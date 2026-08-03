Denní shrnutí: Na globální trhy se vrací úleva 🎢 Ceny ropy klesají o 8 % 🚨

Pondělní obchodování přineslo na globální trhy výraznou úlevu, když se po víkendových politických rozhodnutích týkajících se konfliktu na Blízkém východě výrazně zlepšila chuť investorů podstupovat riziko.
Hlavní faktor dne
Hlavním impulzem dnešních zisků bylo rozhodnutí prezidenta Trumpa odvolat plánovaný útok na Írán, což uklidnilo investory po týdnech rostoucích obav z eskalace konfliktu. Trhy reagovaly klasickým scénářem „risk-on“ – akcie posílily, zatímco ceny ropy prudce klesly. Komentátoři však upozorňují, že převládá přístup „už jsme to viděli“, protože podobná prohlášení zazněla opakovaně, aniž by vedla k trvalému řešení. Sentiment dále podpořilo zmírnění výprodejů společností spojených s AI po poklesech z minulého týdne.
Geopolitika
Situace kolem Íránu zůstává nejistá. Trump tvrdí, že jednání s Teheránem pokračují, zatímco íránské ministerstvo zahraničí popřelo existenci přímých rozhovorů s Washingtonem a připustilo pouze jednání o námořní dopravě prostřednictvím Ománu. Prezident označil íránské vedení za mimořádně neupřímné a znovu zdůraznil plnou kontrolu amerického námořnictva nad Hormuzským průlivem. Riziko pro lodní dopravu přesto přetrvává – organizace UK Maritime Trade Operations (UKMTO) informovala o explozi poblíž tankeru u pobřeží Ománu. Analytici Fitch Solutions zvýšili pravděpodobnost další eskalace konfliktu z 25 % na 35 % a upozorňují, že vojenské incidenty mohou pokračovat navzdory diplomatickému pokroku.
Makroekonomická data
Náladu na trzích podpořil silný červencový index ISM ve zpracovatelském průmyslu, který dosáhl 55,6 bodu – nejvyšší úrovně od května 2022 a výrazně překonal konsenzus trhu ve výši 54,0 bodu. Index zaměstnanosti ve zpracovatelském průmyslu se poprvé za více než dva roky vrátil do pásma expanze, zatímco výroba zaznamenala nejrychlejší růst za téměř pět let. Cenové tlaky však navzdory mírnému poklesu zůstávají vysoké. Výnos 10letých amerických státních dluhopisů klesl o 7 bazických bodů na přibližně 4,67 %, což odráží mírné zmírnění inflačních obav.
Akciové indexy
Americké akciové indexy zakončily obchodování solidními zisky. Nasdaq Composite vzrostl přibližně o 2 % díky technologickému sektoru, index S&P 500 přidal 1,3 % a Dow Jones posílil o 0,9 %.
Akcie
Hvězdou dne byl Amazon, jehož tržní kapitalizace poprvé překonala hranici 3 bilionů USD poté, co akcie posílily téměř o 5 %. Společnost tak završila svůj nejlepší týden od roku 2015 díky výborným čtvrtletním výsledkům a zrychlení růstu AWS. Meta vzrostla téměř o 7 %, zatímco Alphabet a Microsoft si připsaly přibližně 5 %, což odráží oživení sektoru Big Tech po předchozím tlaku na AI společnosti. Pozornost investorů se nyní přesouvá k úterním výsledkům společnosti SpaceX, které budou první od červnového vstupu na burzu a představí důležitý test ambiciózního ocenění firmy poté, co od debutu ztratila více než 500 miliard USD tržní kapitalizace.
Měny
Americký dolar mírně posílil a částečně tak umazal ztráty po posledním zasedání Fedu. Dolarový index přidává 0,17 %, měnový pár EUR/USD klesá o 0,37 % a USD/JPY oslabuje o 0,29 %.
Komodity
Ceny ropy výrazně klesly. Futures na WTI ztratily více než 7 % a obchodují se v pásmu 78,59–79,49 USD za barel, zatímco Brent oslabil téměř o 6 % na 83,00–83,73 USD za barel. Pokles cen ropy byl přímým důsledkem zrušení útoku na Írán a oznámení o obnovení jednání, které snížilo geopolitickou prémii započítanou v cenách ropy. Zlato zůstalo stabilní poblíž 4 034 USD za unci a navzdory poklesu averze k riziku vykazovalo jen minimální cenové výkyvy.
Kryptoměny
Bitcoin posílil o 0,48 % a obchodoval se v pásmu 63 700 až 63 888 USD navzdory zpomalujícím institucionálním nákupům. Společnost Strategy Michaela Saylora prodala 1 638 BTC za 104,7 milionu USD a získané prostředky použila na výplatu dividend z prioritních akcií a zpětný odkup akcií STRC. Americké spotové ETF na bitcoin zaznamenaly během poslední obchodní seance týdne čistý odliv 265,37 milionu USD, čímž se celkový týdenní odliv zvýšil na 61,5 milionu USD.
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