Denní shrnutí: Trhy rostou díky nadějím na rychlé ukončení konfliktu

- Další den napětí v Perském zálivu a vyhlídka na ukončení konfliktu zůstává stále vzdálená.
- Podle Donalda Trumpa je americká operace příkladem efektivního plánování a rychlého dosažení cílů. Ve svých posledních vyjádřeních zdůraznil, že vojenské i strategické cíle v Íránu byly z velké části neutralizovány.
- Zároveň Donald Trump uvádí, že operace je oproti plánu napřed, i když může stále trvat ještě nejméně několik dalších týdnů.
- V posledních dnech se objevily zprávy o zákulisních jednáních, které jsou sice rychle popírány, trhy je však interpretují jako světlo na konci tunelu, tedy signál relativně rychlého ukončení konfliktu, a předpokládají, že to nejhorší už mají za sebou.
- Ropa Brent se nadále drží nad úrovní 100 USD za barel pod vlivem geopolitického napětí a nejistoty ohledně dalšího vývoje konfliktu.
- Na Wall Street je patrný mírný optimismus, protože investoři očekávají poměrně rychlé vyřešení konfliktu, což podporuje hlavní indexy. S&P 500 roste přibližně o 0,4 %, Nasdaq Composite přidává téměř 0,5 % a Dow Jones Industrial Average posiluje asi o 0,2 %.
- Pozitivní sentiment se přenesl také na evropské trhy, kde hlavní indexy zakončily den výrazně v plusu. FTSE 100 vzrostl o 0,8 %, CAC 40 přidal 0,5 %, DAX posílil o téměř 0,7 % a IBEX 35 uzavřel seanci růstem o 0,9 %.
- Na měnovém trhu dolar oslabuje vůči hlavním světovým měnám, což odráží rostoucí důvěru investorů v relativně rychlé vyřešení konfliktu.
- Na trhu drahých kovů je sentiment smíšený. Zlato se po nedávných poklesech drží kolem 5 000 USD za unci, zatímco stříbro ztrácí více než 1,5 % a obchoduje se pod úrovní 80 USD.
- Průmyslové kovy většinou oslabují, přičemž nikl a měď ztrácejí více než 1 %.
- Na trhu kryptoměn se sentiment po nedávných růstech mění. Bitcoin mírně klesá a pohybuje se kolem 75 000 USD, zatímco Ethereum oslabuje přibližně o 0,8 % a obchoduje se pod úrovní 2 350 USD.
- V korporátním sektoru Nvidia během nedávné konference GTC zvýšila svůj finanční výhled a oznámila plán překonat do konce roku 2027 celkové tržby ve výši 1 bilionu USD.
- Ambiciózní cíle Nvidie odpovídají širším trendům v odvětví, protože nedávná vyjádření managementu SK Hynix naznačují, že nedostatek pamětí by mohl přetrvávat až do roku 2030.
