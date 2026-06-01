Ranní shrnutí: Nvidia a Microsoft dnes ráno elektrizují trhy ⚡

🌍 Geopolitika
- Konflikt mezi USA a Íránem vstupuje do čtvrtého měsíce bez průlomu na dohled. Trump uvedl, že s dosažením dohody „nikam nespěchá“. Varoval také, že vojenské akce mohou pokračovat, pokud jednání ztroskotají. Na síti Truth Social vyzval politiky k trpělivosti a ujistil je: „Všechno dobře dopadne.“
- Zprávy o rezignaci íránského prezidenta Pezeshkiana otřásly trhy. Podle informací měl oznámit nejvyššímu vůdci, že IRGC převzala kontrolu nad rozhodováním. Prezidentství se tak stalo spíše ceremoniální funkcí. Íránská státní média zprávu odmítla jako „zahraniční propagandu“, trhy ji však vzaly vážně. USA totiž jednaly s íránským civilním ministerstvem zahraničí, které nemuselo mít mandát IRGC. Jakákoli dohoda je proto nyní zpochybněna.
- USA a Írán se navzájem obviňují z nových útoků. Americká armáda provedla „sebeobranné“ útoky na íránské radarové stanice a drony. Írán odpověděl útokem na leteckou základnu. Rubio jednal s libanonským prezidentem Aounem a Netanjahuem o „postupné deeskalaci“. USA však tvrdí, že Hizballáh dohodu zablokoval na příkaz Teheránu. Objevily se také zprávy o dalším pokusu sestřelit balistickou raketu poblíž základny Ali Al Salem v Kuvajtu.
- Hormuzský průliv: Americké námořnictvo v tichosti doprovodilo přibližně 70 obchodních lodí během tří týdnů, tedy v průměru 3 denně. Před válkou přitom běžně proplouvalo více než 100 lodí denně. Lodě pluly „pod radarem“. Jde o řízený minimální tok, nikoli o návrat běžného obchodu.
📊 Ekonomika a centrální banky
- Schnabelová z ECB signalizuje zvyšování sazeb. Inflace způsobená konfliktem s Íránem je „příliš rozšířená na to, aby ji bylo možné ignorovat“. Už se rozšířila mimo energie do celého dodavatelského řetězce. Schnabelová neuvedla horní limit počtu zvýšení sazeb a dodala, že ECB se bude řídit daty. EUR/USD mírně klesá na 1,1651 (-0,05 %).
- Fed: Trhy už oceňují zvyšování sazeb, nikoli jejich snižování. Powell v neděli varoval před „politizací Fedu“. Kashkari uvedl, že i kdyby se Hormuzský průliv znovu otevřel, dodavatelské řetězce a inflace se mohou normalizovat mnohem pomaleji, než trh očekává. Tento týden vystoupí Loganová, Hammack a Dalyová. Klíčová zpráva NFP bude zveřejněna v pátek 5. června. Odhad: 85 tis. nových pracovních míst, nezaměstnanost 4,3 %.
- Japonsko: Kapitálové výdaje za Q1 dosáhly 0,0 % r/r oproti očekávání +4,0 %. To zvyšuje pravděpodobnost revize HDP směrem dolů. Japonský výrobní PMI v květnu klesl na 54,5, zatímco výrobní náklady dosáhly 32měsíčního maxima. Guvernér BOJ Ueda vystoupí ve středu. Trh čeká na signály ohledně možného zvýšení sazeb v červnu, uvnitř BOJ však zatím nepanuje shoda.
- Čína: Výrobní PMI Caixin/S&P Global v květnu klesl na 51,8 z předchozích 52,2. Oficiální PMI klesl na hranici 50 bodů, protože exportní objednávky se snížily. Peking dále zpřísnil pravidla pro zahraniční investice, aby omezil přenos technologií a dat.
📈 Akciové trhy – futures a sentiment
- Futures na S&P 500 +0,29 %, futures na Nasdaq 100 +0,57 %. Wall Street vstupuje do června na rekordních maximech. Index S&P 500 zaznamenal 9 týdnů růstu v řadě, což je nejdelší série od konce roku 2023. V květnu vzrostl o 5,2 %. Nasdaq v květnu přidal více než 8 %.
- Sezona tržeb za Q1 byla jednou z nejsilnějších za poslední roky. Přibližně 85 % společností z indexu S&P 500 překonalo odhady. Pětiletý průměr je 78 %. Tržby překonaly očekávání o 16,7 %, což je více než dvojnásobek historického průměru 7,3 %.
🌏 Asie
- Jižní Korea: Index KOSPI vyskočil o 1,31 % na rekordní maximum. Export polovodičů v květnu vzrostl na rekordní úrovně. Celkový export zaznamenal nejvyšší růst za více než čtyři desetiletí. Samsung Electronics posílil o 9,5 % a jeho tržní kapitalizace překročila 2 000 bilionů wonů. Růst podpořila očekávání kolem setkání šéfa Nvidie Jensena Huanga s korejskými představiteli.
- LG Electronics vzrostla o 28 % po zprávách, že Huang se setká s předsedou LG Group Koo Kwang-mem kvůli partnerství v oblasti AI a robotiky. Nvidia naplánovala během veletrhu COMPUTEX v Tchaj-peji akci „Korean Partner Night“. Zúčastní se také SK Hynix a další firmy. Nvidia má korejským společnostem, včetně Samsungu a Hyundai Motor, dodat více než 260 000 svých nejpokročilejších čipů.
- Nikkei 225 +0,17 %, Hang Seng +0,73 %, CSI 300 -0,32 %, ASX 200 -0,21 %, KOSDAQ -1,58 %. Sentiment v regionu je smíšený. Trhy jsou opatrné kvůli absenci průlomu v jednáních mezi USA a Íránem. SoftBank Group posílila o 5 % po oznámení investice 45 mld. EUR do AI infrastruktury ve Francii během pěti let.
💱 Měny
- AUD je zdaleka nejsilnější měnou dne. Currency Strength Meter v 7:10 ukazuje AUD výrazně před GBP, USD a EUR. NZD a CHF naopak výrazně ztrácejí.
- Americký dolar zůstává stabilní po týdenním poklesu. Dollar Index (DXY) +0,04 % na přibližně 99,05, EUR/USD -0,05 % na 1,1651, USD/JPY +0,07 % na 159,44, GBP/USD +0,08 % na 1,3461. Jen je slabý. USDJPY se pohybuje kolem 159,48.
- EUR/PLN +0,07 % na 4,2293, USD/PLN +0,10 % na 3,6297. Zlotý zůstává stabilní navzdory geopolitickému napětí.
🛢️ Komodity
- Ceny ropy prudce rostou. WTI +1,69 % na 89,52 USD, Brent (OIL) +1,23 % na 92,95 USD. Růst přišel po zprávách o dalších izraelských vojenských útocích v Libanonu a odvetných úderech mezi USA a Íránem. V květnu přitom ropa zaznamenala největší měsíční pokles od dubna 2025, téměř -17 %, kdy byly naděje na dohodu vysoké.
- Zlato -0,63 % na 4 516,69 USD/oz. Stříbro mírně roste (+0,12 %) na 75,58 USD/oz. Zemní plyn +1,83 % na 3,34 USD.
🏢 Společnosti
- Nvidia + Microsoft = „nová éra počítačů“. Už příští týden mají být na veletrhu COMPUTEX a konferenci Microsoft Build představeny první počítače s Windows poháněné čipy Nvidia na architektuře ARM. Výrobci: Surface, Dell. Microsoft zároveň vyvíjí software pro lokální AI agenty.
- Nvidia oficiálně vstupuje na trh procesorů pro PC. Během keynote na veletrhu COMPUTEX v Tchaj-peji Jensen Huang představil nový čip N1X s architekturou ARM, vyráběný společností MediaTek, a superčip RTX Spark. Ten kombinuje GPU Blackwell a CPU N1X se 128 GB sjednocené paměti. Vyrábí se 3nm procesem TSMC. Huang přirovnal tuto změnu k vynálezu smartphonu: „Jde o první úplnou proměnu PC za 40 let.“
- Nvidia také oznámila, že její datacentrový CPU Vera je nyní v plné výrobě. Vera generuje tokeny 1,8× rychleji než x86 a je klíčová pro „AI továrny“. Podporuje inference agentů, které vyžadují obecný výpočetní výkon CPU, nejen paralelní výpočty GPU. Huang označil Veru za „nový hlavní motor růstu“ společnosti. Mezi první zákazníky patří OpenAI, Anthropic, SpaceX/xAI, Dell, Oracle a CoreWeave. Dostupnost začne na podzim 2026.
- Samsung zaslal zákazníkům vzorky čipů HBM4e a předběhl konkurenci. Nvidia uzavřela exportní mezeru. Ministerstvo obchodu USA zablokovalo tok čipů Nvidia a AMD do čínských společností přes zahraniční dceřiné firmy. Tímto kanálem se v posledním roce mohly do Číny dostat stovky tisíc pokročilých čipů.
- Berkshire Hathaway kupuje Taylor Morrison za 8,5 mld. USD výhradně v hotovosti. To představuje prémii 24 % oproti páteční závěrečné ceně. Dokončení transakce se očekává ve druhé polovině roku 2026.
🔐 Kryptoměny
- Bitcoin -0,52 %, obchoduje se kolem 73 293 USD.
🔑 Co dnes sledovat?
- Americký ISM Manufacturing PMI bude zveřejněn odpoledne. Odhad: 53,0 vs. předchozích 52,7. Jde o první významný makroekonomický údaj týdne.
- Jakékoli zprávy o situaci mezi USA a Íránem mohou způsobit prudké výkyvy cen ropy a finančních trhů. Analytici uvádějí, že po případné dohodě je reálný scénář „sell the news“.
- Akcie Nvidie, Microsoftu, Samsungu a LG slouží jako barometr sentimentu kolem AI a technologií během veletrhu COMPUTEX a setkání Jensena Huanga.
