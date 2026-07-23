Report cen pohonných hmot: Česko si výrazně pohoršilo v mezinárodním srovnání cen nafty

Ropný trh v uplynulém týdnu pokračoval v prudkém růstu a cena ropy Brent se nyní pohybuje nad úrovní 90 USD za barel, tedy o více než třetinu nad úrovní ze začátku července. Napětí se navíc rozšířilo z Hormuzského průlivu také do Rudého moře, kde Húsíové zaútočili na dva saúdské ropné tankery a vyhlásili námořní blokádu. Provoz přes Hormuz zůstává hluboko pod běžnou úrovní a problémy současně zasahují tři významné přepravní trasy, Hormuz, průliv Báb al-Mandab a Černé moře. Brent se tak rychle přibližuje k trojciferným úrovním.
Na domácím trhu se mezitím naplnil očekávaný cenový skok. Podle posledních dostupných dat CCS se benzín prodával v průměru za 41,85 Kč a nafta za 41,67 Kč za litr. Benzín během týdne zdražil o 1,70 Kč, zatímco nafta téměř o čtyři koruny. Do její ceny se promítl především konec snížené spotřební daně, která litr zlevňovala přibližně o 2,35 Kč, a také ukončení regulace marží. Současně rychle rostou velkoobchodní ceny paliv. Evropské rafinerské marže u nafty se dostaly na mimořádně vysoké úrovně kvůli ruskému zákazu vývozu, rozsáhlým výpadkům ruských rafinérií a omezení dodávek z Blízkého východu.
Během následujících dnů lze čekat další zdražování, výraznější opět u nafty, jejíž velkoobchodní cena je nejvyšší od května. Současné maloobchodní ceny ještě plně nezohledňují růst ropy ani nejnovější zdražení rafinovaných produktů. Růst ceny paliv by měl dosáhnout několika desítek haléřů na litr, přičemž cena nafty by měla růst přibližně dvojnásobným tempem ve srovnání s benzínem. Cena nafty by tak měla překonat cenu benzínu. Opětovné zavedení regulace cen pohonných hmot však není stále na stole. Tento krok bych očekával až s blížící se padesátikorunovou úrovní.
Jak je na tom Česko z pohledu výše cen pohonných hmot ve srovnání s okolními zeměmi?
Česká republika si výrazně pohoršila své umístění v cenách pohonných hmot v rámci Evropské unie na základě posledních dat Evropské komise k 20. červenci 2026.
- Nafta - Česká republika je desátá nejlevnější v celé EU, přičemž ještě v první polovině července bylo Česko na druhém místě. Nejnižší ceny nafty mají momentálně řidiči na Maltě, v Bulharsku a na Kypru.
- Benzín - Česká republika je dvanáctá nejlevnější v EU. Na prvních 3 příčkách nejlevnějšího benzínu se umístily Malta, Švédsko a Bulharsko. Nejdražší benzín je k dostání v Dánsku a Nizozemsku.
Srovnání se sousedy:
- V Polsku je benzín levnější a nafta dražší než v Česku, přičemž Polsko se u nafty drží na 12. místě a u benzínu na 9. místě mezi nejlevnějšími.
- Na Slovensku je nafta levnější než v Česku, když tato země je na 5. místě z EU. Benzín je zde také levnější, a to na 10. místě.
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