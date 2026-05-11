Ranní shrnutí: Íránský mírový návrh je „NEPŘIJATELNÝ“; trhy utrpěly zásah ❗💥

🌍 Geopolitika — Írán/Hormuz
- Trump odmítl íránskou odpověď na mírový návrh. V příspěvku na Truth Social ji označil za „ZCELA NEPŘIJATELNOU“. Írán prostřednictvím Pákistánu předložil protinávrh založený na třífázovém plánu. Ten požaduje, aby USA — ještě před začátkem jakýchkoli jednání o jaderných zbraních — ukončily námořní blokádu, obnovily íránský vývoz ropy, zrušily sankce, rozmrazily aktiva, uznaly íránskou suverenitu nad Hormuzským průlivem a považovaly příměří v Libanonu za červenou linii, kterou nelze překročit. Washington zastává opačný postoj: nejdříve jaderné ústupky, vše ostatní až poté.
- Írán označil Trumpovu reakci za zcela irelevantní. Zdroj citovaný státem napojeným médiem Tasnim uvedl, že Trumpova nespokojenost byla „přirozeně lepší“. To naznačuje, že Teherán nemá v úmyslu zmírnit své požadavky pod tlakem veřejnosti. Íránská státní média také zdůraznila nárok země na suverenitu nad Hormuzským průlivem. Riziko úplného kolapsu jednání výrazně vzrostlo.
- Izrael a USA přitvrzují rétoriku ohledně íránské jaderné infrastruktury. Premiér Netanyahu potvrdil, že odstranění íránského jaderného materiálu zůstává aktivní vojenskou prioritou. Nepotvrzené zprávy zároveň naznačují, že Trump osobně informoval Netanyahua o svém záměru zasáhnout íránská jaderná zařízení. Žádné z těchto tvrzení nebylo nezávisle ověřeno, ale jejich šíření posiluje narativ eskalujícího konfliktu.
🏛️ Globální ekonomika
- Dubnová inflace v Číně výrazně překonala odhady a ukončila 41 měsíců deflace. PPI vzrostl o 2,8 % r/r — nejvíce od července 2022 a výrazně nad konsensem 1,6 %. CPI dosáhl 1,2 % r/r oproti očekávaným 0,9 %. Hlavním faktorem jsou náklady na energie vyvolané válkou v Íránu. Ceny ropy, plynu a neželezných kovů dosahují na čínských velkoobchodních trzích rekordních maxim.
- Nákladová inflace v Číně je špatnou zprávou pro PBOC i globální dodavatelské řetězce. Index nákupních cen vzrostl o 3,5 % a vytvořil nejširší rozdíl vůči prodejním cenám od srpna 2024. Marže výrobců jsou pod tlakem. Jde o nákladovou inflaci, nikoli inflaci taženou poptávkou. To výrazně omezuje prostor pro agresivní měnové uvolňování ze strany PBOC, na které investoři spoléhali. Zároveň roste globální riziko stagflace, protože Čína je největší továrnou světa.
- PIMCO se domnívá, že ropný šok spojený s Íránem vyloučil snižování sazeb Fedu a že zvýšení sazeb je opět ve hře. Vyšší ceny ropy podporují inflaci v USA, což posiluje restriktivní měnovou politiku. Tento týden jde o důležitý kontext pro ocenění globálních aktiv jako celku.
- Klíčová makrodata z USA tento týden: inflace CPI a maloobchodní tržby, plus summit Trump–Xi v Pekingu. Peking potvrdil Trumpovu návštěvu Číny ve dnech 13.–15. května na pozvání Xi Jinpinga. Schůzka získává na významu vzhledem k centrální roli konfliktu v Íránu v globálních energetických rizicích.
⛽ Komodity — ropa a plyn
- Ceny ropy otevřely týden výrazně výše v reakci na diplomatický pat mezi USA a Íránem. WTI roste o více než 5 %. Saúdská Arábie, resp. Aramco, varovala, že i kdyby se Hormuzský průliv okamžitě otevřel, trhům by trvalo měsíce vrátit se k normálu. Riziková prémie je proto strukturální, nikoli dočasná.
- Spojené království a Francie svolávají na úterý setkání ministrů obrany ze 40 zemí, aby projednali obnovení lodní dopravy přes Hormuzský průliv. Francie nasadila jadernou letadlovou loď Charles de Gaulle, zatímco Spojené království vyslalo torpédoborec HMS Dragon. Írán varoval, že jakákoli zahraniční válečná loď bude čelit „okamžité a rozhodné reakci“. Macron zdůraznil, že Francie nikdy neplánovala operaci uvnitř průlivu a že mise bude koordinována s Íránem. To vyvolává otázky ohledně skutečného rozsahu a účinnosti plánované mise.
🌏 Asijské trhy
- Asijská seance skončila smíšeně. Nikkei 225 vzrostl přibližně o +0,9 %. ASX 200 (-0,8 %) se dostal pod tlak globálních rizik.
- KOSPI je hvězdou asijské seance — roste o více než +4–5 % a dosahuje nových historických maxim. Hlavním motorem je technologický sektor, zejména polovodiče: Samsung a SK Hynix. Korea Exchange aktivovala sidecar, tedy 5minutové pozastavení algoritmického obchodování, po 5% růstu futures kontraktů na KOSPI 200. Revize konsensu EPS pro rok 2026 dosáhly od začátku roku +265 % pro celý trh a +42 % bez Samsungu a SK Hynix.
💱 Měny (Forex)
- USD na začátku týdne posílil díky vyšším cenám ropy a zvýšené averzi k riziku po Trumpově odmítnutí íránského návrhu. USDIDX (DXY) roste přibližně o +0,25 %, zatímco USDJPY se blíží k úrovni 157. U rizikovějších měn je patrné negativní otevření: INR (-0,8 %), THB (-0,8 %), HUF (-0,8 %), ILS (-0,5 %).
- CNY, tedy jüan, pozitivně vyčníval vůči ostatním rozvíjejícím se trhům. Jüan posílil vůči dolaru až o 0,2 %, podpořen silnějšími než očekávanými obchodními a inflačními údaji z Číny. Export v dubnu vzrostl o 14,1 %. PBOC však stanovila fixing USD/CNY na 6,8467 oproti tržním odhadům 6,7988. To je mírně slabší než očekávání a signalizuje opatrné řízení kurzu ze strany centrální banky. CHF byl nejsilnější měnou G10 a vůči SEK posílil přibližně o +1,6 %.
🏢 Společnosti
- Apollo Global Management zvažuje prodej úvěrového fondu v hodnotě 3 mld. USD, podle WSJ, pod tlakem rostoucích defaultů a žádostí o odkupy. Jde o raný signál napětí v private credit. Tento segment po roce 2022 výrazně vzrostl a je citlivý na prostředí vyšších úrokových sazeb a zhoršující se úvěrové kvality ve stagflačních podmínkách.
- Prodeje aut v Číně klesly sedmý měsíc v řadě, ale exporty EV prudce rostou. Vysoké náklady na paliva vyvolané íránským šokem poškozují domácí poptávku po tradičních autech. Zároveň podporují globální export čínských elektromobilů. BYD a další značky těží z geopolitického posunu v nákupních preferencích.
📅 Co dnes sledovat
Hlavním rizikovým faktorem je další vývoj diplomatických vztahů mezi USA a Íránem. Jakýkoli náznak eskalace, například potvrzení vojenské akce proti jaderným zařízením, by mohl prudce zvýšit ceny ropy a oslabit akcie. V úterý proběhne setkání 40 ministrů obrany k Hormuzskému průlivu. Vyplatí se sledovat jejich prohlášení.
- Údaje o inflaci CPI a maloobchodních tržbách v USA tento týden ovlivní narativ kolem Fedu. PIMCO už signalizuje, že snižování sazeb je mimo hru.
- Summit Trump–Xi ve dnech 13.–15. května může být zásadním bodem obratu pro obchod, sankce i situaci v Íránu. Trhy se budou pozicovat předem.
- Evropské trhy pravděpodobně otevřou pod tlakem. Vyšší ceny energií, slabší globální sentiment a geopolitické napětí tvoří negativní pozadí pro DAX, CAC a Euro Stoxx 50. Futures na EU50 klesají o -0,51 %.
