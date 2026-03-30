Ranní shrnutí: Trhy po víkendu vykazují známky oživení; co přinese týden❓ (30.03.2026)

🌍 Geopolitika – Blízký východ zůstává v centru pozornosti
- Konflikt na Blízkém východě se vyostřuje: o víkendu Húsíové podnikli raketové a dronové útoky proti Izraeli, zatímco izraelské údery způsobily dočasné výpadky elektřiny v Teheránu a okolí.
- Spojené státy pokračují v posilování svých sil v regionu – v oblasti se již nachází několik set příslušníků speciálních jednotek (Rangers, SEALs), tisíce mariňáků a 82. výsadková divize, což dává Trumpovi možnost pozemní operace.
- Pákistán oznámil, že v nejbližších dnech bude hostit přímá jednání mezi USA a Íránem; Trump naznačil jak pokrok v jednáních, tak možnost zabavení íránské ropné infrastruktury, včetně ostrova Kharg.
- Donald Trump uvedl, že jednání s Íránem probíhají dobře a že Íránci souhlasili s většinou z 15 bodů navržených Američany.
- Izrael potvrdil prostřednictvím Channel 12: V případě potenciální pozemní operace USA v Íránu se izraelská armáda na zemi nezúčastní.
🛢️ Ropa a suroviny
- Ropa Brent zahájila týden výrazně výše (~107,7 USD/barel, +0,84 %), ale po počátečním růstu ustoupila, což odráží nejistou situaci založenou jak na naději na deeskalaci, tak na reálném riziku blokády Hormuzského průlivu.
- Trh pozorně sleduje provoz tankerů – Trump poznamenal, že Írán povolil průjezd Hormuzským průlivem 20 tankerům.
- Zlato pokračuje ve svém vzestupném trendu a obchoduje se za 4 514 USD/oz (+0,49 %), zatímco stříbro vzrostlo o 0,77 % na 70,4 USD/oz – poptávka po bezpečných aktivech a aktivech zajišťujících ochranu proti inflaci zůstává silná uprostřed rizika války.
- Cena zemního plynu (NATGAS) klesla o 3,23 % na 2,93 USD/MMBtu, zatímco pšenice na burze CBOT směřuje ke čtvrtému růstu za posledních pět seancí, protože vyšší náklady na energii a hnojiva tlumí výhled zemědělské produkce.
🏛️ Japonská centrální banka a jen
- BoJ udržuje kurz měnového zpřísňování: Shrnutí názorů naznačuje připravenost na další zvyšování sazeb, ačkoli inflace poháněná ropou a riziko stagflace jsou stále uváděny jako tlumící faktory.
- Náměstek ministra financí Atsushi Mimura pohrozil „rozhodnými kroky“ proti spekulativním pohybům jenu – jde o jasné eskalování intervenční rétoriky, podpořené poznámkami guvernéra Uedy o rostoucím významu směnného kurzu pro inflaci.
- USD/JPY klesl z přibližně 160,50 na ~159,72 (-0,35 %) – jen je dnes nejsilnější měnou na devizovém trhu; dolarový index USDIDX klesl pod 100 bodů (-0,11 %). Nejslabší výkonnost vykazují měny Antipodů a CAD.
Zdroj: xStation
📊 Asijské trhy a indexy
- Index JP225 (Nikkei) vzrostl o +1,02 % na přibližně 51 757 bodů a částečně tak smazal své dřívější ztráty; regionální trhy se zotavují, protože konflikt o víkendu výrazně neeskaloval.
- CHN.cash (čínský index) vzrostl o 0,90 % na 8 401 bodů; PBOC stanovila dnešní fixní kurz USD/CNY na 6,9223 – mírně nad tržními očekáváními (6,9205) – což způsobilo mírné oslabení jüanu.
- Evropské futures na index DAX (DE40) naznačují otevření poblíž 22 380 bodů (+0,41 %); index S&P 500 (US500) vzrostl o 0,33 % na 6 419 bodů a index Nasdaq (US100) vzrostl o 0,43 % na 23 353 bodů.
Zdroj: xStation
₿ Kryptoměny
- Bitcoin v průběhu obchodní seance vyniká: vzrostl o 1,36 % na ~67 506 USD – kryptoměna těží jak z inflačních tlaků, tak z obecnějšího oživení trhu v duchu „risk-on“.
📅 V centru pozornosti tento týden
- Pátek: Klíčová zpráva o počtu nových pracovních míst v USA (NFP) spolu s údaji ISM o výrobním sektoru a maloobchodním prodeji – tyto údaje určí směr Fedu uprostřed nejistoty související s válkou.
- Eurozóna: Předběžný CPI za březen (Villeroy signalizuje připravenost ECB jednat, ale říká, že je příliš brzy na konkrétní rozhodnutí)
- Austrálie: Zápis z jednání RBA – V návaznosti na rozhodnutí vlády snížit daň z pohonných hmot varuje Morgan Stanley před šokem na trhu s pohonnými hmotami a riziky růstu cen.
- BoJ Tankan (1. čtvrtletí 2026) – klíčový ukazatel japonského podnikatelského sentimentu po týdnech intervencionistické rétoriky.
Další strategická obchodní trasa v ohrožení 🌍 Světový obchod čelí další hrozbě ⚠️
Ropný šok na obzoru? ⛽Saúdové řeší krizové ceny
Ekonomický kalendář: Německé CPI v centru pozornosti (30.03.2026)
Ranní komentář: Výprodej na Microsoftu a Metě, pád Burford Capital a update k Íránu
