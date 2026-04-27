Ranní shrnutí: Írán předkládá návrhy ohledně Hormuzského průlivu a jaderné otázky ⚓ (27.04.2026)

GEOPOLITIKA A BLÍZKÝ VÝCHOD
• Írán předložil třífázový mírový návrh, který odděluje otázku Hormuzského průlivu od jaderných jednání. Teherán navrhuje nejprve otevření průlivu a zrušení námořní blokády. Jednání o jaderném programu by proběhla až v pozdější fázi. Návrh byl předán Bílému domu prostřednictvím pákistánských zprostředkovatelů.
• Trump odmítá logiku íránského návrhu a hodlá zachovat námořní blokádu jako svou hlavní páku. V rozhovoru pro Fox News varoval, že íránská ropná infrastruktura by se mohla „zhroutit během několika dní“ a škody by byly „trvalé a nevratné“. Zároveň naznačil ochotu vést telefonické rozhovory s Íránem.
• Trump zrušil plánovanou cestu vyslanců Witkoffa a Kushnera do Islámábádu. Označil ji za ztrátu času vzhledem k nedostatečnému pokroku. „Nikdo neví, kdo tomu velí, včetně nich samotných. My držíme všechny karty, oni žádné!“ napsal na Truth Social. Íránské ministerstvo zahraničí potvrdilo, že nejsou plánována žádná jednání s Washingtonem.
• Íránský ministr zahraničí Araghchi vede intenzivní diplomatický maraton. Po návštěvě Pákistánu odcestoval do Ománu, kde se setkal se sultánem Haithamem bin Tariqem. Jednali o bezpečném tranzitu přes Hormuzský průliv a představili „proveditelný rámec“ pro trvalé řešení konfliktu. Írán a Omán se dohodly na pokračování konzultací. V pondělí má Araghchi odletět do Moskvy na schůzku s prezidentem Putinem.
• Příměří mezi Izraelem a Libanonem se zhroutilo. Obě strany si vyměňují raketové útoky, což zhoršuje regionální bezpečnostní situaci. Třítýdenní prodloužení příměří, které Trump oznámil minulý týden, mělo jen krátké trvání. Hizballáh příměří aktivně podkopává.
• Zprávy o útoku na nákladní loď jižně od průlivu Bab al-Mandab vyvolávají obavy, že se může otevírat druhá fronta konfliktu s Íránem. Narušení námořní dopravy by se mohlo rozšířit daleko za Hormuzský průliv a zasáhnout další klíčovou obchodní trasu.
EKONOMIKA A MAKROEKONOMICKÁ DATA
• Zisky čínského průmyslu v březnu vzrostly meziročně o 15,8 %. Jde o nejrychlejší tempo od září 2025. Za celé první čtvrtletí zisky vzrostly meziročně o 15,5 % oproti předchozím 15,2 %. Hnací silou je boom v oblasti AI. Dovoz čipů vzrostl jen v březnu meziročně o 54 % a celkový export v Q1 o 15 %. Data naznačují, že čínský průmysl zvládá energetický šok lépe, než se čekalo. Slabá domácí spotřeba však zůstává strukturálním rizikem.
• Čína může zaznamenat první čtvrtletí od roku 2021, kdy dovoz převýší vývoz. Důvodem je prudký růst dovozu AI čipů. Výrobní ceny se po letech deflačních tlaků začaly stabilizovat, což firmám umožňuje obnovovat marže. Diverzifikovaný energetický mix a strategické ropné rezervy poskytují Číně určitou ochranu proti šoku z Hormuzského průlivu.
• Centrální banky čeká klíčový týden. Rozhodnutí Fedu přijde ve středu. Může jít o poslední zasedání Powella ve funkci předsedy. Ministerstvo spravedlnosti zastavilo trestní vyšetřování, čímž uvolnilo cestu k potvrzení Warshe. ECB a BoE budou rozhodovat ve čtvrtek. Očekává se, že sazby ponechají beze změny, ale nechají otevřené dveře pro zvýšení. Zasedají také BoJ a BoC. Data: americké PCE, GDP a ISM Manufacturing PMI.
• Indie podepsala dohodu o volném obchodu s Novým Zélandem jako součást globální strategie FTA premiéra Modiho.
AKCIOVÉ TRHY – WALL STREET, EVROPA A ASIE
• S&P 500 a Nasdaq Composite uzavřely minulý týden na nových historických maximech. Duben směřuje k silnému měsíci oživení. S&P 500 roste meziměsíčně o více než 9 %, Nasdaq o více než 15 % a Dow o více než 6 %. Rally pokračuje navzdory napětí na Blízkém východě a obavám z výdajů na AI.
• Futures po otevření klesly přibližně o 0,3 % po zrušení Witkoffovy mise do Islámábádu a pokračování blokády. Zlato rostlo a akcie klesaly v klasickém pohybu risk-off. Sentiment se otočil po zveřejnění íránského mírového návrhu agenturou Axios. Futures na S&P 500 se vrátily do kladného pásma (+0,02 %) a futures na Nasdaq 100 rostly o +0,17 %. Trh přešel do režimu „buy the dip“.
• Evropské trhy by měly otevřít mírně výše. DAX +0,3 %, CAC 40 +0,2 %, FTSE MIB +0,26 %, FTSE 100 beze změny podle dat IG. Sentiment podporují naděje na diplomatický průlom navzdory pokračujícímu patu. Deutsche Börse má zveřejnit tržby a z Německa dorazí data spotřebitelské důvěry GfK.
• Nikkei 225 vzrostl o 1,24 % a vynikl na pozadí smíšených asijských trhů. Hang Seng (CHN.cash) klesl o 0,34 %.
MĚNY
• Dolar otevřel asijskou seanci silnější, ale během dne otočil směr a výrazně oslabil. Index síly měn ukazuje USD jako nejslabší hlavní měnu dne. AUD a NZD jsou naopak nejsilnější. USDIDX klesá o 0,05 % k úrovni kolem 98,3.
• USDJPY klesl na 159,27 (-0,15 %). Jen posiluje před rozhodnutím BoJ v tomto týdnu. Trh je na hraně. Očekává se, že sazby zůstanou beze změny, ale objevují se jestřábí signály směrem k červnu. EURUSD roste o 0,18 % na 1,1725. GBPUSD přidává 0,24 % na 1,3537. Libra je nejsilnější za několik týdnů.
KOMODITY
• Ropa zahájila týden růstem, ale část zisků smazala po zveřejnění íránského návrhu na znovuotevření Hormuzského průlivu. Brent roste o 1,28 % na zhruba 101 USD. WTI přidává 1,21 % na přibližně 95,90 USD. WTI ustoupila z denního maxima 96,68 USD k úrovni kolem 95,35 USD v reakci na diplomatické zprávy. Případné otevření Hormuzského průlivu bez vyřešení jaderné otázky by mohlo vyvolat prudkou korekci cen ropy.
• Zlato je prakticky beze změny (+0,01 %) na úrovni kolem 4 717 USD za unci. Po zlepšení tržního sentimentu odevzdalo dřívější zisky. Stříbro roste o 0,21 %. Zemní plyn (NATGAS) přidává 0,11 %.
SPOLEČNOSTI
• Týden tržeb „Magnificent Seven“ – pět ze sedmi největších technologických společností reportuje v posledním dubnovém týdnu. Jde o klíčový test pro trh. S&P 500 a Nasdaq zůstávají na historických maximech a polovodičový sektor (SOXX) zaznamenal minulý týden 17 po sobě jdoucích růstových seancí.
KRYPTOMĚNY
• Bitcoin klesá o 0,41 % a obchoduje se kolem 78 000 USD. Sobotní krypto summit v Mar-a-Lago za účasti Trumpa, určený pro 297 největších držitelů meme coinu $TRUMP, nedokázal vyvolat trvalé růstové momentum. Kryptoměny zůstávají pod tlakem širšího sentimentu risk-off na začátku týdne. Sentiment se však zlepšil po zveřejnění íránského mírového návrhu.
CO OČEKÁVAT OD DNEŠNÍ SEANCE
• Trump svolává schůzku v Situation Room se svými hlavními poradci pro národní bezpečnost. Cílem je vyhodnotit pat v jednáních s Íránem a zvážit další kroky. Jakékoli zprávy z této schůzky mohou otřást trhy, zejména ropou a futures kontrakty.
• Íránský mírový návrh je hlavním katalyzátorem dne. Trhy reagují pozitivně, ale Trump dal jasně najevo, že nehodlá zrušit sankce, dokud Írán nepřistoupí na jaderné ústupky. Bílý dům uvedl, že „nebude vyjednávat přes média“ a přijme pouze dohodu, která trvale zabrání Íránu získat jaderné zbraně. Patová situace pokračuje.
• Klíčový týden pro makroekonomické a firemní zprávy. Fed rozhoduje ve středu, možná půjde o Powellovo poslední zasedání. ECB a BoE zasedají ve čtvrtek, dále také BoJ a BoC. Data: americké PCE, GDP a ISM Manufacturing PMI. Tržby reportuje pět společností z „Mag 7“. Jakékoli zklamání při současných valuacích by mohlo vyvolat prudkou korekci z historických maxim.
