US Open: Geopolitický optimismus podporuje indexy

Wall Street pokračuje v růstu, přičemž síla akciového trhu je obzvlášť výrazná vzhledem k tomu, že ceny ropy zůstávají nad úrovní 100 USD za barel. Tato kombinace signálů naznačuje, že investoři stále více započítávají scénář postupné deeskalace konfliktu na Blízkém východě. Důležité je, že toto přesvědčení je poháněno spíše očekáváními a narativem než tvrdými fakty. Zprávy o možných zákulisních jednáních jsou sice rychle popírány, ale jejich samotná přítomnost ve zpravodajském cyklu stačí k udržení pozitivního sentimentu. Dow Jones roste zhruba o 1 %, S&P 500 přidává téměř 0,8 % a Nasdaq je výše asi o 0,7 %.
Zdá se, že trh je ve fázi, kdy chce věřit v pozitivní scénář a aktivně hledá argumenty, které tento pohled podpoří. V praxi to znamená, že jakákoli nová informace naznačující, že se strany přibližují k dohodě, může být interpretována jako průlom, i když je její důvěryhodnost omezená. V následujících dnech a týdnech se podobné signály mohou objevovat častěji a jejich dopad na valuace může být nepřiměřeně velký vzhledem k jejich skutečnému významu. Takové prostředí podporuje pokračování růstu, ale zároveň zvyšuje riziko prudkých korekcí, pokud se očekávání nenaplní.
Zároveň investoři věnují větší pozornost měnové politice a signálům z Fedu. Před zítřejším rozhodnutím FOMC se tržní očekávání výrazně posunula. Ještě nedávno byl možný pokles sazeb už v červnu, ale tento scénář byl z velké části opuštěn. Hlavním důvodem je nejistota ohledně budoucí trajektorie inflace, zejména v kontextu geopolitického napětí a jeho dopadu na ceny komodit.
Dalším faktorem, který by mohl ovlivnit krátkodobý sentiment, jsou zítřejší výsledky společnosti Micron. Firma v posledních čtvrtletích výrazně získala na významu kvůli chronickému nedostatku pamětí jak na spotřebitelském trhu, tak v segmentu datových center. V důsledku toho je nyní vnímána jako důležitý barometr kondice polovodičového sektoru, zejména v oblasti pamětí. Trh očekává, že vedení potvrdí přetrvávající silnou poptávku a pozitivní výhled na příští rok. Takový signál by podpořil nejen samotnou společnost, ale i širší technologický sektor, který v posledních měsících zůstal jedním z hlavních tahounů růstu Wall Street.
Současné zisky na Wall Street jsou založeny především na očekávání zlepšující se geopolitické situace a na víře, že to nejhorší už má trh za sebou, navzdory absenci jasného potvrzení. Opory přicházejí ze solidních ekonomických fundamentů a z nadějí na pokračující sílu technologického sektoru. Zároveň však přetrvává výrazná nejistota ohledně inflace a budoucích rozhodnutí Fedu, která může sentiment investorů kdykoli změnit.
Futures na US500 (S&P 500) dnes vykazují výrazné zisky, tažené optimismem investorů. Trh předpokládá, že nejtěžší období už je za ním, a neočekává další eskalaci konfliktu na Blízkém východě. Pozitivní sentiment podporují také „úniky“ informací o pokroku v jednáních mezi USA a Íránem.
Firemní zprávy
Během konference GTC společnost Nvidia (NVDA.US) zdůraznila význam agentic AI a naznačila, že technologie založené na OpenClaw mohou transformovat SaaS společnosti na autonomní systémy. Firma také usiluje o rozšíření svého růstového portfolia aktivními investicemi do vývoje vlastních nástrojů a platforem, které pokrývají jak hardware, tak software.
- Akcie Aldeyra (ALDX.US) prudce oslabily poté, co americký FDA zamítl registrační žádost pro lék reproxalap. Agentura dospěla k závěru, že klinická data neprokazují účinnost této terapie, což brání jejímu schválení. Společnost plánuje setkání s FDA, aby prodiskutovala další kroky, ale v tuto chvíli nemá v úmyslu zahajovat nové klinické studie.
- Beyond Meat (BYND.US) oznámila odklad podání své výroční zprávy za rok 2025 s odvoláním na potřebu delšího času pro důkladné přezkoumání zásob, včetně nadbytečných a zastaralých položek. Tato zpráva vedla k poklesu akcií společnosti, i když se očekává, že předběžné výsledky za 4Q budou v souladu s předchozími očekáváními.
- Akcie Playboy (PLBY.US) vzrostly přibližně o 9 % po silnějších finančních výsledcích a oznámení plánů na snížení dluhu, což podpořilo sentiment investorů. Společnost vykázala čtyři po sobě jdoucí čtvrtletí pozitivního ukazatele upravené EBITDA a pokračuje ve snaze snižovat dluh prostřednictvím spolupráce s čínským partnerem, čímž zlepšuje ziskovost a snižuje náklady na obsluhu dluhu.
- Akcie Delta Air Lines (DAL.US) rostou poté, co společnost zvýšila svůj odhad tržeb pro první čtvrtletí. Silná poptávka v březnu by měla posunout tržby nad předchozí očekávání a podpořit růst ceny akcií. Navzdory vyšším nákladům na palivo si Delta ponechává předchozí předpoklady ohledně zisku, což ukazuje odolnost byznysu vůči nákladovým tlakům.
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
