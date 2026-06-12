Ranní shrnutí – Ropa klesá poté, co Trump oznámil mír (12.06.2026)

🌍 Geopolitika
- Prezident Donald Trump oznámil téměř dosaženou dohodu s Íránem, která zastavila plánované americké údery a vyvolala náhlý optimismus na globálních trzích.
- Mírová dohoda by mohla být podepsána v Evropě už tento víkend, a to za účasti amerického viceprezidenta JD Vance.
- Úřady v Teheránu se od prohlášení Bílého domu distancují a zdůrazňují, že konečný souhlas od nejvyššího vůdce zatím nebyl vydán. Agentura FARS naopak naznačuje vysokou pravděpodobnost dosažení dohody.
- Podle zpráv Axiosu dohoda zahrnuje 60denní příměří, plné otevření Hormuzského průlivu a částečné zrušení sankcí vůči Íránu.
- Napětí ve vodách kolem Hormuzského průlivu zůstává vysoké. Americké síly během noci sestřelily dva íránské bojové drony, které mířily na obchodní lodě.
- Íránské námořnictvo (IRGC) zablokovalo tanker, který se pokusil proplout Hormuzským průlivem bez koordinace. Poblíž města Sirik byly zaznamenány exploze.
📈 Akciové trhy a společnosti
- Asijské akciové trhy zaznamenaly silné zisky díky deeskalaci. Index MSCI AC Asia Pacific vzrostl o 3,5 % a zaznamenal nejlepší výkon za poslední dva měsíce.
- Japonský Nikkei vyskočil přibližně o 4 %, později však růst snížil na 2,8 %. Kontrakt JP225 je mírně v záporu. Jihokorejský Kospi roste o 5 % a hongkongský index Hang Seng CE posiluje o 1,6 %.
- Futures v Evropě během asijské seance rostly, nyní však část zisků odevzdávají a před otevřením jsou mírně níže. Hlavní obchodní seance ale otevře výše, protože většina včerejších zisků proběhla ve futures kontraktech.
- SpaceX dnes debutuje na Nasdaqu po rekordním IPO v hodnotě 75 miliard USD. Neoficiální trh oceňuje akcie s prémií 35 %, což znamená valuaci společnosti na úrovni 2,4 bilionu USD.
- Společnost Adobe Inc. oznámila odchod svého finančního ředitele (CFO), což prohlubuje mezery v managementu po oznámení rezignace generálního ředitele.
- Akcie Intel Corp. výrazně posílily poté, co Bank of America zvýšila doporučení pro amerického výrobce čipů na „koupit“.
- Alibaba Group předložila nabídku ve výši 1,5 miliardy USD na převzetí společnosti Pupu, čímž přímo vyzývá konkurenta Meituan v sektoru e-commerce.
📊 Makroekonomika a dluhopisy
- Výnosy amerických státních dluhopisů po deeskalaci na Blízkém východě výrazně klesly. Výnos 10letých dluhopisů spadl pod 4,47 %.
- Úrokový trh výrazně změnil očekávání ohledně Fedu a posunul prosincové zvýšení sazeb o 25 bb do prvního čtvrtletí 2027.
- Britské HDP v dubnu kleslo o 0,1 % m/m, což bylo v souladu s odhady. Sektor služeb zpomalil o 0,2 % m/m.
- Finální inflace CPI v Německu za květen dosáhla 2,6 % y/y, čímž potvrdila předchozí odhady a klesla z dubnové úrovně 2,9 %.
- Novozélandský výrobní index PMI klesl na 49,9 bodu, což odráží negativní dopad nákladů na paliva a konfliktu na Blízkém východě.
🛢️ Komodity
- Ceny ropy prudce klesly v reakci na zprávy o možném míru. Ropa Brent klesá pod 90 USD za barel a dosahuje nejnižších úrovní od března. Ropa WTI se obchoduje pod 85 USD za barel.
- Globální zásoby paliv a komodit se výrazně snižují. Zásoby paliv v Singapuru jsou nejnižší od roku 2013 a zásoby ropy v USA klesají už 5 týdnů.
- Spotová cena zlata klesá o 0,7 %, navzdory poklesu cen ropy. Zlato se aktuálně obchoduje pod 4 200 USD za unci.
💱 Měny
- Hlavní měnové páry zůstávají stabilní. Kurz nejdůležitějšího měnového páru EURUSD je na úrovni 1,1567 a čínský jüan se vůči dolaru obchoduje na 6,7642.
- Japonský jen oslabil vůči dolaru o 0,2 % na 160,25 a zůstává pod tlakem poblíž možné intervenční zóny. BoJ pravděpodobně příští týden rozhodne o zvýšení úrokových sazeb.
₿ Kryptoměny
- Bitcoin během asijské seance oživil, aktuálně však klesá o 0,5 % a dostává se pod 63 000 USD.
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Denní shrnutí: „TACO moment“ podporuje odraz indexů 📈
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