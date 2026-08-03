🚨Samsung Electronics klesá o více než 8 %. Po rekordní rally přišel výběr zisků 📉

- Samsung Electronics dnes oslabil o přibližně 8,4 %, SK Hynix ztratil téměř 9 % po rekordní páteční rally
- Výprodej spustil především výběr zisků a nucené uzavírání pákových pozic retailových investorů
- Samsung přesto vykázal rekordní výsledky a pokračuje v rozšiřování výroby AI pamětí HBM4
- Analytici upozorňují, že pozitivní zprávy již byly z velké části započítány v ceně akcií
- Pozornost trhu se přesouvá na výsledky AMD, které mohou ovlivnit další sentiment v polovodičovém a AI sektoru
- Samsung Electronics dnes oslabil o přibližně 8,4 %, SK Hynix ztratil téměř 9 % po rekordní páteční rally
- Výprodej spustil především výběr zisků a nucené uzavírání pákových pozic retailových investorů
- Samsung přesto vykázal rekordní výsledky a pokračuje v rozšiřování výroby AI pamětí HBM4
- Analytici upozorňují, že pozitivní zprávy již byly z velké části započítány v ceně akcií
- Pozornost trhu se přesouvá na výsledky AMD, které mohou ovlivnit další sentiment v polovodičovém a AI sektoru
Akcie jihokorejského giganta Samsung Electronics dnes oslabily přibližně o 8,4 %, když investoři začali ve velkém vybírat zisky po mimořádně silném růstu z konce minulého týdne. Pod podobný tlak se dostal také výrobce paměťových čipů SK Hynix, jehož akcie rovněž ztratily téměř 9 %. Obě společnosti přitom ještě v pátek patřily mezi největší vítěze trhu, když Samsung posílil přibližně o 27 % a SK Hynix o téměř 30 %. Prudký růst tehdy pomohl indexu KOSPI zaznamenat největší jednodenní zisk ve své historii.
GRAF: Vývoj ceny akcie společnosti Samsung Electronics (SMSN.UK, H1)
Zdroj: xStation5
GRAF: Vývoj ceny akcie společnosti SK Hynix (HY9H.DE, H1)
Zdroj: xStation5
Dnešní pokles však naznačuje, že část investorů považovala takto prudký růst za příliš rychlý a rozhodla se realizovat zisky. Výprodej navíc zesílili také retailoví investoři, kteří během AI rally ve velkém využívali obchodování na úvěr a pákové ETF. Po poklesu cen začali brokeři automaticky uzavírat ztrátové pozice, což vytvořilo dodatečný prodejní tlak a urychlilo pokles celého sektoru.
Z fundamentálního pohledu se přitom situace Samsungu nezhoršila. Společnost nedávno zveřejnila rekordní hospodářské výsledky, když provozní zisk za druhé čtvrtletí dosáhl 89,5 bilionu jihokorejských wonů a tržby vzrostly na 171,5 bilionu wonů. Firma zároveň pokračuje v rozšiřování výroby nejmodernějších paměťových čipů HBM4 určených pro systémy umělé inteligence a začala dodávat první vzorky nové generace HBM4E, které budou využívat i budoucí AI platformy společnosti Nvidia.
Podle analytiků však byly silné výsledky již z velké části započítány v ceně akcií. Investoři zároveň začínají být opatrnější a stále častěji si kladou otázku, zda bude současné tempo investic do umělé inteligence dlouhodobě udržitelné. Trh proto reaguje citlivěji i na menší negativní impulzy a po rekordní rally přišla přirozená korekce.
Na zvýšenou volatilitu reagují také jihokorejští regulátoři. Ti připravují opatření, která by mohla omezit využívání pákových ETF, zpřísnit obchodování na úvěr a snížit riziko prudkých výkyvů na trhu. Pozornost investorů se nyní přesouvá do Spojených států, kde tento týden zveřejní výsledky další významné polovodičové společnosti včetně AMD. Právě ty mohou napovědět, zda jde pouze o krátkodobý výběr zisků, nebo o začátek širšího ochlazování euforie kolem umělé inteligence.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Visa sází na umělou inteligenci a posiluje boj proti podvodům 🚨
🚀 Akcie Amazonu zaznamenaly nejlepší obchodní den od roku 2012
Akcie Palantiru ztratily přes 40 %. Dokáže je výsledková sezóna zachránit?📉
Krypto novinky: Coldcard čelí masivnímu útoku, Trump Media prodává Bitcoin a Strategy drží dividendu na 12 %
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.