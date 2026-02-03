Ranní shrnutí: RBA zvyšuje úrokové sazby (03.02.2026)

- Asijské trhy předvedly smíšený výkon. Zatímco hlavní čínské indexy mírně oslabily, futures na japonský Nikkei 225 ke konci obchodování vzrostly o více než 1 % (zatímco spotový trh posílil o více než 3 %). Jihokorejské akcie rovněž zaznamenaly silné zisky.
- Rally v Japonsku podpořil finanční sektor a technologie. Mizuho Financial Group vyskočila o 5 % po zveřejnění pozitivních tržeb, zvýšeném výhledu a oznámení nového programu zpětného odkupu akcií.
- Futures na Wall Street v úvodu obchodování mírně rostou – US100 přidává 0,4 % a US500 posiluje o 0,25 %.
- Akcie společnosti Palantir po trhu vzrostly o 5 % po zveřejnění výborných výsledků. Tržby meziročně vzrostly o 70 % na 1,4 mld. USD a překonaly konsenzus. Zisk na akcii dosáhl 0,25 USD oproti očekávaným 0,23 USD.
- Naopak akcie Nvidie po uzavření trhu oslabily téměř o 3 %. Náladu ovlivnily komentáře šéfa OpenAI, který uvedl, že firma zkoumá alternativní čipové architektury pro svou infrastrukturní expanzi.
- Australská centrální banka zvýšila úrokové sazby, čímž posunula základní sazbu na 3,85 %. Tento krok byl trhem částečně očekáván a posílil pár AUDUSD o více než 1 %, čímž došlo k zotavení po nedávném výprodeji drahých kovů.
- Guvernérka Michele Bullocková uvedla, že australská ekonomika zůstává odolná. Důležité je, že RBA zvýšila výhled úrokových sazeb na konci roku na 4,2 % s odvoláním na vyšší inflační prognózy.
- Drahé kovy nacházejí podporu. Stříbro poskočilo o více než 8 % na 85 USD za unci a zlato přidalo 5 %, když se obchoduje poblíž 4 900 USD za unci.
- Goldman Sachs poznamenal, že zlato zůstává podpořeno strukturální poptávkou a slouží jako „strategické zajištění“ pro institucionální investory a centrální banky.
- Energetické trhy zůstávají utlumené. Brent se obchoduje pod 66 USD za barel, zatímco WTI je těsně pod 62 USD. Pozornost trhu se přesunula od napětí s Íránem k obchodní dohodě mezi USA a Indií a rozpočtové krizi americké vlády.
- Geopolitická prémie může být z trhu odstraněna. Írán naznačil ochotu zahájit jaderná jednání se Spojenými státy. Analytici uvádějí, že pokud jednání proběhnou bez komplikací, mohla by se aktuální geopolitická prémie 5–10 USD v ceně ropy zcela vymazat.
- Historická obchodní dohoda mezi USA a Indií sníží cla na indické zboží z 50 % na 18 % (včetně 25% základní sazby a 25% sankce za dovoz ruské ropy). Indie na oplátku sníží bariéry pro americké produkty. Indické akcie na tuto zprávu prudce posílily.
- Dohoda zároveň zavazuje Indii ukončit nákupy ruské ropy a místo toho zvýšit dovoz americké ropy.
- Na domácí scéně vyzval Donald Trump Sněmovnu reprezentantů, aby urychlila schválení rozpočtu a ukončila částečné uzavření vlády.
- Zpráva o tvorbě pracovních míst mimo zemědělství v USA, která měla být zveřejněna tento pátek, bude s největší pravděpodobností odložena.
AUDUSD umazal všechny ztráty spojené s výprodejem kovů. Zdroj: xStation5
🔴Karpiš a Ižip: Zlato a bitcoin. Medvědí trend nebo útok na rekordy?
🚨US100 ztrácí 2 % uprostřed výprodeje amerických technologických akcií
Technická analýza: Bitcoin prohlubuje pokles, klesá na 66,5 tis. USD 📉
US OPEN: Trh pod tlakem kvůli nevýrazné výsledkové sezóně technologických firem
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.