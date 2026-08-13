Ranní shrnutí: Optimismus z USA se šíří na ostatní trhy. Írán klade podmínky (13.08.2026)

📈 Asijská seance, indexy
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Futures na hlavní americké indexy prodlužují zisky navzdory smíšeným signálům kolem Blízkého východu a stále tvrdším podmínkám, které současně kladou Írán i USA.
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V čele jsou nadále futures na Nasdaq 100 (US100: +0,3 %), zatímco zaostávající Dow Jones (US30 beze změny) signalizuje rotaci kapitálu směrem k novým technologiím po nedávné sérii výsledků společností dodávajících řešení pro AI.
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Asijské burzy následují zisky z Wall Street, kde dominance akcií z odvětví polovodičů vynesla index Nasdaq 100 na poslední maxima. Inflační čísla z USA v souladu s očekáváními oslabila obavy z brzkého zvyšování úrokových sazeb ze strany Federálního rezervního systému.
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Široký index MSCI Asia-Pacific přidává 0,6 %. Vzestupům v regionu vévodila Jižní Korea (KOSPI: +3,7 %). Japonský Nikkei 225 posiluje o 1,1 %. Čínský index Hang Seng obchoduje na rovné úrovni. Pokles byl zaznamenán u australského indexu S&P/ASX 200 (-0,4 %).
🌏 Ekonomika a politika
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Írán oponoval komentářům Trumpa, že „USA mají plnou kontrolu nad Hormuzským průlivem", a zdůraznil, že námořní provoz nebude obnoven, dokud nebudou přijaty íránské podmínky. Obě strany konfliktu kladou stále tvrdší podmínky a požadují mimo jiné reparace.
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Christopher Kent z RBA označil současnou úroveň úrokových sazeb za „horní hranici neutrálního pásma". Bankéř rovněž připustil, že silnější AUD podporuje boj s inflací, ačkoli ta je zatížena nejistotou a rizikem dalšího růstu.
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Japonská premiérka Sanae Takaichi prohlásila, že vláda podporuje rychlejší zvyšování úrokových sazeb ze strany Bank of Japan. Jen začal po těchto komentářích mírně posilovat.
💱 Měny, komodity a energie
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Index dolaru zakončil včerejší obchodování se ziskem přibližně 0,2 %, a to i přes absenci překvapení v datech CPI, která klesla v souladu s očekáváními (aktuálně USDIDX beze změny). Novozélandský dolar je dnes nejslabší měnou G10 po poklesu 2letých inflačních výhledů na 2,34 % (NZDUSD: -0,35 %, NZDJPY: -0,4 %). EURUSD posiluje o 0,05 % na 1,1526.
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Zlato (GOLD) brzdí a ustupuje o 0,15 % k psychologické úrovni 4 400 dolarů za unci. Korekce je patrná rovněž u futures na platinu (-0,4 %) a palladium (-0,55 %), zatímco stříbro (SILVER) obchoduje na rovné úrovni při 66,20 dolarech za unci.
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Futures na ropu Brent (OIL) posilují o 0,7 % na 89 dolarů za barel na vlně výměny komentářů kolem Hormuzského průlivu a drží se na 2týdenních maximech.
Denní shrnutí: S&P 500 na novém historickém maximu (13. 8. 2026)
US Open: S&P 500 se blíží historickým maximům, pravděpodobnost zářijového zvýšení sazeb Fedu klesá (13. 8. 2026)
BREAKING: Další série inflačních údajů z USA – co ukázala?
Káva na ICE klesá o 5 % 📉 Trh zasáhlo vybírání zisků navzdory nízkým zásobám arabiky
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