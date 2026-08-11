Shrnutí trhů: Energetický sektor vede růst v Evropě, ASML se zotavuje 🔼 Alcon po výsledcích roste o 4 %

Evropské indexy se nadále drží poblíž historických maxim, rostoucí geopolitické napětí na Blízkém východě však dál omezuje ochotu investorů podstupovat riziko. Patová situace v jednáních o Hormuzském průlivu znovu vytlačila ceny ropy výše a zvýšila riziko přetrvávajících inflačních tlaků. Výsledková sezóna zároveň odhaluje rostoucí rozdíly mezi jednotlivými sektory, přičemž investoři jsou stále náročnější vůči technologickým společnostem, které dříve těžily z boomu kolem AI. V centru pozornosti zůstává také kondice americké ekonomiky po slabé zprávě z trhu práce. Další klíčovou událostí pro globální trhy bude zveřejnění americké inflace CPI, která může ovlivnit očekávání ohledně dalších kroků Fedu.
- Stoxx Europe 600 zůstává poblíž rekordních maxim, evropské akcie se však dostaly do vyčkávací fáze, ve které mají na krátkodobý sentiment větší vliv geopolitika a ceny energií.
- Jednání o Hormuzském průlivu se znovu dostala do slepé uličky poté, co administrativa Donalda Trumpa přitvrdila svůj postoj vůči návrhům Íránu a Ománu. Tím se snížila šance na rychlou deeskalaci situace v regionu.
- Ropa Brent vystoupala nad 84 USD za barel na nejvyšší úroveň od konce července. To podporuje evropské energetické společnosti, zároveň ale zvyšuje náklady průmyslu a riziko obnovených inflačních tlaků.
- Evropská výsledková sezóna zůstává celkově solidní, zejména ve zdravotnictví, energetické infrastruktuře a obraně. Technologické a průmyslové společnosti však čelí mnohem náročnější reakci investorů.
- Mezi jednotlivými tituly vyčnívá Alcon, jehož akcie rostou téměř o 4 % poté, co společnost zvýšila celoroční výhled zisku.
Trhy začínají na investiční boom kolem AI nahlížet opatrněji. Vysoké výdaje na datová centra, polovodiče a AI infrastrukturu už samy o sobě nestačí k udržení růstu akcií, pokud nejsou doprovázeny jasnou cestou k rychlému růstu tržeb.
Pro akciové trhy je stále důležitější kombinace vysokých cen energií a slabšího ekonomického růstu. Dražší ropa může zvyšovat nákladové i inflační tlaky, zatímco poslední slabá zpráva z amerického trhu práce zvýšila obavy o tempo růstu největší světové ekonomiky.
Hlavní makroekonomickou událostí bude středeční americká zpráva CPI. Slabší inflace by mohla zmírnit obavy spojené s vyššími cenami energií a podpořit očekávání uvolněnějšího Fedu. Naopak silnější než očekávaný údaj by mohl znovu vyvinout tlak na ocenění akcií, zejména v nejcitlivějších segmentech trhu na vývoj úrokových sazeb.
Graf EU50 (D1)
Futures na Euro Stoxx 50 dnes nezaznamenávají žádný výrazný nárůst volatility a sentiment na evropských trzích zůstává relativně klidný. Bez výraznějších změn se obchodují také futures na americké indexy.
Zdroj: xStation5
Euro Stoxx 50 – přehled trhu
Index Euro Stoxx 50 zůstává ve velmi silném trendu. Od začátku roku roste o 12,9 % a za posledních 12 měsíců o 20,3 %, přičemž se obchoduje poblíž historických maxim. Šířka trhu zůstává velmi příznivá: 72 % společností v indexu se obchoduje nad svým 50denním klouzavým průměrem a 68 % nad 200denním SMA. To naznačuje, že růst není tažen pouze několika největšími společnostmi. Zároveň ale poměr P/E kolem 20x ukazuje, že investoři již za evropské blue-chip společnosti platí prémii. Další růst proto bude vyžadovat potvrzení ze strany firemních výsledků a výhledu. V krátkodobém horizontu tak trh zůstává fundamentálně silný, ale po růstu o 4,2 % za poslední měsíc a přiblížení k rekordním maximům je citlivější na výběr zisků v případě negativních makroekonomických nebo geopolitických impulzů.
Zdroj: XTB Research
Heatmapa akcií – ASML a energetika kompenzují slabší segmenty
Heatmapa indexu Euro Stoxx 50 ukazuje výraznou rotaci uvnitř indexu. Relativně klidný vývoj benchmarku tak skrývá mnohem větší pohyby u jednotlivých titulů. ASML (+0,94 %) zůstává jedním z hlavních pilířů indexu díky své vysoké váze, zatímco TotalEnergies (+1,91 %) a Eni (+1,88 %) těží z opětovného růstu cen ropy. Na opačné straně se mezi nejslabší tituly řadí AB InBev (-2,31 %), Prosus (-1,47 %) a Airbus (-1,42 %), což ukazuje, že dnešní růst zdaleka není plošný. Tato struktura trhu ukazuje především na rotaci kapitálu mezi sektory, nikoli na široký risk-on pohyb napříč evropskými akciemi. Síla evropských energetických společností spolu s vyššími cenami ropy je zároveň patrná i na širším evropském trhu.
Zdroj: XTB Research
Vyšší ceny ropy podporují energetické akcie, zatímco cestovní sektor oslabuje
Zvýšené ceny ropy vytvářejí výrazné rozdíly mezi jednotlivými sektory evropského akciového trhu. Energetický sektor přidává přibližně 1 %, zatímco ceny ropy dosáhly nejvyšší úrovně v tomto měsíci. Další vývoj bude do značné míry záviset na situaci kolem Hormuzského průlivu a nadcházejících makroekonomických datech.
- Energetický sektor roste přibližně o 1 %, podpořen cenami ropy, které vystoupaly na nejvyšší srpnové úrovně.
- Donald Trump reagoval na podmínky Íránu vlastními požadavky, včetně kompenzačních plateb, což může dále komplikovat jednání o znovuotevření Hormuzského průlivu.
- Akcie z oblasti cestování a volného času klesají přibližně o 0,7 %, protože vyšší ceny paliv znovu vyvolávají obavy z rostoucích provozních nákladů.
- Evropské technologické akcie si vedou lépe a sektorový index přidává přibližně 0,4 %.
- Evropská výsledková sezóna se blíží ke konci, a pozornost trhu se proto přesouvá k makroekonomickým údajům, zejména k datům o zaměstnanosti a HDP eurozóny.
Lídři a nejslabší tituly – trh odměňuje expozici vůči vyšším cenám ropy
TotalEnergies (+1,91 %) a Eni (+1,88 %) patří mezi nejsilnější tituly a ukazují, jak se vyšší ceny ropy opět přímo promítají do relativní síly energetických producentů. Silně si vede také ASML, jejíž akcie během seance rostou o 0,94 % a od začátku roku již o 66,7 %. Poměr P/E kolem 55x však ukazuje, jak velká část budoucího růstu je již v ceně akcií započítána. Na opačné straně vyčnívají AB InBev (-2,31 %), Adyen (-1,53 %), Prosus (-1,47 %) a Airbus (-1,42 %), což opět zdůrazňuje selektivní charakter dnešního obchodování. Z širšího pohledu však přichází nejsilnější signál z energetického sektoru. TotalEnergies a Eni od začátku roku rostou přibližně o 38,5 % a 48,9 %, což naznačuje, že dnešní pohyb je pokračováním již zavedeného trendu, nikoli pouze jednodenní reakcí na vyšší ceny ropy.
Zdroj: XTB Research
Sektory – technologie a energetika vedou růst
Technologický sektor je dnes jedním z hlavních tahounů trhu a roste o 1,32 %, zatímco energetika patří mezi další jasné lídry se ziskem 1,60 %. Vzniká tak zajímavá kombinace dvou velmi odlišných investičních témat: technologie těží ze strukturální poptávky po polovodičích a AI, zatímco energetika reaguje především na vyšší ceny ropy a geopolitickou rizikovou prémii. Největší brzdou trhu jsou komunikační služby, které klesají o 1,80 %. Širší růst indexu omezují také poklesy sektoru veřejných služeb (-0,82 %) a materiálů (-0,49 %). Z pohledu indexu bude klíčové, zda si technologický sektor dokáže udržet současné momentum. Vzhledem k jeho vysoké váze mohou mít ASML a další velké společnosti na směr indexu Euro Stoxx 50 větší vliv než samotný počet sektorů, které se obchodují v zisku.
Zdroj: XTB Research
Alcon po výsledcích výrazně roste a zvyšuje výhled zisku
Akcie společnosti Alcon po zveřejnění výsledků za druhé čtvrtletí výrazně rostou. Investoři se soustředí především na zlepšený výhled pro celý rok 2026. Tržby meziročně vzrostly o 8 % a mírně překonaly očekávání analytiků, zatímco vedení zvýšilo výhled upraveného EPS a provozní marže. Pozitivní reakce akcií naznačuje, že investoři považují jednorázový náklad spojený s PowerVision za méně důležitý pro posouzení kondice hlavního podnikání společnosti.
- Alcon ve druhém čtvrtletí vykázal tržby ve výši 2,78 miliardy USD, což představuje meziroční růst o 8 % a mírné překonání konsenzu kolem 2,77 miliardy USD.
- Společnost zvýšila výhled upraveného EPS pro rok 2026 na 3,44–3,53 USD, zatímco analytici očekávali 3,41 USD. Zároveň zvýšila celoroční výhled provozní marže.
- Celoroční výhled tržeb byl rozšířen na 10,835–11,041 miliardy USD oproti konsenzu přibližně 11,087 miliardy USD. Střed tohoto rozpětí tak nadále zůstává pod očekáváním trhu.
- Vykázaný EPS klesl z 0,35 USD před rokem na 0,00 USD. Výsledek však ovlivnil jednorázový nepeněžní náklad po zdanění ve výši přibližně 287 milionů USD, který souvisel s ukončením programů nitroočních čoček získaných akvizicí PowerVision.
- Investoři se zaměřili na výkonnost hlavního podnikání Alconu a zlepšený výhled. Snížení hodnoty spojené s PowerVision vnímají jako jednorázovou událost, která neodráží současnou kondici segmentů Surgical a Vision Care.
Graf ceny akcií Alcon (D1, ALC.CH)
Zdroj: xStation5
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