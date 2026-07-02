Ranní shrnutí: Výprodej technologických akcií v Koreji, jen dosahuje 40letého minima před NFP🚨

Asijská seance byla ovládnuta prudkou rotací z akcií AI/tech, která zasáhla KOSPI a Nikkei ještě před otevřením evropských trhů.
Geopolitika
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Rusko v noci provedlo masivní raketovo-dronový útok na Kyjev a další regiony Ukrajiny; kyjevský starosta Vitalij Kličko uvedl 10 mrtvých a 34 zraněných. Polsko uvedlo stíhačky do pohotovosti a Finsko dočasně zavedlo (a následně zrušilo) uzavření vzdušného prostoru nad Finským zálivem jako reakci na ruský útok.
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Rozhovory USA–Írán v Dauhá skončily bez průlomu, přestože Katar hovoří o „pozitivním pokroku" v otázkách spojených s dohodou Islamabad MoU; status Hormuzského průlivu zůstává nejasný a téma se má vrátit až příští týden. Trump nicméně rozhovory hodnotil jako „jdoucí dobře", což trhy s ropou dodatečně uklidnilo.
Ekonomika a makrodata
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Dnes (ve čtvrtek, výjimečně, kvůli pátečnímu svátku 4. července) ve 14:30 bude zveřejněna červnová zpráva o americkém trhu práce (NFP) – konsenzus počítá se zpomalením na cca 110–115 tis. nových pracovních míst oproti 172 tis. v květnu, při nezměněné míře nezaměstnanosti 4,3 %. Rozptyl prognóz je velmi široký (od 25 tis. do 200 tis.) a Goldman Sachs upozorňuje, že mistrovství světa ve fotbale mohlo zvýšit zaměstnanost v sektoru pohostinství o dalších ~40 tis. míst.
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Trhy očekávají, že silný výsledek zvýší pravděpodobnost zářijového zvýšení sazeb Fedu (aktuálně oceňovaného na cca 66–80 %), zatímco slabý výsledek by zmírnil tlak na jestřábí kurz měnové politiky. Předseda Fedu Kevin Warsh na fóru v Sintře prohlásil, že inflační rizika se v poslední době snížila, avšak deklaroval pevné dodržování 2% inflačního cíle.
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V Evropě se dnes zveřejní míra nezaměstnanosti v eurozóně za květen, přičemž se očekává hodnota 6,3 %; červnová inflace HICP klesla více, než se čekalo, na 2,8 % meziročně. Šéfka ECB Christine Lagarde uvedla, že inflační i růstová rizika jsou nyní vyváženější, což trh interpretuje jako oddálení dalšího zvýšení sazeb ECB.
Pohyby na hlavních trzích (Wall Street, včera)
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Americké indexy uzavřely ve středu níže – Dow Jones smazal dřívější skok o 423 bodů a skončil nepatrně v minusu, S&P 500 oslabil o 0,2 % a Nasdaq Composite o 0,7 % v důsledku výprodeje akcií polovodičových firem. ETF VanEck Semiconductor (SMH) ztratil 5,4 % a Micron se Sandiskem poklesly o více než 10 % každý poté, co se objevily zprávy o plánech Meta prodávat přebytečné kapacity AI computingu v cloudu – to vyvolalo obavy z přeinvestování do AI infrastruktury.
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Futures na dnešní ráno naznačují mírné oživení: Dow +0,1 %, S&P 500 +0,14–0,2 %, Nasdaq-100 +0,23–0,3 %. Výnos 10letých amerických dluhopisů se drží na 4,48 % a výnos 2letých vzrostl na 4,18 % v očekávání silného výsledku NFP.
Asijské trhy
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KOSPI byl hlavní obětí seance – na otevření klesl až o 5,36–6 %, což spustilo pětiminutový „sidecar" (přestávku v obchodování) na korejské burze; ke konci seance se ztráta omezila na cca 2,7–3 %. Samsung Electronics a SK Hynix ztratily přes 6–7 % každý a SK Square dokonce přes 10 %, poté co se americký výprodej polovodičů přenesl přímo na korejské výrobce pamětí.
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Japonský Nikkei 225 oslabil relativně mírněji, o cca 1–1,2 %, zatížen stejným technologickým sentimentem a růstem výnosů, zatímco Topix zůstal mírně v plusu. Hongkongský Hang Seng se vymkl regionálnímu trendu a posílil o 1,3–1,8 % díky síle místních technologických a biofarmaceutických společností, zatímco čínský CSI 300 ztratil přes 2 %.
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Inflace v Jižní Koreji v červnu vzrostla na 3,2 % meziročně, nejvyšší úroveň od prosince 2023, což posiluje argumenty pro zvýšení sazeb Bank of Korea na zasedání 16. července. Zahraniční investoři v první polovině roku 2026 stáhli rekordních 137 mld. USD z asijských akcií – nejrychlejší tempo odlivu za nejméně 16 let – v rámci rebalancování po obrovském AI rallye v Koreji a na Tchaj-wanu.
Měny
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Japonský jen v noci dosáhl 40letého minima na úrovni 162,84 za dolar, což zesílilo spekulace o intervenci japonského ministerstva financí; zdroje Reuters uvádějí, že Tokio přechází na „taktiku překvapení" vůči spekulantům a záměrně se vyhýbá předchozímu signalizování svých kroků. Páteční americký svátek (4. července) je vnímán jako potenciální okno nízké likvidity pro případnou intervenci.
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Dolarový index zůstává stabilní (cca 101,1–101,4) a EUR/USD se drží blízko 1,138 po mírném oslabení eura včera po komentářích Lagarde. AUD oslabil poté, co Austrálie vykázala výrazný obchodní deficit namísto očekávaného přebytku; dodatečný tlak přineslo omezení nákupů železné rudy Fortescue čínským státním odběratelem.
Komodity
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Ropa pokračuje v poklesu – WTI klesla o cca 1 % na 67,8 USD/barel a Brent o cca 1 % na 70,9 USD/barel, přičemž Brent míří k nejhoršímu čtvrtletí od roku 2020 (pokles o téměř 40 % za čtvrtletí). Pokles je způsoben pokrokem v rozhovorech USA–Írán a rostoucím počtem tankerů proplývajících Hormuzským průlivem.
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Zlato se odrazilo a překonalo 4 000 USD/oz, podpořeno slabšími americkými daty z trhu práce a poklesem ropy, čímž dosáhlo nejvyšší úrovně od 23. června. Průzkum OMFIF mezi centrálními bankami naznačuje, že ve výhledu 12 měsíců by se zlato mohlo obchodovat v pásmu 5 000–6 000 USD/oz.
Akcie
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Apple jedná o nákupu pamětí od čínských výrobců CXMT a YMTC, kteří jsou na Pentagonově černé listině (Section 1260H), přičemž dodávky jsou určeny především pro čínský trh. Nikkei rovněž informuje, že Apple plánuje pět modelů iPhonu v období H2 2026–H1 2027, včetně více skládacích modelů, než se dříve předpokládalo.
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SoftBank znovu otevřel rozhovory s konsorciem bank (Goldman Sachs, JPMorgan, Mizuho) o půjčce 10 mld. USD zajištěné podíly v OpenAI, přičemž nabízí i podnikovou záruku splácení. Financial Times zároveň informoval, že OpenAI navrhlo americké vládě získání 5% podílu ve společnosti (v hodnotě cca 42,6 mld. USD při ocenění 852 mld. USD) jako způsob, jak zmírnit politický tlak ve Washingtonu.
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Akcie čínských výrobců EV kótovaných v Hongkongu posílily po dobrých červnových dodacích číslech – BYD vzrostl o cca 9 % po prodeji 403 472 vozidel (+5,46 % meziročně) a Xiaomi posílil o cca 5 % po třetím po sobě jdoucím měsíci s více než 30 tis. dodávkami.
Kryptoměny a dnešní seance
- Bitcoin mírně klesl na cca 60 000–60 800 USD a Ethereum na cca 1 606 USD, pohybujíce se v souladu s celkovým risk-off náladou na trzích. Klíčovou událostí dne bude odpolední zpráva NFP z USA – silný výsledek může posílit dolar a zvýšit výnosy dluhopisů, čímž riskuje další tlak na technologické akcie, zatímco slabý výsledek (zejména pod ~65 tis.) by mohl otevřít okno pro japonskou měnovou intervenci za nízké pátečí likvidity.
Volatilita aktuálně viditelná na nejdůležitějších trzích. Zdroj: xStation
Ekonomický kalendář: Pošlou dnešní údaje NFP Wall Street prudce níže❓
Ranní komentář: Meta chce kus cloud business koláče, výsledky General Mills a FactSet Research
🎥 Dvě čísla & Tomáš Maxa: Ekonomika a ekonomie mistrovství světa ve fotbale
ISM: Pokles zpracovatelského sektoru v USA
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