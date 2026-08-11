Nabere růst na Wall Street na síle? 🗽 Shrnutí americké výsledkové sezóny

Podle údajů společnosti FactSet výsledková sezóna za 2. čtvrtletí potvrzuje velmi silnou fundamentální kondici největších amerických společností. Pozitivní překvapení jsou rozšířená jak u zisků, tak u tržeb, přičemž růst EPS výrazně překonal očekávání před začátkem výsledkové sezóny. Zároveň zůstává ocenění indexu S&P 500 zvýšené, což znamená, že jeho další růst bude stále více záviset na schopnosti společností udržet silný růst zisků. Silné fundamenty mají svou cenu, současné ocenění však v této fázi nepovažujeme za zvlášť náročné.
- Výsledky již zveřejnilo 88 % společností z indexu S&P 500. Z nich 86 % překonalo očekávání u zisku na akcii (EPS), zatímco 76 % vykázalo tržby nad konsenzem. To ukazuje, že pozitivní překvapení nejsou pouze výsledkem kontroly nákladů, ale jsou patrná také na straně tržeb.
- Růst zisků společností z indexu S&P 500 za 2. čtvrtletí aktuálně dosahuje 50,4 % meziročně. Pokud se toto tempo udrží až do konce výsledkové sezóny, půjde o nejsilnější růst zisků od 2. čtvrtletí 2021, kdy dosáhl 91,6 %.
- Rozsah zlepšení oproti dřívějším očekáváním je mimořádně výrazný. Ještě 30. června trh očekával růst zisků o 23,1 % meziročně, zatímco nyní dosahuje 50,4 % – tedy více než dvojnásobku původního odhadu.
- Důležité je, že zlepšení je plošné. Všech 11 sektorů indexu S&P 500 nyní vykazuje vyšší zisky, než se očekávalo na konci června. Důvodem jsou pozitivní výsledková překvapení a revize odhadů EPS směrem vzhůru.
- Forwardové P/E indexu S&P 500 se pohybuje kolem 20x, ve srovnání s pětiletým průměrem 19,9x a desetiletým průměrem 19x. Trh tedy není levný, ale vzhledem k současnému tempu růstu zisků má zvýšené ocenění výrazně silnější fundamentální podporu, než kdyby byl růst indexu tažen především expanzí valuačních násobků.
Rekord za rekordem – Amazon podporuje Wall Street
Firemní výsledky zůstávají silným fundamentálním argumentem pro americký akciový trh, ačkoli část působivého růstu zisků odráží mimořádně silné výsledky největších společností. Během jediného týdne se tempo růstu zisků indexu S&P 500 zvýšilo z 38 % na 47,4 % meziročně, přičemž osm sektorů již vykazuje dvouciferný růst zisků. Důležité je, že i po vyloučení dvou největších přispěvatelů zůstává růst zisků v rámci indexu velmi silný.
- Zisky společností z indexu S&P 500 aktuálně rostou o 47,4 % meziročně, oproti 38 % před pouhým týdnem. Pokud se toto tempo udrží, půjde o nejsilnější růst od 2. čtvrtletí 2021.
- Po vyloučení společností Alphabet a Amazon by růst zisků indexu S&P 500 klesl ze 47,4 % na 28,8 % meziročně. I tak by šlo o velmi silný výsledek, který by znamenal druhé čtvrtletí v řadě s růstem zisků nad 20 % a sedmé čtvrtletí v řadě s dvouciferným růstem.
- Celkem osm sektorů S&P 500 vykazuje dvouciferný růst zisků. V čele jsou energetický sektor (+135,3 % meziročně), komunikační služby (+109,8 %), sektor zbytného spotřebního zboží (+90,7 %) a informační technologie (+69,4 %).
- Amazon byl během uplynulého týdne hlavním přispěvatelem ke zlepšení agregátních zisků. Společnost vykázala EPS ve výši 5,75 USD oproti očekávaným 1,82 USD a podílela se na 76 % nárůstu agregátních zisků indexu S&P 500 během tohoto období.
- Vysoký EPS Amazonu výrazně podpořily ostatní příjmy před zdaněním ve výši 53,4 miliardy USD, související především s investicí do společnosti Anthropic. To znamená, že část mimořádného růstu zisků indexu přímo neodráží zlepšení základní provozní výkonnosti.
- Amazon je nyní druhým největším přispěvatelem k růstu zisků indexu S&P 500, hned za společností Alphabet. Také výsledky Alphabetu byly výrazně podpořeny růstem ocenění jeho kapitálových investic.
Zdroj: FactSet
Úzká skupina společností táhne průměr vzhůru
Společnosti z indexu S&P 500 s větší expozicí vůči zahraničním trhům si v této výsledkové sezóně vedou výrazně lépe než firmy zaměřené převážně na americký trh. To je obzvlášť zajímavé vzhledem k relativně silnému americkému dolaru, který by teoreticky měl snižovat hodnotu zahraničních tržeb a zisků po jejich přepočtu do dolarů. Data však ukazují, že společnosti s vyšší mezinárodní expozicí nadále vykazují velmi silný růst zisků i tržeb.
- Společnosti, které generují více než 50 % svých tržeb mimo USA, vykazují meziroční růst zisků o 74,7 %, zatímco u společností generujících většinu tržeb na domácím trhu činí růst 35,5 %. Za celý index S&P 500 dosahuje 47,4 %.
- Podobnou převahu lze pozorovat také u tržeb. Tržby společností s vyšší mezinárodní expozicí rostou meziročně o 20,5 %, ve srovnání s 12,0 % u společností zaměřených na domácí trh a 14,1 % za celý index S&P 500.
- Silný americký dolar se zatím nepromítl do slabších agregátních výsledků globálně působících amerických společností. To naznačuje, že růst jejich podnikání je dostatečně silný na to, aby převážil potenciálně negativní měnový efekt.
- Významnou část této nadvýkonnosti však táhnou největší společnosti. Alphabet, Exxon Mobil a Chevron patří mezi pět největších přispěvatelů k růstu zisků i tržeb ve skupině společností s vyšší mezinárodní expozicí.
- Po vyloučení společností Alphabet, Exxon Mobil a Chevron by růst zisků mezinárodně orientovaných společností klesl ze 74,7 % na 27,5 %, zatímco růst tržeb by zpomalil z 20,5 % na 16,0 %.
- Data tak ukazují na dva souběžné trendy. Globálně působící společnosti z indexu S&P 500 zůstávají fundamentálně silné, jejich mimořádná nadvýkonnost v oblasti zisků je však výrazně koncentrována do několika velkých společností. Mnohem menší pokles růstu tržeb po jejich vyloučení naznačuje, že síla tržeb je rozložena šířeji než růst zisků.
Graf US500 (D1)
Futures kontrakt na index S&P 500 se obchoduje poblíž historických maxim, během několika posledních seancí se mu však nedaří prorazit nad úroveň 7 800 bodů. Index se aktuálně nachází přibližně 10 % nad 200denním exponenciálním klouzavým průměrem (EMA200), zatímco důležité nedávné cenové reakce naznačují potenciální support v oblasti 7 250–7 350 bodů.
Zdroj: xStation5
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Další články o indexech a jejich obchodování:
- Obchodování indexů – Co je to akciový index?
- Obchodování S&P 500 — Jak investovat do indexu S&P 500?
- Obchodování NASDAQ – Jak investovat do indexu US100?
- Indexy - obchodujte akciové indexy online
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Lightspeed shání 600 milionů USD. Chce dál sázet na OpenAI a Anthropic 💰
Bitcoin vytváří dno, ale stále zaostává za Wall Street 🚩 Přestaly velryby prodávat?
Výsledky Lumentum: Odvětví fotoniky díky AI zrychluje
CoreWeave po výsledcích uklidňuje akcionáře, akcie rostou dvouciferně
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.