Týdenní FX výhled: Jen se vrací k poklesu, dolar pod tlakem (10. 8. 2026)

Po rekordní intervenci japonského ministerstva financí a amerického ministerstva financí posílil jen o více než 5 % a smazal ztráty, které utrpěl během posledních pěti měsíců od vypuknutí války v Íránu. Po dosažení lokálního minima pod úrovní 156 se však měnový pár USDJPY vrátil k růstu.
Graf 1: Týdenní výkonnost vybraných měn [vůči USD] (31. 7.–7. 8.)
Zdroj: XTB Research, 10. 8. 2026
Japonský jen (JPY)
Fundamenty se výrazně nezměnily a nadále vytvářejí tlak na japonskou měnu. Klíčovým problémem zůstává carry trade, tedy obchodování založené na rozdílu úrokových sazeb. Dokud zůstane rozdíl mezi očekávanou úrovní úrokových sazeb ve Spojených státech a Japonsku výrazný, ani intervence v objemu téměř 90 mld. USD nemusí stačit k trvalému obrácení trendu.
Graf 2: USDJPY (31. 10. 2025–10. 8. 2026)
Zdroj: xStation, 10. 8. 2026
V současnosti činí rozdíl úrokových sazeb mezi oběma zeměmi 2,675 procentního bodu. Tržní ocenění naznačuje, že by se měl v následujících měsících mírně zúžit a v červenci 2027 dosáhnout přibližně 2,35 procentního bodu. Zdá se však, že investoři očekávají rozhodnější kroky od Bank of Japan. Další příležitost přijde až 18. září.
Případné zvýšení úrokových sazeb by mohlo být pro trh významným signálem a vést k růstu sázek na další zvyšování sazeb v následujících měsících. V současnosti trh oceňuje pravděpodobnost takového kroku přibližně na 60 %.
Graf 3: Trhem implikovaný výhled sazeb Bank of Japan (zvýšení/snížení) (2026–2027)
Zdroj: XTB Research, 10. 8. 2026
Do té doby se pozornost trhu zaměří na Spojené státy a vývoj situace na Blízkém východě. Japonsko je z hlediska energetických potřeb téměř zcela závislé na dovozu a za běžných podmínek pochází téměř 90 % jeho ropy z Blízkého východu.
Graf 4: Struktura dovozu ropy do Japonska (2024)
Zdroj: OEC, 10. 8. 2026
Nelze však vyloučit další intervence, kterých se trhy zjevně obávají. Pozice na jenu se výrazně změnily poté, co řada investorů uzavřela spekulativní krátké pozice kvůli obavám z dalších kroků na obranu kurzu.
Graf 5: Pozice na japonském jenu (2000–2026)
Zdroj: XTB Research, 10. 8. 2026
Americký dolar (USD)
Byla zveřejněna červencová zpráva NFP. Počet nových pracovních míst v americké ekonomice klesl o 23 tis., což znamenalo odchylku od očekávání o 5 směrodatných odchylek. Přestože se v makroekonomii extrémní jevy vyskytují mnohem častěji, než by odpovídalo normálnímu rozdělení, při předpokladu normálního rozdělení bychom na další podobný výsledek museli čekat přibližně 290 000 let.
Graf 6: NFP a složka zaměstnanosti v ISM PMI (2016–2026)
Zdroj: XTB Research, 10. 8. 2026
Reakce trhu byla nepochybně výrazná, i když ne tak silná, jak by mnozí mohli očekávat. Ztráty dolaru byly omezeny mimo jiné poklesem míry nezaměstnanosti na 4,1 % a problémy se sezónním očištěním dat. Pokles zaměstnanosti totiž vycházel především z nižšího počtu pracovních míst ve veřejném školství.
Graf 7: NFP a míra nezaměstnanosti (1980–2026)
Zdroj: XTB Research, 10. 8. 2026
Je však třeba upozornit, že vyšší ceny energií zasáhly společnosti v maloobchodu, volnočasových službách a pohostinství, a to navzdory tomu, že mistrovství světa skončilo až v červenci.
Investoři si nyní nejsou jistí, jakým směrem se Fed v září vydá. Podle aktuálního tržního ocenění lze pravděpodobnost zvýšení sazeb přirovnat k hodu mincí.
Veškerá pozornost se proto soustředí na červencovou inflaci, která bude zveřejněna ve středu. Pokud navzdory růstu cen ropy a zemního plynu vykáže podobné hodnoty jako v červnu, očekáváme, že výbor vedený Kevinem Warshem se zvýšením sazeb počká až do dalšího zasedání.
Graf 8: Inflace CPI v USA (2004–2026)
Zdroj: XTB Research, 10. 8. 2026
Pro samotného Warshe by šlo o mimořádně komfortní situaci. Pokud by však obavy z inflace zesílily, výbor by byl téměř nucen sazby zvýšit, zejména s ohledem na obnovenou debatu o nezávislosti Fedu.
Téma se znovu dostalo do popředí po dalších výhrůžkách Donalda Trumpa vůči Lise Cook, jedné z členek FOMC s hlasovacím právem. Ty přišly více než měsíc poté, co Nejvyšší soud označil prezidentovy předchozí kroky v této oblasti za nezákonné.
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