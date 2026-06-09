🛢️ Ropa WTI pod 90 USD testuje 100denní klouzavý průměr

Pokles pod 90 USD a několikatýdenní minima
Ceny ropy v posledních hodinách výrazně oslabily a americká ropa WTI se dostala pod psychologickou hranici 90 USD za barel. Současné ztráty již přesahují 4 %. Hlavním impulzem pro pokles je rostoucí naděje na sbližování postojů mezi USA a Íránem ohledně ukončení konfliktu, který již několik měsíců zatěžuje globální trhy.
Tento pokles výrazně zmírnil obavy investorů z vysokých cen energií, které dříve podporovaly inflační tlaky. Zároveň je však třeba poznamenat, že nižší ceny ropy nezlepšují sentiment na ostatních trzích. Sledujeme také výraznou korekci amerických akciových indexů a pokles cen drahých kovů, a to navzdory potenciálnímu zmírnění inflačních tlaků.
Dosáhla ropa již svého vrcholu?
Řada faktorů může naznačovat, že cenová maxima jsou již za námi, ačkoli riziko fyzického nedostatku na trhu s palivy stále přetrvává, protože Hormuzský průliv zůstává uzavřen. Jak trhy započítávají pokrok v mírových jednáních a možnost odvrácení vojenského konfliktu, z cen ropy postupně mizí takzvaná geopolitická prémie.
Trvalá diplomatická dohoda by tento trend pravděpodobně potvrdila a zabránila návratu k nedávným extrémním maximům. Na druhou stranu trhy již mnoho týdnů žijí nadějí na ukončení konfliktu a vysoké ceny jsou zároveň zmírňovány výrazným poklesem globálních zásob ropy.
Kalendářní spready pod 2 USD navzdory strukturálnímu deficitu
Pozorovaný pokles kalendářních spreadů pod hranici 2 USD představuje technický signál uklidnění sentimentu na trhu futures. Takové zúžení spreadů je typické pro fázi normalizace, kdy investoři přestávají platit mimořádně vysokou prémii za okamžité dodání. Přestože úroveň 1–2 USD z historického pohledu stále naznačuje napjatý trh, je výrazně nižší než hodnoty 5–6 USD nebo dokonce 10 USD, které jsme sledovali v předchozích měsících.
Znepokojivé však je, že mezi papírovým a fyzickým trhem existuje zjevný nesoulad. Přestože futures spready naznačují návrat k rovnováze, fyzický trh se stále potýká s výrazným nedostatkem nabídky po měsících omezené produkce a logistických komplikací. Tento výrazný deficit udržuje trh velmi napjatý a měl by poskytovat cenám silnou podporu. Zdá se, že i v případě podpisu skutečné dohody by pokles cen z aktuálních úrovní měl být omezen přibližně na 10 %.
Trumpova rétorika versus diplomatická realita
Prezident Donald Trump opět dodal trhu dávku optimismu, když oznámil průlom po vyjednání zastavení vzájemných útoků mezi Izraelem a Íránem:
„Jsme v závěrečné fázi toho, co bude velmi, velmi dobrá dohoda,“ řekl Trump novinářům v New Yorku a naznačil, že konkrétní obrysy dohody by mohly být známé během jednoho až dvou dnů.
Přestože finanční trhy na tato slova reagovaly okamžitým poklesem cen komodit, investoři k těmto prohlášením přistupují s oprávněnou skepsí. V posledních týdnech prezident více než třicetkrát hovořil o „bezprostředním úspěchu“ a „dohodě na dosah“, přičemž tato prohlášení často sloužila jako součást vyjednávací strategie a mediální komunikace. Tentokrát má však optimismus poněkud pevnější základy, protože skutečné zastavení vojenských akcí poskytuje diplomatům větší prostor pro jednání.
Cena ropy WTI klesá pod 90 USD za barel a aktuálně testuje 200denní klouzavý průměr. Jde o klíčovou úroveň podpory. V roce 2022 vedlo definitivní prolomení této úrovně k výrazné několikaměsíční korekci.
Zdroj: xStation5
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