Ranní shrnutí - Ropa obnovuje růst (24.03.2026)

Situace na Blízkém východě
- Donald Trump v pondělním projevu naznačil, že dohoda s Íránem je blízko, což vedlo k pozastavení plánovaného útoku na energetickou infrastrukturu země. Útok měl původně začít o půlnoci britského času.
- Prezident USA upřesnil, že dohoda musí být podepsána do 5 dnů. Jinak Spojené státy obnoví bombardování klíčové strategické infrastruktury Íránu.
- Ačkoli Teherán popřel, že by taková jednání probíhala — což vyvolalo návrat negativního sentimentu na trzích — stojí za zmínku, že podobný scénář nastal loni v případě Číny. Tehdy Trump tvrdil, že dohoda je na dosah, a pozastavil extrémní cla. Čína to nejprve popřela, ale formální dohoda byla uzavřena už o dva týdny později.
- Tato situace ukazuje, že Spojené státy usilují o rychlé vyřešení konfliktu, který způsobil extrémní volatilitu na finančních trzích, zejména na trhu s ropou, kde ceny znovu vzrostly nad 100 USD za barel.
- Izrael pokračuje ve svých vojenských operacích, zatímco Írán nadále podniká odvetné útoky. Amazon oznámil narušení služeb AWS v Bahrajnu kvůli aktivitě íránských dronů.
- Agentura Fars informuje o rozsáhlých škodách na plynárenské a energetické infrastruktuře po celé zemi.
- Podle deníku Wall Street Journal směřují arabské státy k hlubšímu zapojení. Saúdská Arábie umožnila americkému letectvu využívat svou klíčovou leteckou základnu, přičemž své ropné exporty diverzifikovala prostřednictvím západně vedeného ropovodu. Král Mohammed bin Salman rovněž zvažuje přímou vojenskou intervenci.
- Spojené arabské emiráty ukončují činnost všech podniků napojených na Írán a usilují o přerušení veškerých finančních a ekonomických vazeb.
- Ropa Brent se aktuálně obchoduje za 99,8 USD za barel po rolloveru futures kontraktu z 17. března.
- Zlato kleslo zpět pod 4400 USD za unci, což představuje ztrátu 2 %, zatímco stříbro oslabilo přibližně o 4 % na 66 USD za unci. Tyto ztráty drahých kovů souvisejí s obavami z rostoucí inflace.
- World Gold Council vydala prohlášení, ve kterém potvrdila, že centrální banky letos hodlají pokračovat v nákupech zlata. To je pravděpodobně reakce na spekulace, že by centrální banky na Blízkém východě mohly prodávat zlato kvůli řešení problémů s likviditou po narušení peněžních toků z prodeje uhlovodíků.
Data a další události
- Americké indexy během včerejší seance silně rostly, ale dnes indexy US100 a US500 odepisují přibližně 1 % kvůli přetrvávající nejistotě.
- Futures na čínské indexy ztrácejí více než 1 %, australský AUS200 klesá o 1,7 % a japonský JP225 oslabil téměř o 2,7 %.
- EURUSD zůstává na zvýšených úrovních a obchoduje se těsně pod hranicí 1,16.
- Japonský výrobní PMI zpomalil na 51,4 z předchozích 53. Přestože ochlazující ekonomika představuje pro Bank of Japan komplikaci, zvýšení úrokových sazeb v dubnu zůstává vzhledem k současnému růstu cen energií stále vysoce pravděpodobné.
- Japonská inflace CPI nečekaně klesla na 1,3 % y/y, pod očekáváním 1,5 %, z předchozích 1,5 %.
- Energetická krize je v asijských zemích stále viditelnější. Jihokorejský ministr energetiky uvedl, že zmírní omezení pro uhelné elektrárny, znovu spustí jaderné elektrárny, které jsou aktuálně v údržbě, a zavede omezení používání vozidel pro nezbytné účely.
- EU a Austrálie podepsaly obchodní dohodu, která ruší většinu cel a omezení. Očekává se, že přinese úspory ve výši 1 bilion EUR ročně a zvýší přístup Evropy ke klíčovým nerostům, například k vzácným zeminám.
- Anna Breman, šéfka RBNZ, uvedla, že současná situace zvyšuje finanční napětí, ale zdůraznila, že úrokové sazby na Novém Zélandu jsou na úrovni, která umožňuje pohyb oběma směry podle dalšího vývoje situace.
- Podle šéfky RBNZ ani rychlé ukončení války nezmění současnou realitu a pravděpodobně omezí potenciál pro globální růst.
- Austan Goolsbee z Fedu uvedl, že vidí možné důvody pro další zvyšování úrokových sazeb v USA.
