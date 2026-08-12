USDJPY se blíží k úrovni 160

Od rekordní intervence japonského ministerstva financí a amerického ministerstva financí uplynuly dva týdny. Po poklesu k úrovni 155 se měnový pár USDJPY začíná zotavovat a přibližuje se k psychologické hranici 160.
Graf 1: USDJPY (01.02.2026–12.08.2026)
Zdroj: xStation, 12.08.2026
Co stojí za poklesem?
Fundamentální faktory nadále vytvářejí tlak na japonský jen. Klíčovým faktorem zůstává samozřejmě carry trade, tedy obchodování založené na rozdílech v úrokových sazbách.
Graf 2: Výkonnost vybraných měn vůči USD (09.08.2026–12.08.2026)
Zdroj: xStation, 12.08.2026
Dokud zůstane rozdíl mezi očekávanou úrovní úrokových sazeb v USA a Japonsku výrazný, nemusí ani intervence v objemu téměř 90 miliard USD stačit k trvalému obrácení trendu.
Investoři očekávají rozhodný krok od Bank of Japan, příležitost k němu však přijde až 18. září. Případné zvýšení sazeb by mohlo představovat důležitý signál pro trh a vést k růstu sázek na další zvyšování sazeb v následujících měsících. Aktuálně trh takový krok oceňuje s pravděpodobností přibližně 75 %.
Graf 3: Trhem implikovaná pravděpodobnost zvýšení sazeb na zářijovém zasedání BoJ (2025–2026)
Zdroj: XTB Research, 12.08.2026
Mezitím se pozornost trhu přesune do Spojených států. Dnes ve 14:30 čekáme na zveřejnění červencových údajů o inflaci.
Co můžeme očekávat?
- Celková inflace by měla dosáhnout 3,4 % meziročně, což by znamenalo pokles z 3,5 %.
- Jádrová inflace by měla klesnout na 2,5 %, tedy na nejnižší úroveň od března 2021.
- Ceny energií pravděpodobně klesnou, především díky nižším cenám benzínu.
- Jádrová inflace ve službách by měla zrychlit na 0,2 % meziměsíčně, zejména kvůli růstu nákladů na nájemné.
Pokud údaje ukážou výraznější než očekávaný pokles inflace, trhy mohou pokračovat v holubičím přecenění očekávané trajektorie sazeb Fedu. Stojí za připomenutí, že po posledním zasedání měnového výboru a mimořádně slabých datech NFP klesla trhem implikovaná pravděpodobnost zářijového zvýšení sazeb přibližně na 50 %.
Graf 4: Trhem implikovaná trajektorie sazeb Fedu [počet zvýšení] (2025–2026)
Zdroj: XTB Research, 12.08.2026
V souvislosti s japonským jenem se pozornost zaměřuje také na vývoj v Hormuzském průlivu. Japonsko je při pokrývání svých energetických potřeb téměř zcela závislé na dovozu a přibližně 90 % ropy běžně dováží z Blízkého východu.
Graf 5: Struktura dovozu ropy do Japonska (2024)
Zdroj: OEC, 12.08.2026
V posledních dnech jsme zaznamenali oživení cen ropy. Za barel ropy Brent je nyní nutné zaplatit více než 89 USD. Včera klíčové energetické komodity pokračovaly v růstu navzdory optimistickým vyjádřením pákistánského ministerstva zahraničí.
Graf 6: OIL (18.12.2025–12.08.2026)
Zdroj: xStation, 12.08.2026
Donald Trump v nočních mediálních komentářích uvedl, že USA mají „plnou kontrolu“ nad Hormuzským průlivem. Íránská strana naopak stanovila tvrdé podmínky pro znovuotevření trasy a požaduje zrušení amerických sankcí, ukončení námořní blokády a zaplacení válečných reparací ze strany USA.
Lodní doprava v Hormuzském průlivu klesla na nejnižší úroveň za poslední týden, přibližně na 10 lodí denně.
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.