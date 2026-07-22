Denní shrnutí: Wall Street se stabilizuje navzdory vyšším cenám ropy

Akciové indexy se stabilizují, i když ceny ropy nadále rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě. Po uzavření amerického trhu zveřejní výsledky Alphabet a Tesla, přičemž oba reporty by měly být klíčovými událostmi večera a potenciálními katalyzátory zvýšené volatility futures na indexy.
Ropa Brent vystoupala přibližně na 95 USD za barel, než mírně oslabila. Prezident Trump signalizoval, že USA jsou připraveny pomoci zajistit Hormuzský průliv, a varoval Írán, že útoky na komerční lodní dopravu by mohly vyvolat údery na kritickou infrastrukturu země.
- Zásoby ropy v USA klesly o 2,01 mil. barelů, tedy o něco více, než trh očekával (-1,95 mil. barelů).
- Zásoby benzinu vzrostly o 0,765 mil. barelů, zatímco ekonomové očekávali pokles o 1,905 mil. barelů.
- Zásoby destilátů klesly o 1,395 mil. barelů ve srovnání s očekáváním růstu o 0,825 mil. barelů.
- Zásoby ropy v uzlu Cushing klesly o 0,674 mil. barelů po růstu o 0,430 mil. barelů v předchozím týdnu.
Investoři pozorně sledují výsledky Alphabetu, Tesly, IBM, Texas Instruments a ServiceNow, které by měly přinést nové informace o výdajích na AI, poptávce po cloudu, rozpočtech podniků na technologie a výhledu technologického sektoru.
Zlato dnes roste téměř o 1,8 % a stoupá nad 4 150 USD za unci, zatímco stříbro přidává téměř 4 %. Americký dolar mírně oslabuje a Bitcoin se drží kolem 66 000 USD.
Futures na kakao na ICE dnes klesají zhruba o 5 % na přibližně 5 300 USD za tunu a zůstávají pod tlakem silnějšího amerického dolaru, burzovních zásob, které vystoupaly na nejvyšší úroveň za dva roky, a známek zlepšující se nabídky ze západní Afriky. Export kakaa z Nigérie v červnu meziročně vzrostl o 30 %, zatímco dodávky z Pobřeží slonoviny jsou od začátku sezóny vyšší o 21 %, což posiluje očekávání větší globální dostupnosti kakaa.
Futures na sazby Fedu aktuálně implikují zhruba 31% pravděpodobnost zvýšení sazeb Fedu tento měsíc a 75% šanci alespoň jednoho zvýšení o 25 bazických bodů v září. Deutsche Bank mezitím zůstává konstruktivní vůči americkým akciím, poukazuje na téměř 30% růst zisků společností z indexu S&P 500 a předpovídá mírný 2% růst trhu během současné výsledkové sezóny.
- Akcie Applu klesají o více než 1 % navzdory zprávám, že společnost připravuje rozsáhlé obnovení řady Mac na podporu své AI strategie, včetně nových modelů MacBook, Mac mini a Mac Studio i budoucích verzí s OLED displejem.
- Akcie Redditu klesají přibližně o 9 % po zprávách, že společnost zvažuje ukončení přístupu Googlu k obsahu Redditu pro trénování AI, což by mohlo ohrozit jedno z jejích klíčových licenčních partnerství souvisejících s AI.
US30 (interval D1)
Zdroj: xStation5
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