím vstoupil na medvědí trh. Ceny ropy zůstávají velmi volatilní a americká ropa WTI uzavřela předchozí seanci poblíž 88 USD za barel.
- Rostoucí ceny energií prohloubily obavy z přetrvávajícího inflačního tlaku, což se projevilo poklesem cen dluhopisů, zatímco drahé kovy se pokouší o odraz: zlato získává téměř 1,2 % a stříbro téměř 3 %.
- Silný výprodej zasáhl také britské státní dluhopisy poté, co nový britský premiér Andy Burnham znepokojil investory svým přístupem k fiskální politice.
- Alphabet pracuje na vlastním serverovém čipu určeném k optimalizaci svého modelu umělé inteligence Gemini, což může snížit závislost společnosti na externích dodavatelích infrastruktury AI.
- Donald Trump oznámil, že Írán ponese důsledky za smrt tří amerických vojáků, přestože zprostředkovatelé souběžně usilují o uzavření nového příměří.
- Íránem podporovaní povstalci Húthíové navíc ohlásili blokádu saúdských lodních tras v Rudém moři, což udržuje vysoké riziko další eskalace konfliktu a růstu geopolitické prémie na trhu ropy.
- Donald Trump podepsal executive order zpřísňující pravidla pro udělování výjimek zbrojním firmám z obecného zákazu využívání kritických minerálů a materiálů pocházejících z vybraných zahraničních zdrojů.
- Dodavatelé v oblasti obrany mohou přijít o veřejné zakázky, pokud nenahradí rizikové zahraniční dodavatele, nevyužijí dostupné tuzemské alternativy a nesestaví mapy dodavatelských řetězců klíčových minerálů a komponent používaných ve zbraňových systémech.
- Podle íránské armády byly cílem raketového útoku americké raketové systémy rozmístěné v základně Arifjan v Kuvajtu. Polooficiální íránská agentura Mehr zároveň informovala o explozích v Isfahánu, což naznačuje další eskalaci vojenských operací.
- Donald Trump informoval o telefonátu s novým britským premiérem Andym Burnhamem. Lídři projednali otázky obchodu, těžby ropy v Severním moři, vojenské spolupráce USA–Velká Británie a opatření k obnovení bezpečnosti plavby v Hormuzském průlivu a avizovali brzkou osobní schůzku.
Graf US500 (interval H1)
Při pohledu na vývoj futures na S&P 500 vidíme, že kontrakt otestoval významnou podporu u 7 470 bodů a pokouší se překonat 50denní klouzavý průměr EMA50 (oranžová linie).
Zdroj: xStation5
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Denní shrnutí: Výprodej se spin-offem
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.