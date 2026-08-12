Evropské ceny elektrické energie prudce rostou ⚡Horko omezuje jádro a zatmění soláry 🌡️

Evropské ceny elektřiny pokračují v prudkém růstu, protože nová vlna veder zvyšuje poptávku po chlazení a zároveň omezuje výrobu některých elektráren. Situaci navíc ve středu komplikuje zatmění Slunce, které dočasně sníží produkci solárních zdrojů v několika evropských zemích.
Intradenní ceny elektřiny ve Francii a Německu se během večerních hodin dostávají výrazně nad 300 EUR za MWh, přičemž překonávají ceny stanovené v předchozí denní aukci pro stejné období. To naznačuje, že se trh v průběhu dne dále utahuje.
Vedra omezují francouzské jaderné elektrárny
Největším problémem zůstává francouzská jaderná flotila, která tvoří jeden z pilířů evropské energetické soustavy. Vysoké teploty řek omezují schopnost některých elektráren využívat vodu k chlazení, což vede ke snižování výkonu nebo dočasným odstávkám reaktorů.
Situaci navíc zhoršil výskyt medúz u jednoho ze zařízení na severním pobřeží Francie. Ten tento týden vyřadil z provozu více než 3 GW výrobní kapacity.
Slabší francouzská produkce se přitom neprojevuje pouze na domácím trhu. Francie má kvůli nižšímu výkonu méně elektřiny k exportu do okolních zemí, což zvyšuje tlak také na ceny v sousedních státech.
Zatmění Slunce omezí výrobu solární energie
Dalším rizikovým faktorem je středeční zatmění Slunce. Podle odhadu evropské organizace provozovatelů přenosových soustav ENTSO-E by mohla solární výroba v Evropě mezi 19:15 a 21:30 klesnout přibližně o 9,7 GW.
Dopad bude v jednotlivých zemích odlišný podle velikosti instalované solární kapacity a načasování zatmění. Ve Velké Británii by mohlo být dočasně nedostupných více než 1 GW solárního výkonu.
Britský provozovatel sítě už upozornil na napjaté rezervy pro středeční večer a vyzval účastníky trhu, aby nabídli dodatečnou výrobní kapacitu.
Vlna veder má pokračovat
Napětí na trhu může přetrvávat i v dalších dnech. Nad Evropou se drží silná oblast vysokého tlaku, která má udržet velmi vysoké teploty až do víkendu.
Ve Francii mohou teploty vystoupat až k 40 °C, zatímco Londýn může ve čtvrtek zaznamenat až 37 °C. Vyšší teploty zvyšují spotřebu elektřiny na klimatizaci a současně komplikují provoz tepelných a jaderných elektráren.
Tlak se přitom nemusí omezit pouze na trh s elektřinou. Pokud omezená výroba francouzských jaderných elektráren a vysoká spotřeba během vlny veder zvýší potřebu náhradních zdrojů, mohou se více zapojit také plynové elektrárny. Vyšší poptávka po plynu pro výrobu elektřiny by pak mohla podpořit i ceny evropského benchmarku TTF, zejména pokud by současné podmínky přetrvávaly delší dobu.
Graf evropského zemního plynu (NATGAS.EU, H1)
Zdroj: xStaton5
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