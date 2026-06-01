US OPEN: Technologický sektor roste, stejně tak ropa

Další týden na americkém akciovém trhu začíná se smíšeným sentimentem. US100 na začátku seance roste přibližně o 0,2–0,3 %, US500 zůstává beze změny a US2000 oslabuje přibližně o 0,7 %.
Na trhu nyní dochází ke střetu mezi neúnavným pozitivním trendem zaměřeným na technologické společnosti a stále hlasitějšími skeptickými názory, které podporují zprávy z Blízkého východu.
Přestože tržní sentiment naznačuje, že mírové prohlášení mezi USA a Íránem bylo fakticky podepsáno nebo bude brzy podepsáno, situace zůstává nejasná. Příměří je stále křehké a strategicky důležitý Hormuzský průliv zůstává uzavřený. Ještě včera v noci CENTCOM potvrdil íránský útok na americká zařízení v Kuvajtu.
Makroekonomická data
V USA budou zveřejněna data ISM a PMI z výrobního sektoru.
- Trh očekává růst indexu výrobních cen v květnu na 55,3.
- Hlavní výrobní index ISM by měl vzrůst na 53 bodů.
US100 (D1)
Index si udržuje silné růstové momentum od proražení z lokálního minima v březnu. RSI zůstává zvýšené, MACD se normalizuje, ale struktura EMA zůstává jasně býčí. Klíčová rezistence se nachází na 23,6% Fibonacciho retracementu (~30 485), zatímco první podpora pro kupce je kolem ~29 730. Pokud bude úroveň 23,6 % Fibonacciho retracementu v nejbližší době proražena, dalším cílem kupců bude oblast kolem 31 755 bodů.
Zdroj: xStation5
Firemní zprávy
- Softwarové společnosti: CEO Nvidie Jensen Huang v jednom ze svých vyjádření uvedl, že softwarový sektor není kvůli AI v takovém riziku, jak si někteří mohou myslet. Napříč trhem jsou patrné silné zisky. Mezi lídry patří ServiceNow (NOW.US), Salesforce (CRM.US), Adobe (ADBE.US), Workday (WDAY.US) a Palantir (PLTR.US).
- Nvidia (NVDA.US), Qualcomm (QCOM.US): Qualcomm klesá přibližně o 7 %, Nvidia roste necelá 2 % a ARM přidává více než 13 % po představení nových produktů Nvidie. Investoři vyjadřují obavy z konkurence pro produktovou řadu Snapdragon.
- Revolution Medicines (RVMD.US): Společnost roste přibližně o 10 % po zveřejnění výsledků výzkumu nového léku na rakovinu slinivky.
- Taylor Morrison Home Corp. (TMHC.US): Stavební společnost roste přibližně o 20 % poté, co se Berkshire Hathaway rozhodla koupit firmu za 8,5 miliardy USD.
- IBM (IBM.US): Akcie rostou přibližně o 8 %. Bloomberg News připisuje růst novému videu, ve kterém Donald Trump údajně pozitivně mluví o CEO společnosti.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Další články o indexech a jejich obchodování:
- Obchodování indexů – Co je to akciový index?
- Obchodování S&P 500 — Jak investovat do indexu S&P 500?
- Obchodování NASDAQ – Jak investovat do indexu US100?
- Indexy - obchodujte akciové indexy online
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Maďarsko odblokovalo prostředky z EU; EUR/HUF klesá o 0,5 %
Jen znovu míří k nebezpečné hranici 160 za dolar 🚨
Denní shrnutí: Blíží se konec války? (28.05.2026)
USA a Írán se obviňují z porušení příměří 🔥
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.