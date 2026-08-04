Ranní shrnutí: Wall Street se vrací do ofenzivy a Palantir posiluje AI optimismus

📈 Americké akcie a výsledky společností
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Seance za oceánem skončila ve skvělé náladě a všechny americké indexy uzavřely den s výraznými zisky.
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Největším vítězem byl index Nasdaq, který posílil o více než 2,1 %. Index S&P 500 přidal 1,5 % a Dow Jones zakončil den v plusu o 1,3 %.
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Silné růsty táhly především technologické a růstové společnosti. Investoři opět ochotně sahali po titulech spojených s umělou inteligencí, AI infrastrukturou, kybernetickou bezpečností, cloudovými službami a výrobou polovodičů.
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Po skončení seance Palantir zveřejnil vynikající výsledky za druhý kvartál roku 2026 a opět výrazně překonal tržní očekávání: tržby společnosti vzrostly o 93 % meziročně a dosáhly 1,94 mld. dolarů (oproti očekávaným 1,81 mld. dolarů), upravený zisk na akcii pak činil 0,41 dolaru (oproti očekávaným 0,34 dolaru), což potvrzuje přetrvávající velmi vysokou dynamiku rozvoje obchodní činnosti.
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Velmi silná byla také smluvní aktivita a optimismus vedení potvrdilo zvýšení celoročního výhledu — Palantir nyní očekává tržby v roce 2026 na úrovni 8,15–8,16 mld. dolarů, což by představovalo meziroční růst přibližně o 82 %.
🌏 Asijské trhy
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Asijské trhy zakončily seanci v rozpolcené náladě, přičemž investoři zůstávali opatrní po nedávných výkyvech v technologickém sektoru.
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V Číně index Hang Seng ztrácel přibližně 0,8 % a FTSE China 50 klesal o téměř 0,9 % — navzdory odrazu části technologických společností a zlepšení nálady okolo sektoru umělé inteligence byl prodejní tlak u největších čínských firem stále patrný.
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V Japonii index Nikkei 225 oslaboval o přibližně 0,3 % pod tlakem obav z možné intervence úřadů na devizovém trhu, neboť potenciální posílení jenu by mohlo negativně ovlivnit výsledky japonských exportérů, což omezovalo zájem o akcie největších domácích společností.
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Hůře si vedla také Jižní Korea, kde index KOSPI ztrácel přibližně 0,4 % (poklesy byly nicméně relativně omezené po předchozím výrazném výprodeji v technologickém sektoru), zatímco index KOSDAQ výrazně odrazil, což naznačuje částečný návrat kapitálu do dynamičtějších společností.
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Jednoznačně nejlépe si v regionu vedla Austrálie, kde index S&P/ASX 200 přidával téměř 1,3 % a přibližoval se denním maximům — růstům napomohlo zlepšení globální nálady a silnější notování surovinových společností, díky čemuž Austrálie vynikala jako jeden z nejsilnějších trhů během dnešní asijské seance.
🌍 Geopolitika
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Dalším faktorem podporujícím náladu na Wall Street byla nejnovější vyjádření Donalda Trumpa ohledně rozhovorů s Íránem.
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Americký prezident informoval, že jednání již probíhají na žádost Teheránu a zdůraznil, že by mohla být „poslední příležitostí" k dosažení dohody.
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Mezi hlavní diskutovaná témata patřilo opětovné otevření Hormuzského průlivu a íránský jaderný program.
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Donald Trump poznamenal, že jednání o volném průjezdu lodí průlivem by mohla přinést rychlé výsledky, zatímco proces denuklearizace si vyžádá více času.
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Rozhodnutí amerického prezidenta o pozastavení dalšího kola úderů na Írán mělo podle jeho ujištění vycházet z výhledu rychlé dohody.
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Íránští představitelé však popřeli, že by mezi Teheránem a Washingtonem probíhala přímá jednání, což naznačuje, že postoje obou stran zůstávají velmi vzdálené.
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Naděje na deeskalaci zastínila varování ze strany Teheránu: Mohsen Rezaei, starší poradce íránského nejvyššího vůdce, prohlásil, že americké lodě a ozbrojené síly operující v blízkosti Hormuzského průlivu by se mohly ocitnout ve vážném nebezpečí, pokud bude současná blokáda udržována.
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Rezaei vyzval Washington ke změně přístupu a zdůraznil, že Teherán nehodlá přijímat současné status quo na neurčito.
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Íránský představitel razantně odmítl možnost vytvoření druhého plavebního koridoru Hormuzským průlivem, čímž potvrdil nesouhlas s alternativní trasou obcházející íránský vliv na klíčovou surovinovú tepnu.
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Trh zatím tato prohlášení vnímá spíše jako projev politického a rétorického tlaku než jako předzvěst bezprostředních vojenských akcí.
🛢️ Suroviny
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Trh zpočátku pozitivně reagoval na výhled deeskalace, což se projevilo prudkým poklesem cen ropy a snížením geopolitické rizikové přirážky.
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Během pondělní seance ropa WTI zlevnila o téměř 6 % a sestoupila do oblasti 80 dolarů za barel, ropa Brent se stáhla do okolí 83 USD za barel.
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Donald Trump zkritizoval vysoké zisky ropných společností a vyzval je ke snížení cen paliv pro americké spotřebitele.
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Situace na komoditním trhu však zůstává složitá — po počátečním výprodeji ceny ropy mírně odrazily vzhledem k nejistotě ohledně trvanlivosti případné dohody USA–Írán.
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Přetrvávající napětí kolem Hormuzského průlivu a absence alternativních přepravních koridorů nadále udržují geopolitickou přirážku v cenách ropy, takže jakýkoli signál eskalace může opět zvýšit volatilitu na trhu se surovinami.
⛏️ Drahé kovy
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Opatrný začátek dne je patrný na trzích drahých kovů.
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Zlato přidává přibližně 0,1 % a osciluje kolem úrovně 4 050 USD za unci.
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Stříbro posiluje o více než 1 % a přibližuje se k úrovni 59 USD za unci.
🏛️ Makroekonomika
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V Japonsku přitahovala pozornost investorů vyjádření ministra hospodářství Minoru Kiuchiho a plány fiskální podpory.
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Kiuchi poznamenal, že dopad rostoucích nákladů konfliktu na Blízkém východě na spotřebitelské ceny je zatím omezený.
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Ministr však varoval, že v nadcházejících měsících by se tlak na náklady mohl postupně přenášet do cen potravin a dalšího zboží.
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Japonská vláda sdílí výhled Bank of Japan, podle nějž by inflace mohla ve druhé polovině roku zrychlit.
🪙 Kryptoměny
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Mírný optimismus je patrný také na trhu kryptoměn.
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Bitcoin přidává přibližně 0,4 % a přibližuje se k úrovni 64 000 USD.
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Ethereum posiluje jen symbolicky a drží se na úrovni 1 860 USD.
Ekonomický kalendář: Zpráva JOLTS a americká data v centru pozornosti trhů
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