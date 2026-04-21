Ranní shrnutí: Wall Street posiluje díky naději na obnovení jednání mezi USA a Íránem 🗽

- Globální trhy po krátké pauze obnovily růstový trend, protože signály, že by Írán mohl vstoupit do jednání s USA, zlepšily náladu investorů. Tento vývoj zvýšil očekávání, že před blížícím se termínem příměří dojde k deeskalaci napětí na Blízkém východě. Zároveň zůstaly ceny ropy pod tlakem.
- V úterý index MSCI All Country World Index vzrostl o 0,1 %, podpořen zmírněním geopolitických rizik a novou vlnou optimismu kolem sektoru AI, která znovu podpořila růst asijských akcií. Futures na S&P 500 (US500) mezitím rostou o 0,15 % a drží se na úrovni 7 160 bodů.
- Za zmínku stojí, že předchozí série 11 růstových seancí indexu skončila v pondělí. Šlo o nejdelší vítěznou sérii za posledních pět let, i když zvýšené napětí na Blízkém východě během víkendu dočasně oslabilo důvěru v rychlé řešení.
- V rámci regionu vyčnívala Jižní Korea, jejíž akciový trh vzrostl na nová rekordní maxima. Současně se akcie společnosti Apple dostaly pod tlak v rámci after-hours obchodování v USA po zprávách o změně ve vedení firmy.
- Futures na akciové indexy naznačují, že pozitivní momentum z Asie by se mohlo přenést i na evropské trhy a Wall Street.
- Drahé kovy zaznamenaly korekci. Zlato oslabilo o 0,6 % na přibližně 4 800 USD za unci, zatímco stříbro kleslo o 1 % na zhruba 78,90 USD za unci.
- Slabší sentiment byl patrný také na trhu s digitálními aktivy, kde Bitcoin ustoupil přibližně na 75 750 USD.
- V Asii zůstal technologický sektor hlavním tahounem růstu. Index MSCI tech posílil o 2,4 % a jeho letošní zisky se tím rozšířily na více než 38 %.
- Sílu polovodičového sektoru již dříve potvrdil Philadelphia Semiconductor Index, který zaznamenal svou 14. růstovou seanci v řadě. Taková série byla naposledy zaznamenána pouze v roce 2014.
- Na firemní úrovni přitáhly pozornost společnosti Amazon a Anthropic. Tyto firmy plánují rozšířit kapacity pro AI inference napříč Asií a Evropou, přičemž Anthropic má vyčlenit více než 100 miliard USD na technologie AWS.
- Amazon navíc naznačil možnost investice až 25 miliard USD do společnosti Anthropic, což trhy vnímají jako další signál zesilující konkurence v oblasti umělé inteligence.
- V souvislosti se společností Apple bylo oznámeno, že roli CEO převezme John Ternus, zatímco Tim Cook přejde na pozici výkonného předsedy správní rady. Podle společnosti bude Cook nadále podporovat vybrané oblasti provozu, včetně komunikace s globálními tvůrci politik.
Graf US500 (interval D1)
Zdroj: xStation5
